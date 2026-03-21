Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, menyampaikan pesan dalam khotbah Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Dia menekankan pentingnya Idulfitri sebagai momentum kembali ke fitrah sekaligus memperkuat silaturahmi di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Ma’ruf membuka khotbahnya dengan menggambarkan suasana penuh haru dan syukur di hari kemenangan. Dia menyebut Idulfitri sebagai hari agung yang dipenuhi gema takbir sejak malam sebelumnya, sebagai penanda berakhirnya bulan suci Ramadan.

“Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih berkesempatan bertemu dengan hari raya yang penuh berkah,” ujar Ma'ruf Amin, di Balai Kota Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Dalam khotbahnya, Ma’ruf menegaskan makna Idulfitri sebagai kembalinya manusia kepada fitrah, yakni kondisi hati yang bersih, jiwa yang jujur, serta hubungan yang damai dengan sesama. Karena itu, tradisi saling memaafkan menjadi bagian penting dari perayaan Idulfitri.

Halalbihalal

Lebih jauh dia juga menyinggung tradisi khas Indonesia, yakni halalbihalal, yang disebutnya sebagai ijtihad sosial ulama Nusantara untuk mempererat ukhuwah atau persaudaraan.

“Silaturahmi bukan sekadar kunjungan, tetapi merupakan modal sosial dalam membangun peradaban,” katanya.

Selain aspek spiritual, Ma’ruf juga menyoroti sisi ekonomi dalam Ramadan. Dia mengatakan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen penting dalam pemerataan ekonomi umat.

“Ramadan bukan hanya membangun spiritualitas, Ramadan juga membangun solidaritas ekonomi umat. Dalam satu bulan ini kita melihat zakat ditunaikan, infak digerakkan, sedekah dibagikan" tutur dia.

Bangsa yang Majemuk

Dalam konteks kebangsaan, Ma’ruf mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan beragam suku, budaya, dan latar belakang. Menurutnya, perbedaan bisa menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik.

“Jika perbedaan dirajut dengan silaturahmi, ia menjadi harmoni kehidupan seperti sebuah simfoni. Biola tidak sama dengan piano, drum tidak sama dengan seruling, tapi ketika dimainkan bersama lahirlah musik yang indah. Begitu juga kehidupan masyarakat kita. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipersatukan dalam harmoni. Itulah yang disebut sebagai simfoni kemenangan,” bebernya.

Di akhir khotbah, Ma’ruf mengajak umat Islam untuk terus berupaya kembali pada fitrah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam aspek muamalah seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Dia menegaskan pentingnya menjalankan seluruh ketentuan agama secara menyeluruh tanpa memilah-milah sesuai kepentingan pribadi.