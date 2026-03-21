Pelaksanaan salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, berlangsung khidmat, Sabtu pagi (21/3/2026). Ribuan orang memadati area masjid sejak pagi hari, bahkan meluber hingga ke pelataran dan kawasan sekitar.

Salat Id dimulai pukul 07.00 WIB dan dipimpin oleh Imam Ahmad Husni Ismail. Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam pelaksanaan salat, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang datang bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Berdasarkan pantauan Inilah.com di lokasi, jemaah sudah berdatangan sejak selepas Subuh. Antrean sempat terlihat di sejumlah pintu masuk karena adanya pemeriksaan keamanan. Meski demikian, proses masuk berjalan tertib dengan pengaturan dari petugas.

Di dalam area masjid, seluruh saf terisi penuh. Bahkan, sebagian jemaah terpaksa menggelar sajadah di pelataran luar karena kapasitas ruang utama tidak lagi mencukupi.

Khotbah Idulfitri

Usai salat, khotbah Idulfitri disampaikan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhadi Hasan dengan tema 'Kemenangan Idul Fitri Menyemai Kebaikan, Meraih Keberkahan'.

Dalam khotbahnya, ia menekankan pentingnya menjadikan Idulfitri sebagai momentum menebar kebaikan, sekaligus memperkuat nilai-nilai keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyinggung pentingnya menjaga persatuan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai upaya bersama.

Sejumlah program prioritas pemerintah, seperti peningkatan kerukunan, pemberantasan korupsi, penguatan pendidikan, hingga program ekonomi kerakyatan dan pemenuhan gizi, disebut sebagai langkah yang perlu didukung bersama.

Meski demikian, ia mengingatkan setiap program tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai moral.