Membaca Alquran dengan benar membutuhkan pemahaman tajwid yang baik, agar setiap huruf dilafalkan sesuai makhraj dan sifatnya.

Salah satu hukum bacaan yang sering ditemui adalah izhar halqi, yang muncul saat nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf tertentu dari tenggorokan. Meski sering muncul, banyak orang masih keliru dalam cara membacanya.

Apa Itu Izhar Halqi?

Secara bahasa, “Izhar” berarti jelas atau terang, sedangkan “Halqi” berarti tenggorokan. Jadi, secara sederhana, izhar halqi berkaitan dengan cara membaca yang jelas dari tenggorokan.

Secara istilah dalam ilmu tajwid, izhar halqi adalah hukum bacaan yang terjadi ketika nun mati (نْ) atau tanwin (ـًـــٍـــٌ) bertemu dengan salah satu huruf halqiyah (huruf tenggorokan).

Ciri utamanya adalah dibaca dengan jelas, tegas, tanpa dengung (tanpa ghunnah).

Huruf-Huruf Izhar Halqi dan Cara Melafalkannya

Huruf-huruf izhar halqi disebut juga huruf halqiyah karena makhraj-nya (tempat keluarnya huruf) berasal dari tenggorokan.

Berikut adalah rincian huruf izhar halqi dan makhraj-nya:

1. Hamzah (ء)

Saat nun mati atau tanwin bertemu hamzah, bacaan harus langsung diputus dengan jelas karena hamzah menghasilkan hentakan suara dari tenggorokan.

Jadi, tidak boleh ada dengung sama sekali, bacaan terdengar tegas dan “langsung”.

2. Ha (هـ)

Ketika bertemu huruf ha, suara nun mati atau tanwin tetap dibaca jelas, lalu dilanjutkan dengan hembusan napas ringan dari tenggorokan.

Pastikan transisinya tetap terang tanpa ghunnah.

3. Ain (ع)

Huruf ini memiliki karakter tekanan yang khas di tenggorokan.

Saat terjadi izhar halqi, nun mati atau tanwin harus dibaca jelas terlebih dahulu, lalu masuk ke huruf ‘ain dengan suara yang dalam dan sedikit tertahan.

4. Ha (ح)

Berbeda dengan ‘ain, huruf ha (ح) dibaca lebih ringan dan mengalir.

Dalam izhar halqi, tetap jaga kejelasan nun mati atau tanwin, lalu lanjutkan dengan hembusan napas lembut tanpa ada dengungan.

5. Ghain (غ)

Huruf ghain memiliki suara yang lebih tebal dan keluar dari bagian atas tenggorokan.

Saat membacanya dalam izhar halqi, nun mati atau tanwin tetap dibaca jelas, kemudian masuk ke ghain dengan suara yang penuh dan berat.

6. Kha (خ)

Pelafalannya mirip dengan ghain, tetapi disertai suara gesekan yang lebih terasa.

Dalam praktik izhar halqi, setelah membaca nun mati atau tanwin dengan jelas, lanjutkan ke kha dengan suara berdesis ringan tanpa mendengungkan bacaan sebelumnya.

Contoh Lengkap Bacaan Izhar Halqi dalam Ayat Alquran

Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa contoh penerapan izhar halqi dalam ayat Alquran:

1. Surat Al-Baqarah Ayat 285

Pada lafaz kullun amana (كُلٌّ ءَامَنَ), terdapat tanwin bertemu huruf hamzah, sehingga harus dibaca jelas tanpa dengung.

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ...

Artinya: “Rasul telah beriman kepada Alquran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman…” (QS. Al-Baqarah: 285)

2. Surat Al-Kahfi Ayat 5

Pada lafaz min ‘ilmin (مِنْ عِلْمٍ), nun sukun bertemu huruf ain sehingga dibaca jelas.

مَّا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِءَابَآئِهِمْ...