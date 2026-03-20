Gema takbir segera berkumandang menandai berakhirnya bulan Ramadan dan datangnya 1 Syawal. Lantunan “Allahu Akbar” terdengar di masjid, mushala, hingga rumah-rumah umat Islam sebagai bentuk syiar sekaligus ungkapan syukur atas selesainya ibadah puasa.

Tradisi takbiran tidak sekadar perayaan, tetapi bagian dari dzikir yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 185 yang menegaskan pentingnya mengagungkan Allah setelah menyempurnakan ibadah Ramadan.

Para ulama seperti Imam Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan bahwa takbir merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat puasa. Senada dengan itu, Syekh Jamaluddin al-Qasimi menekankan bahwa takbir mendorong seorang Muslim memahami kebesaran Allah, sehingga hatinya terdorong untuk terus memuji dan bersyukur.

Bacaan Takbiran Idul Fitri Lengkap

Berikut bacaan takbiran yang umum dilantunkan saat malam Idul Fitri:

Arab:

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

Latin:

Allāhu akbar, Allāhu akbar, Allāhu akbar, lā ilāha illā Allāh, wallāhu akbar, Allāhu akbar wa lillāhil-ḥamd.

Artinya:

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah.”

Dilanjutkan dengan bacaan:

Arab:

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ الِلّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا، لَا إلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُوْنَ، لَا إلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

Latin:

Allāhu akbar kabīrā, wal-ḥamdu lillāhi katsīrā, wa subḥānallāhi bukratan wa aṣīlā, lā ilāha illā Allāh wa lā na’budu illā iyyāhu, mukhliṣīna lahud-dīna walau karihal-kāfirūn, lā ilāha illā Allāhu waḥdah, ṣadaqa wa’dah, wa naṣara ‘abdah, wa hazamal-aḥzāba waḥdah, lā ilāha illā Allāh wallāhu akbar, Allāhu akbar wa lillāhil-ḥamd.

Artinya:

“Allah Maha Besar dengan segala kebesaran. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya pujian. Maha suci Allah di waktu pagi dan sore. Tiada Tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, dengan memurnikan agama untuk-Nya, meskipun orang kafir tidak menyukai. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan musuh sendirian. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah.”

Takbiran sebagai Syiar dan Ungkapan Syukur

Dalam praktiknya, membaca takbir pada malam Idul Fitri disunnahkan dengan suara yang dikeraskan, baik di masjid, rumah, maupun dalam perjalanan. Tujuannya untuk menampakkan syiar Islam sekaligus menghidupkan suasana hari raya.

Syekh Ibrahim al-Bajuri menjelaskan bahwa anjuran ini berlaku bagi seluruh Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah.

Dengan demikian, takbiran bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan ibadah yang sarat makna. Lantunan takbir menjadi simbol kemenangan spiritual setelah sebulan penuh menjalankan puasa, sekaligus pengingat akan kebesaran Allah SWT.