Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid dan Pentingnya bagi Umat Islam

Kamu mungkin sudah cukup sering mendengar anjuran untuk rutin mengkhatamkan Alquran, entah itu dalam rentang waktu sebulan, seminggu, atau saat bulan suci Ramadan.

Hal ini sangat wajar karena membaca Alquran adalah amalan yang sangat mulia, di mana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa pahala dari setiap huruf yang kita baca akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan.

Namun, memperbanyak jumlah bacaan saja tidaklah cukup.

Sebagai umat Islam, kita juga harus menyadari pentingnya meningkatkan kualitas ibadah kita dengan memperbaiki cara membaca Alquran agar sesuai dengan kaidahnya.

Apa Hukum Mempelajari dan Mengamalkan Ilmu Tajwid?

Membicarakan hukum tajwid sebenarnya terbagi menjadi dua hal, yakni hukum mempelajari teorinya dan hukum menerapkannya secara praktis.

Dari sisi keilmuan, hukum asal untuk mendalami seluk-beluk teori ilmu tajwid adalah fardu kifayah.

Artinya, apabila dalam suatu wilayah sudah ada sebagian kaum muslimin yang menguasai ilmu ini, maka kewajiban bagi muslim lainnya telah gugur.

Di sisi lain, menerapkan ilmu tajwid secara praktik ketika membaca Alquran hukumnya wajib bagi setiap individu atau fardu 'ain.

Setiap orang yang membaca Alquran (qari') dituntut untuk melafalkan ayat-ayat suci dengan baik dan benar sesuai kaidah.

Penegasan tentang wajibnya membaca Alquran dengan tajwid juga disampaikan oleh ahli qiraat ternama, Syekh Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al Jazari.

Beliau menyatakan bahwa mempelajari tajwid itu wajib, dan orang yang tidak berupaya memperbaiki bacaannya dapat terhitung berdosa. Beliau menulis:

وَ الْأَخْذُ بِالتَّجْوِيْدِ حِتْمٌ لَازِمُ, مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ القُرآنَ آثِمُ

Wal-akhdzu bit-tajwiidi hitmun lazimu. Man lam yushahhihil-qur'aana aatsimu

Artinya: “Dan mempelajari ilmu tajwid adalah sesuatu yang wajib, Siapa yang tak (berusaha) memperbaiki bacaannya maka ia bisa berdosa.”

Lebih lanjut, Syekh Al Jazari menjelaskan alasannya:

لِأَنَّهُ بِهِ الإلَهُ أَنْزِل, وَ هَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا

Li-annahu bihil-ilaahu anzalaa. Wa hakadza minhu ilainaa washalaa

Artinya: “Karena demikianlah (beserta cara membacanya) Allah menurunkan Alquran. Dan seperti itu pula (bacaan Alquran dan tajwidnya) sampai kepada kita.”

Dalil Alquran tentang Perintah Membaca secara Tartil

Allah SWT secara gamblang memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar membaca Alquran secara tartil, yaitu perlahan-lahan dan saksama.

Perintah ini termaktub di dalam surat Al-Muzzammil ayat 4:

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًاۗ

Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'aana tarteela

Artinya: “Atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Alquran itu dengan perlahan-lahan.”

Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga memberikan tafsir yang sangat lugas tentang apa itu "tartil".

Menurut beliau, tartil adalah "tajwidul huruf, wa ma’rifatul wuquf", yang artinya mengindahkan cara mengucapkan huruf-hurufnya serta mengetahui di mana letak tanda berhenti (waqaf) yang tepat.

Mengapa Mempelajari Ilmu Tajwid Begitu Penting?

Ilmu tajwid menempati posisi yang sangat penting. Ia dianggap sebagai ilmu yang paling utama dan mulia karena terhubung langsung dengan kalam yang paling agung, yaitu Alquran.

Beberapa hikmah utama di balik pentingnya ilmu ini antara lain:

1. Menjaga Makna Ayat

Alquran diturunkan dalam satu paket dengan cara bacanya, termasuk makharijul huruf, hukum nun dan mim sukun, hingga panjang-pendeknya.

Hal ini bertujuan untuk menjaga agar maknanya tidak bergeser atau salah tafsir.

2. Membuka Pintu Kekhusyukan

Penulis kitab Fathul Bayan menyebutkan bahwa inti dari tartil adalah hadirnya hati ketika lisan melafalkan ayat.

Membaca dengan tajwid dan perlahan akan membuka ruang bagi kita untuk merenungi isi ayat dan merasakan kebesaran Allah SWT.

3. Menghindari Ibadah yang Kosong

Sebaliknya, membaca terburu-buru walau dengan irama yang merdu, tapi luput dari pemahaman makna merupakan tanda bahwa pembaca tidak meresapi isi Alquran tersebut.

Membaca Alquran bukanlah sekadar mengeluarkan bunyi dari tenggorokan tanpa pemahaman.

Tanpa memahami maknanya, bacaan Alquran bisa terasa seperti rutinitas biasa yang kurang menyentuh hati.