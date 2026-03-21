Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhadi Hasan menekankan, Idulfitri mengajarkan kemenangan sejati, yaitu kemenangan yang melahirkan perdamaian berkelanjutan bagi seluruh umat manusia, termasuk rakyat Palestina.

Hal tersebut disampaikan Noorhadi Hasan saat bertindak sebagai Khatib salat Idulfitri 1447 H di Masjid Istiqlal Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

"Oleh karena itu, marilah kita jadikan nilai-nilai Ramadan sebagai landasan untuk membangun dunia di mana manusia hidup dalam persaudaraan dan perdamaian," katanya.

"Dengan demikian, keberkahan yang kita rayakan hari ini tidak hanya dirasakan oleh generasi kita, tetapi juga oleh generasi yang akan datang," ujarnya menambahkan.

Peran Penting Indonesia

Lebih lanjut, Noorhadi menegaskan, Indonesia memiliki peran penting untuk menjadi pelopor dalam upaya membangun perdamaian global.

Sebagai bangsa yang lahir dari keragaman dan hidup dalam semangat persatuan, Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam merawat harmoni di tengah perbedaan.

"Nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita dapat menjadi inspirasi bagi dunia yang sedang mencari jalan menuju perdamaian," ujarnya.

Oleh karena itu, Noordihadi menganggap masyarakat juga patut mengapresiasi berbagai langkah diplomasi kemanusiaan yang terus diupayakan pemerintah dalam mendukung terwujudnya perdamaian dunia, termasuk komitmen yang konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.