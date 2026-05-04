Dalam Islam, membaca Alquran tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus mengikuti aturan ilmu tajwid agar bacaan menjadi benar dan indah.

Bagi umat Muslim, mempelajari ilmu tajwid secara teori hukumnya fardhu kifayah (kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok Muslim).

Namun, saat membaca Alquran, menerapkan tajwid dengan benar menjadi kewajiban pribadi (fardhu ‘ain).

Salah satu ayat yang menarik untuk dipelajari dari sisi tajwid adalah Surat Yunus ayat 40-41.

Pada ayat ini, terdapat berbagai hukum tajwid yang penting untuk dipahami, mulai dari cara pengucapan huruf hingga penerapan hukum bacaan tertentu.

Bacaan Surat Yunus Ayat 40-41: Arab, Latin, dan Terjemahannya

Untuk lebih memahami letak hukum tajwidnya, mari kita cermati terlebih dahulu lafal dan arti dari surat Yunus ayat 40 dan 41 berikut ini:

Ayat 40

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ

Wa minhum mai yu 'minu bihee wa minhum mal laa yu'minu bih; wa Rabbuka a'lamu bilmufsideen

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Alquran), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya.

Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat 41

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

Wa in kazzabooka faqul lee 'amalee wa lakum 'amalukum antum bareee'oona mimmaaa a'malu wa ana bareee'um mimmaa ta'maloon

Artinya: “Dan jika mereka (tetap) mendustakanmu (Muhammad), maka katakanlah, ‘Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu.

Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.’”

Rincian Hukum Tajwid Surat Yunus Ayat 40-41 Lengkap

Berikut adalah uraian hukum bacaan tajwid per kata dari Surat Yunus ayat 40-41 beserta alasan dan cara melafalkannya yang benar:

Hukum Tajwid Surat Yunus Ayat 40

Pada ayat ke-40, terdapat beberapa hukum tajwid penting yang perlu diperhatikan agar bacaan menjadi benar:

Pada lafaz وَمِنْهُمْ (wa minhum) , berlaku hukum izhar halqi karena nun mati (نْ) bertemu huruf ha (هـ). Cara membacanya harus jelas dan terang, tanpa dengung.

, berlaku hukum karena nun mati (نْ) bertemu huruf ha (هـ). Cara membacanya harus jelas dan terang, tanpa dengung. Pada مِنْهُمْ مَنْ (minhum man) , terdapat idgham mim mati (mutamasilain) karena mim mati (مْ) bertemu dengan mim hidup (م). Bacaan dilebur dan dibaca dengan dengung sekitar 3 harakat.

, terdapat karena mim mati (مْ) bertemu dengan mim hidup (م). Bacaan dilebur dan dibaca dengan dengung sekitar 3 harakat. Pada مَنْ يُؤْ (man yu’minu) berlaku idgham bighunnah karena nun mati bertemu huruf ya (ي). Cara membacanya adalah memasukkan bunyi nun ke huruf ya disertai dengung.

berlaku karena nun mati bertemu huruf ya (ي). Cara membacanya adalah memasukkan bunyi nun ke huruf ya disertai dengung. Pada pengulangan lafaz وَمِنْهُمْ (wa minhum) , kembali berlaku izhar halqi sehingga tetap dibaca jelas tanpa dengung.

, kembali berlaku sehingga tetap dibaca jelas tanpa dengung. Pada وَمِنْهُمْ مَنْ (wa minhum man) , kembali muncul idgham mimi , sehingga dibaca dengan dengung sekitar 3 harakat.

, kembali muncul , sehingga dibaca dengan dengung sekitar 3 harakat. Pada مَنْ لَا (mal laa) , terdapat idgham bilaghunnah karena nun mati bertemu huruf lam (ل). Bacaan dilebur ke huruf lam tanpa dengung.

, terdapat karena nun mati bertemu huruf lam (ل). Bacaan dilebur ke huruf lam tanpa dengung. Pada بِالْمُفْسِدِينَ (bil-mufsidīn), berlaku mad aridh lissukun jika berhenti (waqaf). Panjang bacaannya boleh 2, 4, atau 6 harakat.

Hukum Tajwid Surat Yunus Ayat 41

Pada ayat ke-41, hukum tajwidnya juga cukup beragam dan perlu diperhatikan dengan baik:

Pada lafaz وَإِنْ كَذَّ (wa in kadzdzabuuka) , berlaku ikhfa haqiqi karena nun mati bertemu huruf kaf (ك). Bacaan disamarkan dengan dengung ringan yang diarahkan ke bunyi huruf kaf.

, berlaku karena nun mati bertemu huruf kaf (ك). Bacaan disamarkan dengan dengung ringan yang diarahkan ke bunyi huruf kaf. Pada وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ (wa lakum ‘amalukum) , terdapat izhar syafawi , karena mim mati bertemu huruf ‘ain (ع). Cara membacanya jelas, dengan posisi bibir tertutup tanpa dengung.

, terdapat , karena mim mati bertemu huruf ‘ain (ع). Cara membacanya jelas, dengan posisi bibir tertutup tanpa dengung. Pada أَنْتُمْ (antum) , berlaku ikhfa haqiqi karena nun mati bertemu huruf ta (ت), sehingga dibaca samar dengan sedikit dengung.

, berlaku karena nun mati bertemu huruf ta (ت), sehingga dibaca samar dengan sedikit dengung. Pada أَنْتُمْ بَرِيئُونَ (antum bariiun) , terdapat ikhfa syafawi karena mim mati bertemu huruf ba (ب). Cara membacanya dengan dengung samar.

, terdapat karena mim mati bertemu huruf ba (ب). Cara membacanya dengan dengung samar. Pada مِمَّا (mimmaa) , berlaku ghunnah musyaddadah karena adanya mim bertasydid (مّ), sehingga wajib dibaca dengan dengung.

, berlaku karena adanya mim bertasydid (مّ), sehingga wajib dibaca dengan dengung. Pada بَرِيءٌ مِمَّا (barii’um mimmaa) , terdapat idgham bighunnah karena tanwin bertemu huruf mim, sehingga dibaca dengan memasukkan bunyi tanwin ke huruf mim disertai dengung.

, terdapat karena tanwin bertemu huruf mim, sehingga dibaca dengan memasukkan bunyi tanwin ke huruf mim disertai dengung. Lafaz مِمَّا (mimmaa) berikutnya tetap dihukumi ghunnah musyaddadah , sehingga dibaca dengan dengung.

berikutnya tetap dihukumi , sehingga dibaca dengan dengung. Pada تَعْمَلُونَ (ta’maluun), berlaku mad aridh lissukun saat waqaf, sehingga boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harakat.

Kandungan Makna Surat Yunus Ayat 40-41

Jika dipahami maknanya, Surat Yunus ayat 40-41 mengandung pesan penting tentang sikap toleransi.

Ayat ini menjelaskan bahwa sejak dulu manusia memang terbagi menjadi dua kelompok, ada yang beriman dan ada juga yang menolak petunjuk Allah.

Lebih jauh lagi, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk berpegang pada prinsip tanggung jawab masing-masing, yaitu “bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu.” Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan.