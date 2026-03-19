Bagi warga Muhammadiyah gema takbir telah berkumandang menyambut hari kemenangan begitu juga masyarakat Nahdliyin (NU) dan yang ikut pemerintah yang akan merayakan hari raya besok, Sabtu (20/3). Sebelum melangkah mengenakan pakaian terbaik menuju masjid atau lapangan untuk sholat Idul Fitri, ada satu amalan istimewa yang sangat dianjurkan bagi umat Islam: mandi hari raya.

Banyak masyarakat yang sering menyebut amalan ini sebagai "mandi wajib" Idul Fitri. Padahal, para ulama sepakat bahwa hukum mandi di hari raya ini adalah sunnah muakkad (sangat dianjurkan), bukan wajib.

Agar ibadah Anda pagi ini sempurna dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mari simak panduan lengkap niat, tata cara, hingga waktu pelaksanaannya.

Bacaan Niat Mandi Idul Fitri

Sebelum mengguyurkan air ke tubuh, awali dengan niat di dalam hati. Merujuk pada buku 23 Shalat Sunnah Penjelasan dan Tata Cara Pelaksanaannya oleh Arief Rachman Badrudin, Anda juga bisa melafalkannya sebagai berikut:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِعِيْدِ الْفِطْرِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى Nawaitul ghusla li 'îdil fithri sunnatan lillâhi ta'âlâ. Artinya: "Aku niat mandi untuk Idul Fitri sebagai sunnah karena Allah Ta'ala."

Tata Cara Mandi Sesuai Sunnah

Praktik mandi Idul Fitri pada dasarnya mirip dengan mandi junub (mandi besar). Mengutip buku Panduan Lengkap Ibadah oleh Muhammad Al-Baqir, berikut adalah urutan pelaksanaannya:

Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali.

Membersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel di tubuh.

Mengambil air wudhu dengan sempurna, sama seperti wudhu ketika hendak sholat.

Menyiramkan air ke atas kepala sebanyak tiga kali, sembari menyela-nyelai pangkal rambut dengan jari agar air meresap ke kulit kepala.

Mengguyur air ke seluruh tubuh, dimulai dari sisi kanan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke sisi kiri.

Pastikan untuk menggosok bagian-bagian lipatan tubuh yang tersembunyi dan sulit dijangkau air.

Hukum dan Waktu Terbaik Pelaksanaannya

Penjelasan mengenai anjuran mandi ini didasarkan pada atsar (perkataan sahabat Nabi). Imam Albani dalam kitab Shalatul Mu'min mengutip riwayat dari Ali bin Abi Thalib RA. Ketika ditanya mengenai mandi yang dikhususkan, Sayyidina Ali menjawab:

"Mandi pada hari Jumat, mandi pada hari 'Arafah, mandi pada hari Nahr (Idul Adha), dan mandi pada hari raya Idul Fitri."

Lantas, kapan waktu terbaik melaksanakannya? Terdapat perbedaan penekanan di antara para ulama mazhab. Abu Yusuf (ulama Hambali) menekankan bahwa mandi ini ditujukan khusus untuk pelaksanaan sholat Ied, sehingga waktunya baru dimulai sejak terbit fajar (Subuh).

Di sisi lain, ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa kesunnahan mandi ini bertujuan untuk membersihkan diri di hari raya tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu, mandi sudah boleh dilakukan sebelum fajar (tengah malam/sahur), meskipun melakukannya setelah fajar menyingsing tetap dinilai jauh lebih utama.

Mari bersihkan diri secara lahir dan batin pagi ini. Selamat merayakan Idul Fitri, Taqabbalallahu minna wa minkum.