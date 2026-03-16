Jerawat merupakan salah satu masalah kulit yang paling sering dialami banyak orang.

Meski terlihat sepele, kemunculannya di wajah sering kali cukup mengganggu karena dapat memengaruhi penampilan dan menurunkan rasa percaya diri.

Selain melakukan perawatan kulit, umat Muslim juga dapat memohon kesembuhan dari masalah jerawat ini melalui doa.

Dalam Islam, berdoa menjadi salah satu cara untuk meminta pertolongan kepada Allah, termasuk ketika menghadapi masalah kesehatan seperti jerawat.

Doa Menghilangkan Jerawat: Arab, Latin, dan Artinya

1. Doa Menghilangkan Jerawat dan Bekas Jerawat

اللَّهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيرِ، وَمُكَبِّرَ الصَّغِيْرِ، صَغِّرْ مَا بِي

Allahumma mushaggiral kabiiri wa mukabbirash shagiiri shaggir maa bii

Artinya: “Ya Allah yang mengecilkan yang besar dan yang membesarkan yang kecil, kecilkanlah apa yang menimpaku ini.” (HR. Nasa'i, Ahmad, dan Hakim, hadis sahih)

2. Doa Menghilangkan Jerawat Batu

اللَّهُمَّ مُطْفِىءَ الْكَبِيرِ، وَ مُكَبِّرَ الصَّغِيرِ، أَطْفِئْهَا عَنِّى

Allahumma muthfi'a al-kabiiri wa mukabbira ash-shagiiri athfi'haa 'annii

Artinya: “Ya Allah, yang dapat mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil, dan kempeskanlah jerawatku.” (HR. Hakim, hadis sahih)

3. Doa Menghilangkan Jerawat dan Mencerahkan Wajah

Doa menghilangkan jerawat dan mencerahkan wajah tercantum dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Yaaa ayyuhal lazeena aammano toobooo ilal laahi tawbatan nasoohan 'asaa rabbukum any-yukaffira 'ankum sayyi aatikum

wa yudkhilakum jannaatin tajree min tahtihal anhaaru yawma laa yukhzil laahun nabiyya wallazeena aamanoo ma'ahoo nooruhum yas'aa baina aydeehim

wa bi aymaanihim yaqooloona rabbanaaa atmim lanaa nooranaa waghfir lana innaka 'alaa kulli shai'in qadeer

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya,

mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,

pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya;

sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata,

‘Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.’”

Kapan Waktu Tepat Membaca Doa Menghilangkan Jerawat?

Dalam Islam, sebenarnya tidak ada waktu khusus yang secara spesifik disebutkan untuk membaca doa agar jerawat hilang.

Doa seperti ini termasuk doa untuk kesehatan atau kebaikan diri, sehingga boleh dipanjatkan kapan saja.

Namun, para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa waktu yang dianggap lebih mustajab untuk berdoa, seperti: