Tak hanya menjadi syarat sah salat Jumat, khotbah Jumat juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan nasihat dan pengingat kepada jemaah.

Melalui khotbah yang baik, seorang khatib dapat menyentuh hati, menggugah kesadaran, dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

Khotbah Jumat yang menyentuh hati biasanya disampaikan dengan penuh keikhlasan, menggunakan bahasa yang sederhana, serta didukung oleh dalil yang kuat dari Alquran dan hadis.

Dalil tentang Pentingnya Khotbah Jumat

Khotbah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ibadah salat Jumat. Hal ini ditegaskan dalam Alquran surat Al-Jumu’ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo izaa noodiya lis-Salaati miny yawmil Jumu'ati fas'aw ilaa zikril laahi wa zarul bai'; zaalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamoon

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Adapun “perintah untuk segera mengingat Allah” dipahami sebagai seruan untuk menunaikan salat Jumat sekaligus menyimak khotbah.

Karena itu, khotbah sendiri termasuk sebagai salah satu syarat sah salat Jumat, tepatnya terdiri dari dua khotbah.

Mayoritas ulama juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa menyampaikan khotbah sebelum pelaksanaan salat Jumat.

Contoh Khotbah Jumat Menyentuh Hati

1. Tentang Waktu

Khotbah pertama:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،

وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.

Saudara-saudaraku,

Salah satu nikmat terbesar yang sering kita abaikan adalah waktu.

Hari demi hari berlalu, tanpa terasa umur kita berkurang. Yang lewat tidak akan kembali, yang akan datang belum tentu kita temui.

Allah sampai bersumpah dengan waktu:

وَالْعَصْرِ, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

Wal' asr, innal insaana lafee khusr

Artinya: “Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian,” (QS. Al-’Asr: 1-2)

Kenapa manusia disebut rugi? Karena banyak yang hidup, tapi tidak benar-benar menggunakan waktunya untuk hal yang bernilai.

Kita sibuk bekerja, sibuk mengejar target, sibuk dengan urusan dunia. Tapi berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk Allah?

Berapa kali kita menunda shalat? Berapa kali kita lalai dari dzikir? Berapa kali kita berkata “nanti saja” untuk kebaikan?

Padahal Rasulullah SAW mengingatkan:

“Manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara…” (HR. Hakim)

Di antaranya waktu luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati.

Jangan sampai kita baru sadar saat waktu sudah habis.

Khotbah Kedua:

Jamaah sekalian,

setiap detik yang kita jalani akan dimintai pertanggungjawaban.

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan.” (HR. Tirmidzi)

Maka gunakan waktu kita untuk sesuatu yang mendekatkan kepada Allah.

Tidak harus selalu besar, tapi konsisten. Sedikit demi sedikit, asal istiqamah.

Karena waktu yang berkah bukan yang panjanG, tapi yang dipenuhi dengan ketaatan.

2. Tentang Ujian Hidup

Khotbah pertama:

Jamaah yang dirahmati Allah,

Tidak ada satu pun manusia yang hidup tanpa ujian.

Ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji dengan kehilangan, bahkan ada yang diuji dengan kelapangan.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Wa lanablu wannakum bishai'im minal khawfi waljoo'i wa naqsim minal amwaali wal anfusi was samaraat; wa bashshiris saabireen

Artinya: “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar,” (QS. Al-Baqarah: 155)

Ujian adalah bagian dari kehidupan.

Namun sering kali kita bertanya, “Kenapa harus saya, ya Allah?”

Padahal bisa jadi, itulah cara Allah memanggil kita kembali.

Saat hidup mudah, kita lupa. Saat sulit, kita menangis dan berdoa.

Dan di situlah kita kembali dekat.

Khotbah kedua:

Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Dia akan mengujinya.” (HR. Bukhari)

Maka, jangan langsung berburuk sangka.

Setiap ujian mengandung hikmah, meskipun kita belum memahaminya sekarang.

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 6:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Inna ma'al 'usri yusra

Artinya: “Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

Tugas kita bukan memahami semua rahasia, tapi bersabar dan tetap percaya.