Kumpulan Doa Jumat Berkah, Amalan Pembuka Rezeki dan Keberkahan Hidup

Hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri dalam Islam dan menjadi momen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ada banyak amalan yang sangat dianjurkan. Bahkan, salah satunya wajib dilakukan oleh laki-laki muslim yaitu salat Jumat.

Namun, keutamaan hari Jumat tidak hanya diperuntukkan bagi kaum pria saja.

Para muslimah juga dapat meraih keberkahan hari Jumat dengan memperbanyak amalan sunah dan doa.

Salah satunya dengan cara membaca berbagai doa pada hari Jumat sebagai bentuk ikhtiar memohon keberkahan hidup dari Allah SWT.

Kumpulan Doa Jumat Berkah

1. Doa Jumat Berkah

Doa Jumat berkah.

أَدَامَ اللَّهُ لَكُمْ بَرَكَةَ الْجُمُعَةِ دُهُورًا، وَأَلْبَسَكُمْ مِنْ تَقْوَاهُ نُورًا، جُمُعَةً مُبَارَكَةً

Adamallahu lakum barakatal Jumat duhuran, wa albasakum min taqwahu nuron, jumatan mubarakah

Artinya: “Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada kalimat pada hari Jumat ini, serta Allah mengenakan cahaya dari kesalehan hari ini, Jumat yang diberkahi.”

2. Doa Jumat Berkah Memohon Rezeki

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِيْ رِزْقًا حَلَالًا وَاسِعًا طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا ضَيْرٍ وَلَانَصَبٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Allahumma inni as-aluka an tarzuqani rizqan halalan wasian thayyiban min ghairi taabin wa la masyaqqatin wa la dlairin wa la nashabin innaka ala kulli syai-in qadirun

Artinya: “Ya Allah aku mohon kepadamu limpahan rezeki yang halal, luas, dan baik, yang didapat tanpa letih, memberatkan, membahayakan, dan banting tulang. Sungguh Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”

3. Doa Niat Sedekah Jumat Berkah

نَوَيْتُ الصَّدَقَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى

Nawaitush shadaqata fi yaumil jumu‘ati ibtigha’a mardhatillahi ta‘ala

Artinya: “Saya niat bersedekah pada hari Jumat karena mengharap ridha Allah Ta‘ala.”

4. Doa Memohon Keberkahan Hidup

Doa ini bisa dibaca untuk memohon berbagai keberkahan hidup, terutama dalam hal ilmu, rezeki, dan amal.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma innii as-aluka 'ilman naafi'a, wa rizqon thoyyibaa, wa 'amalan mutaqobbalaa

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima."

5. Doa Jumat Berkat Memohon Keselamatan Dunia dan Akhirat

Ini merupakan doa memohon keselamatan dunia dan akhirat yang juga disebut sebagai doa sapu jagat.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbana aatina fid dunya hasanah, wa fil aakhirati hasanah, wa qina 'adzaaban naar

Artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.”

Keutamaan Hari Jumat Menurut Hadis

1. Hari Baik

Jumat disebut sebagai sebaik-baiknya hari, sebagaimana tertulis dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim.

“Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.”

2. Waktu Mustajab untuk Berdoa

Keutamaan hari Jumat lainnya adalah terdapat waktu-waktu mustajab, yakni saat doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT.

“‘Di hari Jum’at itu terdapat satu waktu yang jika seorang Muslim melakukan shalat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta’ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan.’ Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu.”

Ada beberapa pendapat mengenai waktu yang dimaksud yaitu:

Dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan salat Jumat.

Batas akhir dari waktu yang dimaksud hingga setelah Ashar.

3. Diampuni Dosanya

Keutamaan hari Jumat lainnya adalah dihapuskan dosa-dosanya antara hari Jumat tersebut dan Jumat berikutnya.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak, atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar (menuju masjid), dan dia tidak memisahkan dua orang (yang sedang duduk berdampingan), kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu diam mendengarkan (dengan seksama) ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni (dosa-dosanya yang terjadi) antara Jumat tersebut dan ke Jumat berikutnya.” (HR Bukhari)

Amalan Hari Jumat yang Dianjurkan

Berikut ini adalah berbagai amalan hari Jumat yang sangat dianjurkan: