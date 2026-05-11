Berapa kali kamu membaca Surat Al-Fatihah hari ini? Kalau sudah menjalankan salat lima waktu, berarti minimal kamu membacanya 17 kali dalam sehari. Itu pun belum termasuk salat sunnah.

Namun, pernahkah kamu benar-benar memikirkan apa yang membuat Surat Al-Fatihah begitu istimewa?

Al-Fatihah bukan hanya surat pembuka dalam Alquran. Surat ini dikenal sebagai Ummul Quran atau induk Alquran, serta As-Sab'ul Matsani yang berarti tujuh ayat yang terus diulang.

Banyak ulama juga menjelaskan bahwa Al-Fatihah memuat inti ajaran Islam dalam tujuh ayat singkat.

Tidak heran jika Surat Al-Fatihah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim.

Keutamaan Membaca Surat Al-Fatihah Berdasarkan Dalil

Bukan sekadar bacaan rutinitas, membaca Al-Fatihah dengan penuh penghayatan akan mendatangkan berbagai berkah.

Berikut adalah rincian keutamaannya menurut Alquran dan Hadits:

1. Merupakan Surah Paling Agung dan Terbaik dalam Alquran

Siapa pun yang membaca Al-Fatihah dengan hati ikhlas akan diganjar pahala yang teramat besar.

Hal ini karena di dalam tujuh ayatnya, sudah terangkum fondasi penting ajaran Islam, mulai dari konsep ketauhidan, tata krama saat berdoa, hingga pengakuan iman.

Keagungan surat ini bahkan ditegaskan langsung oleh Allah SWT dalam Alquran surat Al-Hijr ayat 87:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

Wa laqad aatainaaka sab'am mnal masaanee wal Qur-aanal 'azeem

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang dan Alquran yang agung.”

2. Keagungannya Melebihi Kitab Taurat dan Injil

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda:

“Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai (keagungan) Umm Alquran (Al-Fatihah).

Dialah asabul matsani. Surah ini terbagi antara Aku dengan hamba-Ku. Sungguh hamba-Ku akan mendapatkan apa pun permintaannya."

Allah SWT sama sekali tidak pernah menurunkan surah yang sebanding dengan kehebatan dan keagungan Ummul Quran ini, baik itu di dalam lembaran kitab Taurat maupun kitab Injil.

3. Syarat Mutlak Sahnya Shalat dan Bentuk Komunikasi dengan Allah

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat? Pada dasarnya, surat ini adalah penentu sah atau tidaknya sebuah salat.

Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak (dianggap sah) salat seseorang yang tidak membaca Surah Al-Fatihah.”

Lebih manisnya lagi, membaca Al-Fatihah ibarat kita sedang berdialog langsung dengan sang Pencipta.

Allah membagi hakikat salat (Al-Fatihah) menjadi dua bagian yang adil. Satu bagian berisi puji-pujian agung untuk Allah, dan bagian lainnya berisi doa permohonan hamba-Nya yang pasti akan diijabah.

4. Cahaya dari Pintu Langit yang Hanya Diberikan kepada Rasulullah

Ada sebuah kisah menakjubkan saat Malaikat Jibril sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW.

Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari atas, yang ternyata berasal dari sebuah pintu langit yang terbuka, pintu yang belum pernah terbuka sekalipun sejak diciptakan.

Dari sana, turunlah malaikat yang membawa kabar gembira berupa dua "cahaya" istimewa yang tidak pernah dianugerahkan kepada para nabi terdahulu.

Dua cahaya tersebut adalah Surat Al-Fatihah dan bagian penutup Surat Al-Baqarah.

Dikatakan bahwa siapa pun yang meminta sesuatu melalui huruf-huruf dalam surah tersebut, niscaya permintaannya akan dikabulkan.

5. Obat Penawar (Ruqyah) Segala Penyakit

Di masa lampau, sahabat Nabi yang bernama Abu Said Al-Khudri berhasil menyembuhkan seorang kepala suku yang sedang kritis akibat gigitan hewan berbisa.

Obatnya bukanlah ramuan, melainkan murni melalui bacaan ruqyah Surat Al-Fatihah.

Manfaat penyembuhan ini dibenarkan oleh beberapa hadis, salah satunya adalah yang diriwayatkan Abu Sa’id Al-Khudri dan Abu Hurairah:

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ