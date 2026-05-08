Salah satu ibadah yang paling dinantikan dan diutamakan oleh umat Islam dalam menyambut datangnya Hari Raya Iduladha adalah menyembelih hewan kurban.

Secara syariat, hukum menunaikan ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan.

Perintah berkurban sendiri juga disebutkan dalam Alquran, tepatnya surat Al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Fa salli li rabbika wanhar

Artinya: “Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).”

Nah, agar ibadah ini sah dan diterima oleh Allah SWT, sangat penting bagi umat Muslim untuk memahami bahwa ketentuan kurban yang benar adalah hal yang wajib dipelajari sebelum melaksanakannya.

Syarat Orang yang Berkurban

Tidak semua orang diwajibkan untuk berkurban. Ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak berkurban (shohibul kurban), antara lain:

Beragama Islam: Ibadah kurban hanya sah dan diterima apabila dilakukan oleh seorang Muslim. Baligh dan berakal: Orang tersebut harus sudah dewasa secara syariat dan memiliki akal atau kesadaran mental yang sehat (tidak gila). Merdeka: Orang yang berkurban haruslah manusia merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. Mampu secara finansial: Memiliki kecukupan rezeki untuk membeli hewan tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar atau nafkah keluarga sehari-hari.

Syarat Sah dan Ketentuan Hewan Kurban yang Benar

Memilih hewan kurban tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Ada aturan mengikat mengenai jenis, usia, hingga kondisi fisiknya.

Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Jenis Hewan yang Diperbolehkan

Para ulama sepakat bahwa hewan kurban haruslah binatang ternak yang biasa diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, seperti:

Unta.

Sapi.

Kerbau.

Domba.

Kambing.

Meskipun termasuk ternak, menyembelih ayam tidak dihitung sebagai kurban karena tidak memenuhi kriteria syarat ini (biasa diperah susunya).

2. Usia Minimal Hewan Kurban

Setiap jenis hewan memiliki batas usia minimal untuk bisa disembelih:

Unta: Minimal berusia 5 tahun dan masuk ke tahun ke-6.

Minimal berusia 5 tahun dan masuk ke tahun ke-6. Sapi/Kerbau: Minimal berusia 2 tahun dan masuk ke tahun ke-3.

Minimal berusia 2 tahun dan masuk ke tahun ke-3. Kambing: Minimal berusia 1 tahun dan masuk ke tahun ke-2.

Minimal berusia 1 tahun dan masuk ke tahun ke-2. Domba: Berusia 1 tahun, atau minimal berusia 6 bulan apabila sangat sulit mencari yang berumur 1 tahun (sudah berganti gigi).

3. Kondisi Kesehatan dan Fisik

Hewan yang dipilih wajib dalam keadaan sehat bugar dan tidak cacat. Beberapa cacat fisik yang membuat hewan menjadi tidak sah dikurbankan meliputi:

Buta pada salah satu atau kedua matanya.

Pincang parah.

Sangat kurus hingga sumsum tulangnya hilang.

Menderita sakit parah atau penyakit menular.

Sebagian atau seluruh telinga dan ekornya terputus.

Namun, jika tanduknya patah, pecah, atau memang tidak memiliki tanduk sejak awal, hewannya tetap sah untuk kurban.

4. Kepemilikan Hewan dan Aturan Kolektif

Hewan kurban harus didapatkan dari cara yang halal dan benar-benar milik sendiri. Kurban menjadi tidak sah jika menggunakan hewan curian, hewan gadaian milik orang lain, atau hewan warisan yang belum dibagi rata.

Untuk aturan pelaksanaannya, 1 ekor kambing atau domba hanya sah diperuntukkan bagi kurban 1 orang.

Sementara itu, 1 ekor unta, sapi, atau kerbau bisa diniatkan untuk kurban secara kolektif maksimal hingga 7 orang.

5. Waktu Pelaksanaan Penyembelihan Kurban

Salah satu poin penting dari ketentuan kurban yang benar adalah pelaksanaannya terikat oleh waktu yang sangat spesifik.

Proses penyembelihan baru dianggap sah sebagai ibadah kurban apabila dilakukan setelah selesainya salat Iduladha (10 Dzulhijjah), kira-kira setelah melewati durasi dua rakaat salat dan dua khutbah yang cepat.

Waktu untuk menyembelih hewan kurban cukup panjang, yaitu sampai matahari terbenam pada hari tasyrik terakhir (13 Dzulhijjah).

Kalau penyembelihan dilakukan di luar waktu tersebut, maka tidak dianggap sebagai kurban, melainkan hanya sembelihan biasa.

Rukun dan Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban

A. Rukun Penyembelihan

Ada empat rukun utama dalam menyembelih, yaitu:

Adanya dzabhu (proses menyembelih). Adanya dzabih (orang yang melakukan penyembelihan). Adanya hewan ternak yang disasar. Adanya alat penyembelih.

Adapun alat yang digunakan untuk menyembelih wajib tajam (bisa dari besi, kaca, atau bambu), namun dilarang keras menggunakan tulang, kuku, atau gigi.

B. Syarat Penyembelih

Dzabih atau orang yang menyembelih hewan kurban diwajibkan memenuhi syarat-syarat berikut ini:

Beragama Islam.

Sudah baligh.

Berakal sehat.

Bisa melihat dengan baik.

Selain itu, disunnahkan bagi laki-laki yang berkurban untuk menyembelih hewannya sendiri demi meneladani Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan, bagi perempuan yang berkurban, disunnahkan untuk mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain dan cukup hadis untuk menyaksikannya.

C. Sunnah dan Proses Penyembelihan

Terdapat sunnah dan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam proses penyembelihan agar tetap sesuai syariat serta meminimalkan rasa sakit pada hewan.

Berikut adalah tata caranya: