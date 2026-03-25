Semarak Idul Fitri 1447 H masih sangat terasa. Sembari melanjutkan silaturahmi, umat Islam sangat dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah pasca-Ramadan dengan menunaikan puasa sunnah Syawal.

Puasa Syawal merupakan amalan sunnah yang sangat istimewa karena menjanjikan pahala layaknya berpuasa sepanjang masa. Mengingat saat ini kita sudah berada di tanggal 5 Syawal, ini adalah waktu yang tepat untuk mulai melaksanakannya.

Bagi Anda yang berencana untuk menunaikan puasa enam hari ini, berikut adalah panduan lengkap mengenai jadwal, batas waktu, niat, hingga keutamaannya.

Jadwal dan Batas Waktu Puasa Syawal 2026

Berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Kamis (19/3/2026) lalu, pemerintah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026.

Karena umat Islam diharamkan berpuasa tepat pada hari raya Idul Fitri (1 Syawal), maka pelaksanaan puasa Syawal baru bisa dimulai pada keesokan harinya, yakni sejak Minggu, 22 Maret 2026.

Kapan batas akhirnya? Pelaksanaan puasa Syawal sangat fleksibel. Anda memiliki waktu luang selama satu bulan penuh untuk menyelesaikannya. Merujuk pada kalender Hijriah Kementerian Agama, bulan Syawal tahun ini diperkirakan akan berakhir pada Sabtu, 18 April 2026. Selama rentang waktu tersebut belum habis, Anda bebas mengerjakannya.

Aturan Pelaksanaan: Bolehkah Tidak Berurutan?

Tuntunan pelaksanaan puasa Syawal adalah dikerjakan selama enam hari. Kabar baiknya, puasa ini tidak harus dikerjakan secara berturut-turut.

Anda diperbolehkan melaksanakannya secara bertahap atau selang-seling sesuai dengan kemampuan, kesibukan, dan kesempatan, asalkan akumulasi harinya mencapai enam hari sebelum bulan Syawal berakhir.

Bacaan Niat Puasa Syawal

Seperti ibadah puasa lainnya, puasa Syawal harus diawali dengan niat. Berikut adalah pelafalan niat puasa Syawal yang bisa Anda baca pada malam hari atau sebelum fajar menyingsing:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ الشَّوَّالِ لِلّهِ تَعَالَى Nawaitu shauma ghadin 'an adâ'i sunnatis Syawwali lillahi ta'âlâ. Artinya: "Aku berniat puasa sunah Syawal esok hari karena Allah."

Keutamaan: Pahala Puasa Sepanjang Masa

Mengapa puasa enam hari ini sangat ditekankan? Keutamaannya sangatlah dahsyat. Hal ini dijelaskan secara gamblang dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Anshari RA:

"Barang siapa puasa dalam bulan Ramadan, kemudian ia mengikutinya dengan puasa pula enam hari dalam bulan Syawal, adalah seperti puasa sepanjang masa." (HR. Muslim)

Para ulama menjelaskan logikanya: satu kebaikan dalam Islam dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan. Puasa Ramadan (30 hari) dikalikan sepuluh menjadi 300 hari. Ditambah puasa Syawal (6 hari) dikalikan sepuluh menjadi 60 hari. Totalnya adalah 360 hari, yang setara dengan jumlah hari dalam satu tahun.

Mari manfaatkan bulan Syawal ini dengan sebaik-baiknya untuk menyempurnakan amal ibadah kita.