Salat Subuh memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Ibadah ini menjadi bentuk ketaatan yang bernilai tinggi, sekaligus waktu yang penuh keberkahan karena disaksikan oleh para malaikat.

Hal ini menunjukkan betapa mulianya salat Subuh di sisi Allah SWT, apalagi jika dilakukan secara berjemaah di masjid.

Dalam surat Al-Isra ayat 78, Allah SWT berfirman:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Aqimis Salaata liduloo kish shamsi ilaa ghasaqil laili wa quraanal Fajri inna quraa nal Fajri kaana mashhoodaa

Artinya: “Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Keutamaan Salat Subuh Berjemaah Menurut Hadis

Melaksanakan shalat Subuh berjamaah memiliki kedudukan yang istimewa dan banyak manfaat. Keutamaan ini dapat menjadi nilai tambahan bagi ketaatan seorang hamba kepada Allah.

Berikut beberapa keutamaannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

1. Mendapatkan Pahala Seperti Salat Semalam Suntuk

Melaksanakan salat malam sepanjang waktu mungkin tidak mudah bagi kebanyakan orang, terutama karena tubuh sudah lelah setelah beraktivitas seharian.

Namun, pahala seperti salat semalam penuh tetap bisa didapat jika seseorang melaksanakan salat Isya dan Subuh secara berjamaah.

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan RA:

مَن صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه

Artinya: “Barang siapa yang melakukan salat Isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat setengah malam.

Barang siapa yang melakukan salat Subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat malam sepanjang waktu malam itu.” (HR. Muslim)

2. Berada dalam Jaminan dan Perlindungan Allah SWT

Orang yang menjaga salat Subuh berjamaah akan berada dalam dhimmah Allah, yaitu jaminan, pengawasan, dan perlindungan-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.

Jika ada yang berbuat zalim kepadanya, maka Allah sendiri yang akan membalasnya, dan pelaku kezaliman itu akan mendapat ancaman keras di akhirat.

Dari Jundub bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda:

مَن صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهو في ذِمَّةِ اللهِ، فلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِن ذِمَّتِهِ بشيءٍ، فإنَّه مَن يَطْلُبْهُ مِن ذِمَّتِهِ بشيءٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ علَى وَجْهِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ

Artinya: “Barangsiapa yang salat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah, maka jangan sampai Allah menuntut kamu dengan sesuatu yang berada di dalam jaminan-Nya,

sebab barangsiapa yang dituntut oleh Allah dengan sesuatu dari apa yang ada pada jaminan-Nya maka dia pasti akan merasakan akibatnya, lalu Allah akan mencampakkan dia di atas wajahnya di dalam neraka Jahannam” (HR. Muslim)

3. Disaksikan Secara Langsung oleh Malaikat

Para malaikat mengawasi manusia secara bergantian pada siang dan malam hari. Kemudian, mereka akan berkumpul pada waktu salat Subuh dan Asar.

Setelah itu, para malaikat naik ke langit dan menyampaikan kepada Allah bahwa mereka meninggalkan dan mendapati hamba-hamba-Nya dalam keadaan sedang melaksanakan salat.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ…

Artinya: "Saling berdatangan menghampiri kalian malaikat malam dan malaikat siang, lalu mereka berkumpul pada salat fajar dan asar,

Kemudian naiklah malaikat yang mendatangi kalian pada waktu malam, lalu Allah SWT bertanya kepada mereka, ‘Bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku?’

Maka mereka berkata, ‘Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mendirikan salat dan mendatangi mereka dalam keadaan mendirikan salat.’” (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Mendapat Cahaya Sempurna di Hari Kiamat

Bagi orang yang mau melangkahkan kaki di tengah gelapnya malam untuk menuju masjid, Allah SWT telah menyiapkan balasan yang besar berupa cahaya terang pada hari Kiamat nanti.

Dari Sahl bin Sa’d Al-Sa’idi, Nabu Muhammad SAW bersabda:

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada kegelapan menuju masjid bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah)

5. Selamat dari Api Neraka dan Dipercaya Masuk Surga

Orang yang rutin menjaga dua salat pada waktu yang sejuk, yaitu salat Subuh dan Asar, akan mendapatkan jaminan masuk surga.

Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa jaminan ini berarti ia dijauhkan dari siksa api neraka. Dari Ammarah bin Ruwaibah, Rasulullah SAW bersabda:

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ

Artinya: “Tidak akan pernah masuk neraka orang yang menjalankan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, yaitu salat Subuh dan Ashar.”

6. Tolok Ukur Bebas dari Sifat Kemunafikan

Bagi orang yang memiliki sifat munafik, salat Subuh dan Isya berjamaah terasa sangat berat untuk dilakukan.

Sebaliknya, jika seseorang mampu menjaga salat Subuh secara rutin, itu menjadi tanda bahwa ia jauh dari sifat kemunafikan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

Artinya “Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafiq adalah salat Isya dan salat Subuh,

Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat padanya niscaya mereka pasti mendatanginya dengan cara merangkak, sungguh aku ingin untuk mendirikan salat,

Kemudian aku memerintahkan seorang lelaki untuk mengimami salat, lalu aku pergi bersama sekelompok orang yang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri salat berjemaah untuk membakar rumah mereka dengan api.” (HR. Bukhari dan Muslim)

7. Melepas Tiga Ikatan Setan dan Jadi Lebih Bersemangat

Saat seseorang tertidur lelap, setan menanamkan rasa malas dengan membuat tiga ikatan di bagian tengkuknya.

Ikatan ini akan terlepas satu per satu ketika seseorang bangun sambil mengingat Allah, lalu berwudu, dan dilanjutkan dengan menunaikan salat.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

Artinya: “Setan mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian pada saat tidurnya dengan tiga ikatan, dia memukul setiap ikatan dengan mengatakan bagimu malam yang panjang maka tidurlah.

Lalu apabila dia bangun dan menyebut nama Allah maka terlepaslah satu ikatan, lalu jika dia berwudhu’ maka terlepaslah ikatan ke dua,