Setiap Muslim diperintahkan untuk segera bertobat setelah melakukan dosa. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah At-Tahrim ayat 8:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya.”

Karena itu, sudah sepatutnya kita memahami tata cara ibadah taubat dengan baik, termasuk dzikir setelah sholat taubat.

Dzikir setelah Sholat Taubat

Urutan dzikir setelah sholat taubat diawali dengan membaca istighfar, membaca sayyidul istighfar, tasbih, tahmid, dan takbir, serta menutupnya dengan doa. Berikut adalah penjelasannya:

Bacaan Dzikir setelah Sholat Taubat

1. Membaca Istighfar

Sebelum berdoa, setelah sholat dianjurkan untuk berzikir terlebih dahulu dengan membaca istighfar tiga kali.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِـيْمِ الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullah hal'adzim, aladzi laa ilaha illahu wal khayyul qoyyuumu wa atuubu ilaih.

Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan (berhak disembah) kecuali hanya Dia, Zat Yang Maha Hidup Kekal dan Zat Yang Maha Berdiri Sendiri, dan saya bertobat kepada-Nya.”

2. Membaca Sayyidul Istighfar

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ. فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wadika mastatha’tu. Audzu bika min syarri ma shana’tu. Abuu laka binimatika alayya. Wa abuu bidzanbi. Faghfirli. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta.

Artinya: “Hai Tuhanku, Engkau Tuhanku. Tiada tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuan ku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang ku perbuat. Kepada-Mu, aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku. Maka itu ampuni lah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau.”

3. Membaca Tasbih, Tahmid, dan Takbir

Membaca Subhanallah (tasbih), Alhamdulillah (tahmid), dan Allahu Akbar (takbir) masing-masing sebanyak 33 kali.

سُبْحَانَ اللهِ

Subhanallah

Artinya: “Maha Suci Allah.”

الْحَمْدُلِلهِ

Alhamdulillah

Artinya: “Segala Puji Bagi Allah.”

اللهُ اَكْبَرُ

Allahu Akbar

Artinya: “Allah Maha Besar.”

4. Membaca Doa Taubat

Ada beberapa doa yang bisa dipanjatkan seorang muslim setelah salat tobat yaitu sebagai berikut:

Doa setelah Sholat Taubat

Doa Taubat Nabi Adam AS

Doa ini dibaca oleh Nabi Adam AS dan istrinya, Siti Hawa, ketika bertobat kepada Allah SWT. Bacaannya terdapat dalam Surah Al-A’raf ayat 23.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Rabbana zhalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirina.

Artinya: “Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri sendiri. Jika Kau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi.” (QS. Al-A’raf: 23)

Doa Tobat Nabi Muhammad SAW

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيْئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي؛ وَخَطَئِي وَعَمْدِي؛ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Allahummaghfir li khathiati wa jahli, wa israafi fi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahummaghfir li jiddi wa hazli, wa khathai wa 'amdi. Wa kullu dzalika 'indi. Allahummaghfir li ma qadamtu wa ma akhkhartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal mu'akhkhiru, wa anta 'ala kulli syai'in qadirun.

Artinya: “Tuhanku, ampuni lah kekeliruan dan kebodohanku, kelewatan batas ku dalam sebuah hal, dan dosaku yang mana Kau lebih tahu dariku. Tuhanku, ampuni lah dosaku dalam serius dan gurauan ku, kekeliruan dan kesengajaan ku. Apa pun itu semua berasal dariku. Tuhanku, ampuni lah dosaku yang terdahulu dan terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan ku nyatakan, dan dosa yang mana Kau lebih tahu dariku. Kau maha terdahulu. Kau maha terkemudian. Kau maha kuasa atas segala sesuatu.” (HR Bukhari dan Muslim).

Apakah Taubat Kita Diterima Allah SWT? Mari Kenali Tandanya

Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan bahwa taubat yang sungguh-sungguh dan diterima Allah memiliki beberapa ciri yang bisa dikenali.

1. Kehidupan setelah bertaubat menjadi lebih baik

Orang yang benar-benar bertaubat akan menunjukkan perubahan nyata. Ia semakin mendekat kepada Allah, lebih giat beribadah, dan berusaha menjauhi perbuatan maksiat.

2. Selalu diliputi rasa takut kepada Allah

Dalam hatinya ada rasa khawatir terhadap azab Allah, sehingga ia tidak merasa aman sedikit pun. Rasa itu baru hilang saat ajal tiba dan malaikat memberi kabar:

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ

“Jangan takut, jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan.” (QS. Fuṣṣilat: 30)

3. Hati dipenuhi penyesalan yang mendalam

Semakin besar kesalahan yang pernah dilakukan, semakin kuat pula rasa sesalnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ

— “hingga hati mereka hancur berkeping-keping” (QS. At-Taubah: 110), yang oleh Ibn ‘Uyainah dimaknai sebagai hati yang hancur karena taubat.

Jika di dunia hati tidak tersentuh oleh penyesalan, maka kehancuran itu akan dirasakan di akhirat saat melihat balasan bagi orang taat dan hukuman bagi pendosa.

4. Merasakan kehinaan diri di hadapan Allah

Orang yang benar-benar bertaubat akan merasakan kerendahan hati yang sangat dalam, sesuatu yang tidak bisa didapat hanya karena lapar, aktivitas fisik, atau perasaan biasa.

Ia merasa seperti seorang hamba yang kembali setelah lama lari, menyadari bahwa keselamatan hanya ada pada ridha Tuhannya.

Ia memahami kelemahannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa, serta kehinaannya di hadapan Allah yang Maha Mulia.

Dari kesadaran ini lahir ketundukan yang tulus, dan inilah keadaan yang paling dicintai oleh Allah.

Dalam kondisi itu, ia memanjatkan doa dengan penuh kerendahan:

“Ya Allah, demi kemuliaan-Mu dan kehinaanku, kasihanilah aku. Demi kekuatan-Mu dan kelemahanku, demi kekayaan-Mu dan kefakiranku…

Tak ada tempat lari dari-Mu kecuali hanya kembali kepada-Mu…