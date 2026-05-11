Dalam kehidupan sehari-hari, Surat Al-Ikhlas kerap dibaca saat salat, zikir, hingga sebelum tidur.

Rasulullah SAW juga beberapa kali menyebut surat ini dalam hadis-hadisnya, sehingga banyak umat Islam yang mengamalkannya secara rutin.

Tidak heran jika Surat Al-Ikhlas dikenal sebagai salah satu surat yang memiliki banyak keistimewaan dan manfaat bagi orang yang membacanya.

Lalu, apa saja keutamaan Surat Al-Ikhlas menurut hadis dan penjelasan ulama?

Bacaan Surat Al-Ikhlas

Berikut adalah lafaz lengkap surat Al-Ikhlas beserta cara baca (latin) dan artinya:

1.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Qul huwal laahu ahad

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.

2.

اللَّهُ الصَّمَدُ

Allah hus-samad

Artinya: Allah tempat meminta segala sesuatu.

3.

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

Lam yalid wa lam yoolad

Artinya: (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.

4.

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

Artinya: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

Keutamaan Surat Al-Ikhlas Menurut Hadis dan Ulama

1. Menjadi Amalan yang Dicintai Allah SWT

Surat Al-Ikhlas termasuk salah satu surat yang sangat dicintai Allah SWT karena isinya menjelaskan tentang keesaan dan kesempurnaan sifat-Nya.

Orang yang rutin membaca dan mencintai surat ini juga akan mendapatkan kecintaan dari Allah SWT.

Bahkan, dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa kecintaan seseorang kepada Surat Al-Ikhlas bisa menjadi sebab datangnya rahmat dan kemuliaan dari Allah SWT.

2. Pahalanya Setara dengan Sepertiga Alquran

Salah satu keutamaan surat Al-Ikhlas yang paling terkenal adalah pahalanya yang disebut setara dengan sepertiga Alquran.

Para ulama menjelaskan bahwa isi Alquran secara umum terbagi menjadi tiga pembahasan besar, yaitu tentang tauhid, syariat, dan kisah umat terdahulu.

Surat Al-Ikhlas dianggap mewakili pembahasan tentang tauhid atau keesaan Allah SWT.

Rasulullah SAW juga bersabda bahwa membaca Surat Al-Ikhlas satu kali nilainya seperti membaca sepertiga Alquran.

Dari Anas bin Malik RA, Rasulullan SAW bersabda:

"Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak satu kali maka seolah-olah ia telah membaca 1/3 Alquran.

Dan barangsiapa membacanya dua kali maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Alquran.

Dan barangsiapa membacanya tiga kali maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Alquran..."

3. Membuka Pintu Rezeki dan Mendatangkan Keberkahan

Membiasakan membaca Surat Al-Ikhlas dipercaya dapat mendatangkan keberkahan hidup dan melapangkan rezeki.

Dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW mengajarkan seorang sahabat yang sedang mengalami kesulitan hidup agar membaca Surat Al-Ikhlas setelah memberi salam ketika masuk rumah.

Setelah diamalkan secara istiqamah, Allah SWT pun memberikan kemudahan dan kelapangan rezeki kepadanya.

4. Dibangunkan Istana di Surga

Keutamaan besar lainnya adalah janji dibangunkan rumah atau istana di surga bagi orang yang rajin membaca Surat Al-Ikhlas.

Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membaca Surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah SWT akan membangunkan istana baginya di surga.

Hal ini menunjukkan betapa besar kemuliaan surat pendek tersebut di sisi Allah SWT.

5. Menjadi Pelindung dari Gangguan Setan

Surat Al-Ikhlas juga dikenal sebagai salah satu bacaan perlindungan diri.

Rasulullah SAW sering membaca Surat Al-Ikhlas bersama Surat Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur agar dijaga dari gangguan setan dan berbagai keburukan.

Karena itu, banyak umat Muslim yang menjadikannya sebagai amalan harian untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT.

6. Diampuni Dosa-Dosanya

Rutin membaca Surat Al-Ikhlas juga dapat menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan ampunan Allah SWT.

Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang membaca Surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali akan diampuni dosa-dosanya.

Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad (surat Al-Ikhlas) sebanyak 50 kali niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun.”

Keutamaan ini membuat Surat Al-Ikhlas sering diamalkan dalam berbagai kesempatan.

7. Diangkat Derajatnya oleh Allah SWT

Ada kisah sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani yang dikenal sangat sering membaca Surat Al-Ikhlas, baik saat berjalan, berdiri, maupun berkendara.

Ketika beliau wafat, Malaikat Jibril turun bersama 70 ribu malaikat untuk menshalatkan jenazahnya bersama Rasulullah SAW.

Kemuliaan itu diberikan karena kecintaannya kepada Surat Al-Ikhlas dan kebiasaannya membacanya setiap hari.

8. Terhindar dari Fitnah dan Siksa Kubur

Keutamaan Surat Al-Ikhlas juga dipercaya terus dirasakan hingga seseorang meninggal dunia.

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang rutin membaca surat ini akan mendapat perlindungan dari kesempitan dan siksa kubur.