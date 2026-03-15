Riba merupakan salah satu perbuatan yang dilarang keras dalam Islam karena dapat merugikan dan menzalimi orang lain dalam transaksi keuangan.

Praktik ini biasanya terjadi ketika ada tambahan atau keuntungan yang disyaratkan dalam pinjaman.

Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk berhati-hati dalam setiap aktivitas ekonomi agar tidak terjerumus dalam riba.

Selain berusaha menghindari transaksi yang mengandung riba, umat Muslim juga bisa memohon perlindungan kepada Allah melalui doa.

Kumpulan Doa Agar Terhindar dari Riba

1. Doa Agar Tidak Terjerumus dalam Dosa Riba

Agar terhindar dari dosa riba, umat Muslim dapat membaca doa yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi berikut ini:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ

Allahumma inni as-aluka fi’lal khoiroot, wa tarkal munkaroot

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk mudah melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan berbagai kemungkaran.” (HR. Tirmidzi no. 3233, dari Ibnu ‘Abbas. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih)

2. Doa Agar Terbebas dari Utang

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

Allahumma inni a’udzu bika minal ma’tsami wal maghrom

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari dosa dan terlilit utang”

3. Doa Pelunas Utang dari Rasulullah

Salah satu doa pelunas utang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal.

Dalam riwayat tersebut, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah mengajarkan sebuah doa kepada Mu’adz ketika ia sedang terbebani utang.

Rasulullah pun menyarankan agar membaca ayat Alquran dari surat Ali Imran ayat 26-27, lalu dilanjutkan dengan doa berikut:

اَللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْكَرْبِ مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ، رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا، اِرْحَمْنِي فِي قَضَاءِ دَيْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

Allāhumma fārijal-hammi wa kāsyifal-karbi, mujība da‘watil-mudtarr, rahmānad-dunyā wal-ākhirati wa rahīmahumā,

irhamnī fī qadhā’i dainī rahmatan tughnīnī bihā ‘an rahmati man siwāk.

Artinya: “Ya Allah Zat yang membukakan solusi keprihatinan, yang menghilangkan kesusahan, yang mengabulkan doa orang yang terdesak,

Zat yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat. Kasihanilah aku dalam melunasi utangku dengan kasih sayang-Mu, sehingga aku tidak membutuhkan belas kasih selain dari-Mu.”

Memahami Dosa Riba yang Perlu Diwaspadai Muslim

Secara umum, riba dipahami sebagai tambahan yang diambil dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik ini membuat pihak yang meminjam harus mengembalikan lebih dari jumlah yang diterima, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.

Larangan tentang riba sendiri telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allazeena yaakuloonar ribaa laa yaqoomoona illaa kamaa yaqoomul lazee yatakhabbatuhush shaitaanu minal mass;

zaalika bi annahum qaalooo innamal bai'u mishur ribaa; wa ahallal laahul bai'a wa harramar ribba;

faman jaaa'ahoo maw'izatum mir rabbihee fantahaa falahoo maa salafa wa amruhooo ilal laahi wa man 'aada fa ulaaa 'ika Ashaabun naari hum feehaa khaalidoon

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Selain itu, dalam salah satu hadis dari Ibnu Mas’ud, Muhammad bersabda bahwa riba memiliki banyak tingkatan dosa.

Bahkan disebutkan bahwa tingkat riba yang paling ringan diibaratkan seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri.