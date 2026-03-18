Nabi Ibrahim AS merupakan salah satu nabi yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam.

Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat taat kepada Allah SWT serta memiliki keteguhan iman yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Dalam Alquran, banyak kisah tentang perjuangan Nabi Ibrahim AS dalam menegakkan tauhid, mulai dari menghadapi kaumnya yang menyembah berhala hingga menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan.

Selain kisah perjuangannya, terdapat pula beberapa doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis.

Doa-doa tersebut berisi permohonan kebaikan, keteguhan iman, serta harapan bagi keturunan dan umatnya, sehingga sering dijadikan teladan oleh kaum Muslim dalam berdoa kepada Allah SWT.

Kumpulan Doa Nabi Ibrahim AS dalam Alquran dan Hadis

1. Doa Nabi Ibrahim Agar Diberikan Keturunan yang Saleh

Berikut adalah doa Nabi Ibrahim AS saat memohon untuk dikaruniai keturunan yang saleh:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Rabbi hab lee minas saaliheen

Artinya: “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.” (QS. As-Saffat: 100)

2. Doa Nabi Ibrahim untuk Meminta Rezeki

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Wa iz qaala Ibraaheemu Rabbij 'al haazaa baladan aaminanw warzuq ahlahoo minas samaraati man aamana minhum billaahi

wal yawmil aakhiri qaala wa man kafara faumatti'uhoo qaleelan summa adtarruhooo ilaa 'azaabin Naari wa bi'salmaseer

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa,

‘Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,’

Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.’” (QS. Al-Baqarah: 126).

3. Doa Nabi Ibrahim ketika Dibakar

Saat dibakar atas perintah Raja Namrud, Nabi Ibrahim membaca doa berikut ini:

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

Hasbunallah wa ni mal wakiil

Artinya: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung.” (HR. Bukhari)

4. Doa Nabi Ibrahim Agar Amal Diterima

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Wa iz yarfa'u Ibraaheemul qawaa'ida minal Baitiwa Ismaa'eelu Rabbanaa taqabbal minnaa innaka Antas Samee'ul Aleem

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa),

‘Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.’” (QS. Al-Baqarah: 127)

5. Doa Nabi Ibrahim Memohon Surga

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

Rabbi hab lee hukmanw wa alhiqnee bis saaliheen. Waj'al lee lisaana sidqin fil aakhireen

Waj'alnee minw warasati Jannnatin Na'eem

Artinya: “Ibrahim berdoa, ‘Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,

dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,

dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan,’” (QS. Asy-Syu’ara’: 83-85)

6. Doa Nabi Ibrahim Meminta Ampunan

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Rabbij 'alnee muqeemas Salaati wa min zurriyyatee Rabbanaa wa taqabbal du'aaa'

Rabbanagh fir lee wa liwaalidaiya wa lilmu'mineena Yawma yaqoomul hisaab

Artinya: “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.