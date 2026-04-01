Doa Ziarah Kubur dan Surat Yasin Latin yang Mudah Dibaca
Farahdilla Puspa
Dewa Panggalih
Ziarah kubur merupakan salah satu amalan yang dianjurkan, sebagaimana hadis Nabi Muhmmad SAW berikut:
"Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi (sekarang) berziarahlah kalian." (HR Muslim).
Seseorang yang berziarah umumnya akan berdoa dan membaca surah Yasin sebagai permohonan agar yang meninggal diberi ampunan oleh Allah SWT.
Lantas, bagaimana doa dan surah Yasin yang dibaca saat ziarah kubur?
Bagaimana Adab Ziarah Kubur?
Ada lima adab dan tata cara berziarah kubur yaitu sebagai berikut:
- Mengucap salam ketika memasuki kuburan yang ditujukan kepada arwah mukminin dan mukminat yang berada dalam kubur.
- Membaca ayat-ayat Al-Qur’an seperti surah Yasin.
- Mendoakan penghuni kubur, khususnya untuk yang diziarahi.
- Bersikap sopan, jangan duduk di atas kuburan. Apalagi, sampai buang air kecil atau buang air besar di atas kuburan.
- Jika tidak memungkinkan bagi kita untuk berziarah ke kuburan kedua orang tua atau kerabat karena lokasinya sangat jauh, cukup mendoakan dari tempat kita berada.
Bacaan Doa saat Ziarah Kubur
Berikut ini adalah urutan membaca doa ketika ziarah kubur yang wajib dipahami umat Islam:
1. Mengucap Salam
السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ وَأتاكُمْ ما تُوعَدُونَ غَداً مُؤَجَّلُونَ وَإنَّا إنْ شاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقُونَ
Assalamu'alaìkum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun, wa inna insya-Allahu bikum lahqun
Artinya: “Assalamualaikum, hai tempat bersemayam kaum mukmin. Telah datang kepada kalian janji Allah yang sempat ditangguhkan besok, dan kami insyaallah akan menyusul kalian.”
2. Membaca Istighfar
أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ اَلَّذِي لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اْلحَيُّ اْلقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ
Astaghfirullah Hal Adzim Alladzi La ilaha Illa Huwal Hayyul Qoyyumu Wa atubu Ilaihi
Artinya: “Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya.”
3. Membaca Surah Al Fatihah
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ ٢ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ ٣ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِۗ ٤ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُۗ ٥ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ ٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ەۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۤلِّيْنَ ࣖ ٧
Bismillahir-rahmanir-rahim al-hamdu lillahi rabbil-'alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumid-din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal-mustaqim siratallazina an'amta 'alaihim gairil-magdubi 'alaihim wa lad-dallin
Artinya: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pemilik hari Pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus,(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat."
4. Membaca Surah Al Ikhlas, Al Falaq, dan An Naas
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ ١ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْۙ ٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ
Qul huwallahu ahad allahus-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya." (QS Al Ikhlas: 1-4)
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ ١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ ٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ ٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِۙ ٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ࣖ ٥
Qul a'uzu birabbil-falaq min syarri ma khalaq wa min syarri gasiqin iza waqab wa min syarrin-naffasati fil-'uqad wa min syarri hasidin iza ḥasad
Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Aku berlindung kepada Tuhan yang (menjaga) fajar (subuh) dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan (penyihir) yang meniup pada buhul-buhul (talinya),dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki." (QS Al Falaq: 1-5)
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ١ مَلِكِ النَّاسِۙ ٢ اِلٰهِ النَّاسِۙ ٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ەۙ الْخَنَّاسِۖ ٤ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ࣖ ٦
Qul a'uzu birabbin-nas malikin-nas ilahin-nas min syarril-waswasil-khannas allazi yuwaswisu fi sudurin-nas minal-jinnati wan-nas
Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan (setan) pembisik yang bersembunyi yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia." (QS An Nas: 1-6)
5. Membaca Kalimat Tahlil
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَلَا إِلَهَ إِلَّا الله
Laailaaha Illaallah
Artinya: “Tiada Tuhan selain Allah.”
6. Membaca Doa Ziarah Kubur
اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ والْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار, وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، ونَوِّرْ لَهُ فِيهِ
Allahummaghfirlahu war hamhu wa 'aafihii wa'fu anhu, wa akrim nuzuulahu wawassi’ madholahu, waghsilhu bil maa'i watssaljì walbaradì, wa naqqihi, minaddzzunubi wal khathaya kamaa yunaqqatssaubul abyadhu mìnad danasì
Wabdilhu daaran khairan min daarihi wa zaujan khairan min zaujihi. Wa adkhilhul jannata wa aidzhu min adzabil qabri wa min adzabinnaari wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi
Artinya: "Ya Allah, berilah ampunan dan rahmat kepadanya. Berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya. Berikanlah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, es, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran.
Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, isteri yang lebih baik dari isterinya. Masukkanlah dia ke dalam surga, berikanlah perlindungan kepadanya dari azab kubur dan azab neraka. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan terangilah dia di dalamnya." (HR Muslim)
Bacaan Surat Yasin Latin untuk Ziarah Kubur yang Mudah Dibaca
1 Ya sin
2 Wal quranil hakim
3 Innaka laminal mursalin
4 Ala siratim mustaqim
5 Tanzilal azizir rahim
6 Litunzira qaumam ma unzira aba uhum fahum ghafilun
7 Laqad haqqa alqaulu ala aktharihim fahum la yu minun
8 Inna jaalna fi anaqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun
9 Wa jaalna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghsyainahum fahum la yubsirun
10 Wa sawaun alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu minun
11 Innama tundziru manittaba adz dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabassyirhu bimagfiratin wa ajrin karim
12 Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai in ahshainahu fi imamin mubin
13 Wadrib lahum matsalan ashabil qaryah idz jaahal mursalun
14 Idz arsalna ilaihimutsnaini fakadzdzabuhuma fa azzazna bitsalitsin fa qalu inna ilaikum mursalun
15 Qalu ma antum illa basyarum mitsluna wa ma anzalar rahmanu min syai in in antum illa takdzibun
16 Qalu rabbuna yalamu inna ilaikum lamursalun
17 Wa ma alaina illal balaghul mubin
18 Qalu inna tathayyarnā bikum la il lam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna adzabun alim
19 Qalu tha irukum maakum a in dzukkirtum bal antum qaumum musrifun
20 Wa jaa min aqshal madinati rajuluy yas aa qala ya qaumittabi ul mursalun
21 Ittabi u mal la yas alukum ajran wa hum muhtadun
22 Wa ma liya la abudulladzi fatarani wa ilaihi turja un
23 A attakhidzu min dunihi alihatan iy yuridnir rahmanu bidhurril la tughni anni syafaatuhum syai an wa la yunqidzun
24 Inni idzal lafi dhalalin mubin
25 Inni amantu birabbikum fasma un
26 Qiladkhulil jannah qala ya laita qaumi ya lamun
27 Bima ghafara li rabbi wa jaalani minal mukramin
28 Wa ma anzalna ala qaumihi mim badihi min jundim minas sama i wa ma kunna munzilin
29 In kanat illa shaihataw wahidatan fa idza hum khamidun
30 Ya hasratan alal ibad ma yatiihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun
31 Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji un
32 Wa in kullul lamma jami ul ladaina muhdharun
33 Wa ayatul lahumul ardhul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun
34 Wa jaalna fiha jannatim min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun
35 Li yakulu min tsamarihi wa ma amilat hu aidihim afala yasykurun
36 Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardhu wa min anfusihim wa mimma la yalamun
37 Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun
38 Wasy syamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim
39 Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim
40 Lasy syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakiy yasbahun
41 Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun
42 Wa khalaqna lahum mim mitslihi ma yarkabun
43 Wa in nasya nughriqhum fala sharikha lahum wa la hum yunqadzun
44 Illa rahmatan minna wa mata an ila hin
45 Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum laallakum turhamun
46 Wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridhin
47 Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qalalladzina kafaru lilladzina amanu anuth imu mal lau yasyaullahu ath amahu in antum illa fi dhalalin mubin
48 Wa yaquluna mata hadzal wad in kuntum shadiqin
49 Ma yanzhuruna illa shaihataw wahidatan takhudzuhum wa hum yakhishshimun
50 Fala yastathi una tausiyatan wa la ila ahlihim yarji un
51 Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdatsi ila rabbihim yansilun
52 Qalu ya wailana man ba atsana mim marqadina hadza ma waadar rahmanu wa shadaqal mursalun
53 In kanat illa shaihataw wahidatan fa idza hum jami ul ladaina muhdharun
54 Fal yauma la tuzhlamu nafsun syai an wa la tujzauna illa ma kuntum tamalun
55 Inna ashabil jannatil yauma fi syughulin fakihun
56 Hum wa azwajuhum fi zhilalin alal ara iki muttaki un
57 Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda un
58 Salamun qaulam mir rabbir rahim
59 Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun
60 Alam ahad ilaikum ya bani adama allaa tabudusy syaithan innahu lakum aduwwun mubin
61 Wa ani buduuni hadza shiratum mustaqim
62 Wa laqad adhalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun
63 Hadzihi jahannamul lati kuntum tuadun
64 Ishlauhal yauma bima kuntum takfurun
65 Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun
66 Wa lau nasya u latamasna ala ayunihim fastabaqush shirata fa anna yubsirun
67 Wa lau nasya u lamasakhna hum ala makanatihim famastata u mudhiyyan wa la yarji un
68 Wa man nuammirhu nunakkis hu fil khalqi afala yaqilun
69 Wa ma allamnahusy syira wa ma yambaghi lah in huwa illa dzikrun wa quranun mubin
70 Liyundzira man kana hayyan wa yahiqqal qaulu alal kafirin
71 Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an aman fahum laha malikun
72 Wa dzallalnaha lahum faminha rakūbuhum wa minha yakulun
73 Wa lahum fiha manafi u wa masyarib afala yasykurun
74 Wattakhadzu min dunillahi alihatan laallahum yunsarun
75 La yastathi una nashrahum wa hum lahum jundum muhdharun
76 Fala yahzunka qauluhum inna nalamu ma yusirruna wa ma yulinun
77 Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khashimun mubin
78 Wa dharaba lana matsalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil izhama wa hiya ramim
79 Qul yuhyihalladzi ansya aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim
80 Alladzi ja ala lakum minasy syajaril akhdhari naran fa idza antum minhu tuqidun
81 Awalaisalladzi khalaqas samawati wal ardha biqadirin ala an yakhluqa mitslahum bala wa huwa al khallaqul alim
82 Innama amruhu idza arada syai an an yaqula lahu kun fayakun
83 Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai in wa ilaihi turja un