Haid merupakan kondisi alami yang dialami oleh perempuan sebagai bagian dari siklus biologis. Dalam Islam, haid termasuk dalam keadaan hadas besar yang membutuhkan perhatian khusus terkait kesucian.

Saat seorang wanita sedang haid, ada beberapa ibadah yang dibatasi. Misalnya, ia tidak diperbolehkan melaksanakan salat dan tidak wajib menggantinya setelah suci.

Begitu juga dengan puasa, yang tidak boleh dilakukan saat haid, tetapi wajib diganti di hari lain setelah Ramadan.

Meski ada beberapa pembatasan, wanita yang sedang haid tetap bisa melakukan berbagai amalan lain, seperti berzikir, mendengarkan Alquran, berdoa, dan lain sebagainya.

Kumpulan Doa Awal Haid yang Bisa Diamalkan

1. Doa Hari Pertama Haid

الْحَمْدُللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfurullaha min kulli dzanbin

Artinya: “Segala puji bagi Allah atas segala perkara, dan aku memohon ampun kepada-Mu atas segenap dosa.”

2. Doa Awal Haid yang Dianjurkan Aisyah RA

اَلْحَمْدُ ِللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

Alhamdulillahi ‘alā kulli hālin wastaghfirullaha min kulli dzambin.

Artinya: “Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan aku memohon ampunan kepada Allah dari segala dosa.”

3. Doa selama Masa Haid

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

Rabbij'al muqiimash shalaati wa min dzurriyyatii rabbanaa wa taqabbal du'aa

Artinya: “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku.”

4. Doa ketika Nyeri Haid Agar Terhindar dari Jin

اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالسُّيُوفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَائِدَ وَالْمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَمِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Allaahummadfa' 'annal ghalaa-a, wal balaa-a, wal wabaa-a, wal fahsyaa-a, wal munkara, was-suyuufal mukhtalifata, wasy-syadaa-ida,

wal mihana maa zhahara minhaa, wa maa baathana min baladinaa haadzaaa khaassatan, wa min buldaanil muslimiina 'aammatan. Innaka 'alaa kulli syai'in qadiir.

Artinya: “Ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka,

Kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya, dan dalam negara kaum muslimin umumnya.

Sesungguhnya Engkau, Ya Allah, Maha Berkuasa atas segala sesuatu.”

5. Doa untuk Meredakan Nyeri Haid

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahumma rabbannaasi adzhibil ba'sa isyfihi wa antas syafi laa syifaa'a illa syifaauka syifaa'an laa yughadiru saqaman.

Artinya: “Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah dia kesembuhan, Engkau Zat Yang Maha Menyembuhkan.