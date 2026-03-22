Setelah bulan Ramadan berakhir, banyak umat Islam mulai menjalankan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal.

Pasalnya, puasa Syawal sendiri memiliki berbagai keutamaan besar dan sering menjadi amalan yang sangat dianjurkan setelah Hari Raya Idulfitri.

Di sisi lain, tentu akan ada orang-orang yang masih memiliki utang puasa Ramadan karena berbagai hal, seperti haid, sakit, atau alasan lain yang dibenarkan dalam syariat.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah harus mengganti utang puasa Ramadan terlebih dahulu sebelum menjalankan puasa Syawal?

Haruskah Mengganti Utang Puasa sebelum Puasa Syawal?

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa puasa qadha Ramadhan sebaiknya didahulukan sebelum melaksanakan puasa Syawal.

Alasannya adalah menyesuaikan prinsip dasar dalam ibadah, yakni kewajiban harus diprioritaskan dibandingkan amalan sunnah.

Seperti yang diketahui puasa qadha Ramadhan merupakan ibadah yang diwajibkan dalam Alquran, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 184:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

..Faman kaana minkum mareedan aw'alaa safarin fa'iddatum min ayyaamin ukhar..

Artinya: “..Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain..”

Sementara itu, puasa enam hari pada bulan Syawal dikategorikan sebagai amalan sunnah. Dalilnya sendiri berasal dari hadis Nabi:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Man ṣāma Ramaḍāna tsumma atba‘ahu sittan min Syawwāl kāna kaṣiyāmid-dahr.

Artinya: “Barang siapa berpuasa Ramadhan kemudian diikuti dengan enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun.” (HR. Muslim)

Dalam hadis tersebut, dijelaskan bahwa seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan enam hari di bulan Syawal.

Dari konteks itu, sebagian ulama memahami bahwa keutamaannya akan lebih sempurna bagi orang yang telah menyelesaikan kewajiban puasanya terlebih dahulu.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjelaskan bahwa seseorang dianjurkan untuk menyelesaikan utang puasa Ramadan terlebih dahulu, kemudian menjalankan puasa sunnah Syawal agar memperoleh keutamaan secara lebih sempurna.

Bolehkah Menggabungkan Puasa Syawal dan Puasa Qadha Ramadan?

Selain persoalan mana yang harus didahulukan, ada pula pertanyaan lain yang sering muncul, yaitu apakah puasa Syawal bisa digabung dengan puasa qadha Ramadan dalam satu niat?

Dalam fikih Islam, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini.

Menurut pandangan sebagian ulama, menggabungkan puasa Syawal dengan qadha Ramadan dianggap makhruh.

Dalam kitab Mughni al-Muhtaj, dijelaskan bahwa seseorang yang berpuasa di bulan Syawal dengan niat mengganti puasa Ramadan hanya akan memperoleh pahala puasa qadha Ramadan saja, bukan pahala puasa sunnah Syawal ataupun keduanya.

Pendapat ini berangkat dari pemahaman bahwa puasa Syawal seharusnya dilakukan setelah seseorang menyempurnakan puasa Ramadan terlebih dahulu.

Namun, ada juga ulama dari kalangan Syafi’iyah yang memberikan pandangan berbeda.

Ulama seperti Ibnu Hajar al-Haitami dan Syekh Ar-Ramli berpendapat bahwa menggabungkan niat puasa qadha dengan puasa Syawal diperbolehkan.