Lampu-lampu temaram menyala di halaman Masjid Nurul Hidayah, Jakarta Selatan, sejak matahari tenggelam.

Sabtu, 14 Maret 2026, atau tepatnya malam ke-25 Ramadan 1447 Hijriah, halaman hingga area dalam masjid sudah dipenuhi jemaah.

Karpet hijau digelar, sajadah-sajadah terbentang, dan suara lantunan ayat suci Alquran mengalun dari berbagai sudut ruangan.

Sepuluh malam terakhir Ramadan 1447 Hijriah benar-benar menghadirkan suasana berbeda. Jika pada malam-malam sebelumnya masjid hanya ramai menjelang salat tarawih, kini aktivitas ibadah terasa hidup hampir sepanjang malam.

Suasana itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Masjid Nurul Hidayah, Jakarta Selatan. (Dokumentasi: Inilah.com/ Vonita).

Masyarakat datang dengan satu tujuan yang sama, yaitu melaksanakan itikaf dan berharap bisa meraih keberkahan malam Lailatul Qadar.

Di salah satu sudut halaman masjid, puluhan perempuan duduk berkelompok. Ada yang membaca Alquran, ada pula yang melanjutkan salat sunnah.

Sebagian lainnya terlihat berbincang ringan sambil menunggu waktu salat malam. Meskipun malam semakin larut, semangat para jamaah justru semakin terasa.

Salah satunya adalah Regina (29), warga Cipayung, Jakarra Timur, yang mengaku sengaja datang lebih awal agar bisa mendapatkan tempat nyaman untuk beribadah sepanjang malam.

Ia mengaku sudah merencanakan itikaf sejak awal Ramadan yang menjadi momentum spesial di setiap tahun.

“Kalau sepuluh malam terakhir, rasanya beda. Masjid jadi lebih hidup. Orang-orang datang dengan niat yang sama, cari Lailatul Qadar,” ujar Regina sambil merapikan mukenanya.

Regina bahkan rela menempuh perjalanan selama satu jam untuk mencari masjid ternyaman, menurutnya, demi mengejar pahala.

Bagi Regina, itikaf tidak hanya tentang memperbanyak ibadah, tetapi juga tentang merasakan kebersamaan dengan sesama muslim yang memiliki tujuan spiritual yang sama.

“Seru sebenarnya. Kita lihat banyak orang yang semangat ibadah, jadi ikut termotivasi juga. Enggak apa-apa jauh karena nyari yang nyaman, ramai, biar fokus ibadah juga,” ujarnya.

Regina datang tak sendiri, ia turut mengajak bersama dua temannya setelah salat tarawih. Mereka membawa perlengkapan sederhana seperti sajadah, Alquran, serta makanan ringan untuk sahur.

“Biasanya kita itikaf sampai sahur. Setelah itu salat Subuh baru pulang. Walaupun capek, tapi rasanya tetap senang,” ucapnya.

Suasana di dalam masjid memang terasa begitu hidup, tampak dari beberapa jemaah terlihat khusyuk membaca Alquran, beberapa salat sunnah, hingga ada yang menanti satu per tiga malam dengan tidur hingga berbincang ringan.

Sementara itu, di bagian belakang terlihat panitia masjid menyiapkan air minum dan makanan ringan untuk para jemaah yang akan menjalani malam panjang.

Sedangkan di luar masjid, beberapa pedagang kecil juga ikut merasakan berkah dari ramainya jemaah itikaf. Mereka menjual makanan ringan hingga minuman hangat.

Di sisi lain, di dalam masjid suasana semakin khusyuk ketika waktu mendekati tengah malam.

Bagi banyak orang, itikaf bukan sekadar tradisi Ramadan, melainkan rutinitas ini menjadi ruang untuk berhenti sejenak dari rutinitas kehidupan sehari-hari, merenung, dan memperbaiki diri.

Dyah (30) mengaku setiap kali menjalani itikaf, ia selalu merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan.

“Kadang di rumah kita gampang terdistraksi. Tapi kalau di masjid rasanya lebih fokus ibadah,” ungkap Dyah.

Dyah juga merasa suasana kebersamaan dengan jamaah lain membuat pengalaman itikaf menjadi lebih berkesan.

“Walaupun tidak saling kenal, tapi rasanya seperti satu keluarga. Semua sama-sama ibadah,” tambahnya.

Menjelang sahur, panitia masjid mulai membagikan makanan sederhana kepada jemaah. Setelahnya, mereka kembali mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat Subuh berjamaah.

Ketika fajar mulai terbit, satu per satu jamaah mulai meninggalkan masjid. Wajah-wajah lelah terlihat, tetapi juga terpancar rasa bahagia.