Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhadi Hasan yang bertindak sebagai khatib salat Idulfitri 1447 H di Masjid Istiqlal Jakarta, menyampaikan tausyahnya kepada ribuan orang jemaah. Dalam khotbah salat Idul Fitri tersebut, Noorhadi turut menyinggung sejumlah program pemerintah yang dinilainya patut diapresiasi.

Awalnya, Noordhadi mengutip firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam khotbahnya, Noorhadi menyampaikan, ayat tersebut mengingatkan bahwa keragaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan ruang bagi tumbuhnya kerja sama, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

"Karena itu, kehidupan kebangsaan yang rukun dan harmonis perlu terus kita rawat dengan nilai-nilai keimanan, kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial," ujarnya.

Dalam konteks kehidupan kebangsaan hari ini, lanjut dia, nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam berbagai ikhtiar pemerintah guna meningkatkan persatuan, tata kelola, dan kualitas kehidupan masyarakat.

Kopdes dan MBG

Ia pun merinci sejumlah program Presiden RI Prabowo Subianto terutama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat termasuk di antaranya, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program-program prioritas yang dijalankan pemerintah, seperti peningkatan kerukunan, pemberantasan korupsi, peningkatan mutu dan sarana-prasarana pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih, dan pemenuhan gizi masyarakat melalui Makan Bergizi Gratis, merupakan langkah-langkah penting yang perlu diapresiasi demi mewujudkan bangsa yang lebih adil, sehat, dan sejahtera," jelasnya.

Namun demikian, Noorhadi mengingatkan, program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berintegritas dan amanah.

Program yang baik, kata dia, memerlukan manusia-manusia yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, pembangunan bangsa bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi luas masyarakat.