7 Zikir Penenang Hati yang Ampuh Usir Gundah dan Gelisah

Hidup tidak selalu berjalan mulus. Berbagai masalah yang datang tak jarang membuat hati kita cemas dan risau.

Dalam ajaran Islam, situasi seperti itu bisa diatasi dengan berzikir kepada Allah SWT untuk menenangkan hati.

Lantas, apa saja bacaan dzikir penenang hati yang bisa diamalkan?

Bacaan Dzikir Penenang Hati

1. Zikir Harian untuk Menenangkan Hati

Zikir harian di bawah ini dianjurkan dibaca setiap saat masing-masing sebanyak 33 kali:

سُبْحَانَ اللَّهِ

Subhanallah

Artinya: “Maha Suci Allah.”

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Alhamdulillah

Artinya: “Segala puji bagi Allah.”

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Laa ilaha illallah

Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Allah.”

اللَّهُ أَكْبَرُ

Allahu Akbar

Artinya: “Allah Maha Besar.”

2. Zikir Penenang Hati dan Jiwa

Salah satu zikir umum lainnya yang bisa dibaca untuk menenangkan hati adalah kalimat istighfar sebagai berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ

Astagfirullahaladzim

Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung.”

3. Zikir agar Hati Lapang

Salah satu bacaan zikir penenang hati.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Robbisrohlii sodrii, wa yassirlii amrii, wahlul 'uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii'

Artinya: "Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku."

4. Zikir saat Merasa Cemas

أعُوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّياطِينِ وأنْ يَحْضُرُونِ‏

Audzu bi kalimatillahit tammati min ghadhabihi, wa iqabihi, wa syarri ibadihi, wa min hamazatis syayathini wa an yahdhurun

Artinya: "Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, siksa-Nya, keburukan hamba-Nya, gangguan setan, dan setan yang hadir.”

5. Zikir saat Hati Sedih dan Gelisah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

Allahumma inni a'udzu bika minal-hammi wal-hazan, wal-'ajzi wal-kasal, wal-bukhli wal-jubn, wa dhala'id-dayni wa ghalabatir-rijal

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan gelisah, kelemahan dan kemalasan, sifat pengecut dan kikir, serta beban utang dan penindasan orang lain.’

6. Zikir saat Mengalami Kesulitan

Saat mengalami kesulitan atau masalah hidup, seorang muslim dianjurkan membaca zikir ini untuk memohon pertolongan Allah SWT.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin

Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim.’

7. Zikir untuk Bertawakal kepada Allah SWT

Ketika merasa cobaan datang bertubi-tubi, seorang muslim hendaknya terus mengingat Allah SWT agar hatinya lebih tenang.

Salah satunya dengan membaca zikir berikut:

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

Hasbunallah wanikmal wakil

Artinya: “Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung.”

Cara Menenangkan Hati Menurut Islam

Cara menenangkan hati menurut Islam.

Dalam Islam, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan ketenangan hati. Berikut adalah penjelasannya:

1. Taat kepada Allah SWT

Orang yang beriman dan taat kepada Allah SWT akan dibukakan jalan keluar dari segala permasalahannya.

Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3:

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.”

2. Berzikir

Berzikir atau mengingat Allah SWT juga termasuk cara agar hati kita yang semula risau dan cemas menjadi lebih tenang.

Perintah untuk berzikir tertuang dalam berbagai ayat Alquran, termasuk surah Ar-Ra’d ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Allazeena aamanoo wa tatma'innu quloobuhum bizikril laah; alaa bizikril laahi tatma'innul quloob

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

3. Membaca Alquran

Membaca Alquran bisa membawa ketenangan bati sebab Alquran berisi petunjuk, nasihat, hingga janji Allah SWT.

Dalam Alquran surah Al-Isra ayat 82, Allah SWT berfirman:

“Dan Kami turunkan dari Alquran (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman.”

4. Menjaga Salat dan Memperbanyak Salat Sunah

Salat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam.

Dengan menjaga salat lima waktu, seseorang dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus memperoleh ketenangan hati.

Selain salat wajib, memperbanyak salat sunah juga menjadi amalan yang dianjurkan.

5. Tobat dan Tawakal

Setiap manusia pasti berbuat salah dan dosa. Namun, dalam Islam, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang segera bertobat kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap anak Adam bersalah dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat.”

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan hati adalah bertobat dari segala dosa dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi.

Selain bertobat, seorang muslim juga harus bertawakal atau berserah diri.

Dalam surah At-Talaq ayat 2-3, tertulis janji Allah SWT yang akan mencukupkan keperluan hamba-Nya yang bertawakal.

6. Membantu Orang Lain

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Siapa saja yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Siapa saja yang membuka kesulitan sesama muslim, maka Allah akan membukakan satu kesulitannya pada hari kiamat.” (HR Ahmad)

7. Bersedekah

Kebaikan lain yang bisa menenangkan hati adalah bersedekah. Rasulullah SAW bersabda:

“Sedekah itu memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api.” (HR Tirmidiz)

Dengan membantu orang lain, muncul rasa senang dalam diri kita yang pada akhirnya membawa ketenangan hati.

8. Bersyukur

Selalu bersyukur dalam keadaan apa pun termasuk hal yang paling utama untuk mendatangkan ketenangan batin.

Bersyukur artinya kita memiliki keyakinan bahwa segala yang Allah SWT berikan adalah yang terbaik.

Allah SWT juga berjanji akan menambah nikmat hamba-Nya yang bersyukur. Itu ditegaskan dalam surah Ibrahim ayat 7:

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-ku sangat berat.”

9. Menjaga Silaturahmi

Islam sangat menganjurkan untuk menjaga silaturahmi dan melarang permusuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umumnya, hendaklah ia menjalin silaturahmi.” (HR Bukhari)

10. Bersabar

Ketenangan hati akan datang saat kita mampu bersabar saat menghadapi segala masalah dengan ikhlas dan sabar.