Mendirikan salat lima waktu secara berjemaah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Berdasarkan sebuah hadis, salat yang dilakukan bersama-sama memiliki keutamaan berupa pahala 27 derajat lebih tinggi dibandingkan dengan salat yang dikerjakan sendirian.

Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Shalaatul jamaa'ati tafdhulu shalaatal fadz-dzi bisab'in wa 'isriina darajah.

Artinya: “Salat berjemaah melampaui salat sendirian dengan (mendapatkan) 27 derajat.” (HR. Bukhari)

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, salat berjemaah tidak selalu dilakukan dalam jumlah banyak. Ada juga kondisi ketika jamaah hanya terdiri dari dua orang, yakni satu imam dan satu makmum.

Di sisi lain, pertanyaan sering muncul saat keduanya berbeda jenis kelamin dan bukan mahram, misalnya pasangan pacar. Lalu, bagaimana syariat Islam memandang situasi seperti ini?

Memisahkan Dua Konteks: Hukum Berduaan dan Hukum Salatnya

Untuk menjawab persoalan hukum salat berdua dengan yang bukan mahram, kita harus melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda.

Pertama, status perbuatan berduaan di tempat sepi (khalwat) bagi lawan jenis yang bukan mahram.

Kemudian yang kedua, status sah atau tidaknya salat berjemaah yang mereka lakukan.

Hukum Berduaan (Khalwat) dengan Bukan Mahram dalam Islam

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang untuk berduaan atau berkhalwat.

Larangan ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang bisa mengarah pada perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama.

Dengan kata lain, Islam menutup pintu sejak awal agar tidak muncul godaan atau tindakan yang dilarang.

Ketentuan ini bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Man kaana yu'minu billaahi wal yaumil aakhiri falaa yakhluwanna bimra'atin laisa ma'ahaa dzuu mahramin minhaa fa inna thaalitsahumaa asy-syaithaan.

Artinya: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali berkhalwat (berduaan) dengan perempuan yang bukan mahram karena yang ketiga di antara mereka adalah setan.” (HR. Ahmad)

Pandangan Ulama Fikih tentang Salat Berduaan dengan Bukan Mahram

Berdasarkan penjelasan dari ulama mazhab Syafi’i, Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadhdhab fi Fiqhil Imamis Syafi’i, hukum seorang laki-laki yang menjadi imam salat bagi seorang perempuan ajnabiyyah (bukan mahramnya) adalah makruh.

Namun, kata "makruh" di sini tidak bermakna ringan.

Muhyiddin Syarf An-Nawawi melalui kitab Al-Majmu` Syarhul Muhadhdhab menegaskan bahwa makruh yang dimaksud adalah makruh tahrim, yang nilainya hampir sama dengan perbuatan haram.

اَلْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَةُ تَحْرِيمِ هَذَا إِذَا خَلَا بِهَا

Al-muraadu bil karaahati karaahatu tahriimi haadzaa idzaa khalaa bihaa.

Artinya: “Yang dimaksud makruh (dalam pernyataan Abu Ishaq Asy-Syirazi di atas) adalah makruh tahrim.

Hal ini apabila si laki-laki tersebut berduaan dengan seorang perempuan ajnabiyyah atau bukan mahramnya.”

Apakah Salat Berjemaahnya Tetap Sah?

Meski berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram dilarang, hal itu tidak otomatis membuat salat berjemaah menjadi batal. Salat tetap dianggap sah.

Sebab, yang dilarang dalam syariat bukanlah ibadah salat berjemaahnya, melainkan situasi berduaannya.

Menurut para ulama, termasuk Buya Yahya, larangan tersebut berasal dari faktor di luar salat, yaitu khalwat atau berduaan dengan nonmahram.

Jadi, secara hukum fikih, salat berjemaah dengan pacar tetap sah karena rukun dan syarat salat terpenuhi.