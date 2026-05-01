Salat duha merupakan salah satu amalan sunah yang memiliki keutamaan besar, seperti dicukupkan rezekinya hingga diampuni dosa-dosanya.

Semua itu bisa dikabulkan oleh Allah SWT jika kita tetap berdzikir setelah sholat dhuha dan berdoa kepada-Nya.

Lantas, bagaimana bacaan zikir setelah salat duha dan doanya yang sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW?

Dzikir setelah Sholat Dhuha yang Dibaca Rasulullah SAW

Bacaan dzikir setelah sholat dhuha.

Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW setelah sholat dhuha membaca zikir berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ

Allahummaghfirlii wa tub ‘alayya innaka antat tawwabur rohiim

Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

Zikir tersebut dibaca sebanyak 100 kali, sebagaimana tercantum dalam hadis berikut:

“Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selesai shalat dhuha, beliau mengucapkan, ‘Allahummaghfirlii wa tub ‘alayya innaka antat tawwabur rohiim’ sampai beliau membacanya seratus kali.” (HR Bukhari).

Dzikir Lain yang Bisa Dibaca setelah Sholat Dhuha

Umat Islam juga bisa membaca zikir dan doa berikut ini setelah mengerjakan sholat dhuha:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِ ىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

Astaghfirullahal azhim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih

Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Besar, yang tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri. Dan aku bertaubat kepada-Nya.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzi)

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

Allahumma antas-salaam, wa minkas-salaam, tabaarakta yaa dzal-jalaali wal-ikraam.

Artinya: “Ya Allah, Engkau Mahasejahtera (pemberi keselamatan) dan dari-Mu kesejahteraan, Mahaberkah Engkau, wahai Rabb pemilik keagungan dan kemuliaan.”

Nabi Muhammad SAW juga pernah membaca zikir dan doa berikut:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَـْئٍ قَدِيْرٌ، اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَااَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَامَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ

Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qadir. Allahumma la mani’a lima a’thaita wa la mu’thiya lima mana’ta wa la yanfa’u dzal jaddi minkal jadd.

Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri, tidak ada sekutu bagi-Nya. Pemilik segala kerajaan dan segala rupa puji dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi pemberian-Mu dan tidak ada yang memberi apa yang telah Engkau tahankan, tiadalah kesungguhan memberi manfaat kepada orang yang bersungguh-sungguh; karena Engkaulah segala peruntungan.” (HR Bukhari dan Muslim)

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ، لَااِلٰهَ اِلَّااللهُ وَلَانَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ. لَهُ النِّعْمَةُ وَالْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَااِلٰهَ اِلَّا مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّوَلَوْكَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

Laa hawla wa laa quwwata illa billaah laa ilaaha illallahu wa laa na’budu illa iyyah. Lahun-ni’matu wa al-fadhlu wa lahuts-tsanaa’ul hasanu laa ilaaha illa mukhlisiina lahud-diina wa lau karihal kaafiruun.

Artinya: “Tidak ada daya dan tidak ada tenaga selain Allah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah selain Allah. Bagi-Nya nikmat dan keutamaan dan bagi-Nyalah puji-pujian yang indah. Tidak ada Tuhan selain Allah, kami ikhlaskan taat kepada-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya.” (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai)

Zikir-zikir di bawah ini juga pernah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَعُمُرِى اٰخِرَهُ، وَخَيْرَعَمَلِى خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَاَيَّامِى يَوْمَ اَلْقَاكَ

Allahummaj'al khayra 'umuri akhirahu, wa khayra 'amali khawatimahu, wa khayra ayyami yawma alqaka.

Artinya: “Ya Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya, dan sebaik-baik amalku kesudahannya dan sebaik-baik masaku, masa aku berjumpa dengan Engkau di hari hisab.” (Anas bin Malik)

اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِوَعَذَابِ الْقَبْرِ

Allahumma inni a’udhu bika minal kufri wa ‘adhaabil qabri

Artinya: “Ya Tuhanku, bahwasanya aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran, dari kemiskinan, dan dari azab kubur.” (Anas bin Malik)

اَللّٰهُمَّ اَنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلـٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَاوَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

Allaahumma innii a'uudzu bika minal jubni wa a'uudzu bika min an uradda ilaa ardzalil 'umuri wa a'uudzu bika min fitnatid dun-yaa wa a'uudzu bika min 'adzaabil qabri.

Artinya: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung diri kepada-Mu dari sifat penakut dan aku berlindung kepada-Mu dari mengalami seburuk-buruk umur, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur.” (HR Bukhari)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْذُنُوْبِى وَخَطَايَايَ كُلَّهَا. اَللّٰهُمَّ اَنْعِشْنِى وَاجْبُرْنِى وَاهْدِنِى لِاَحْسَنَ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ إِنَّهُ لَايَهْدِى لِاَحْسَنِهَااِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَااِنَّهُ لَايَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا اِلَّااَنْتَ

Allahummaghfir dzunuubii wa khathaayaaya kullahaa. Allahumma an'isynii wajburnii wahdinii li-ahsanil a'maali wal akhlaaqi, innahu laa yahdii li-ahsanihaa illaa anta, washrif 'annii sayyi-ahaa, innahu laa yashrifu 'annii sayyi-ahaa illaa anta.

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah semua dosa dan kesalahanku. Ya Tuhanku, segarkanlah aku dan tutuplah semua keaibanku dan tunjukilah aku kepada sebaik-baik usaha dan sebaik-baik budi, karena sesungguhnya tidak ada orang yang dapat menunjukkan kepada sebaik-baik usaha dan budi selain Engkau, dan palingkanlah aku dari seburuk-buruk usaha dan budi, karena tidak ada yang dapat memalingkannya dariku selain Engkau juga.”

Doa setelah Sholat Dhuha Anjuran Nabi Muhammad SAW

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الضُّحَاءَ ضُحَائُكَ وَالْبَهَاءَ بَهَائُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَةَ عِصْمَتُكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ رِزْقِى فِى السَّمَاءِ فَاَنْزِلْهُ وَاِنْ كَانَ فِى الْاَرْضِ فَاَخْرِجْهُ وَاِنْ كَانَ مُعَسِّرًا فَيَسِّرْهُ وَاِنْ كَانَ حَرَامًافَطَهِّرْهُ وَاِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَائِكَ وَبَهَائِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ اٰتِنِى مَااٰتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

Allahumma innad dhuhaa dhuha uka, wal bahaa bahaa uka, wal jamaala jamaaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismataa ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa i fa anzilhu, wa in kana fil ardhi fa akhrijhu, wa in kana muassaran fa yassirhu, wa in kana haraman fathahhirhu, wa in kana ba iidan fa qarribhu, bi haqqi dhuhaa ika wa bahaa ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatini maa aataita ibaadakash shaalihiin.