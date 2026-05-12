Dalam Surah Al-A'raf ayat 16-17, setan mengancam akan terus menggoda seluruh manusia.

Ancaman itu diberikan setelah mereka diusir dari surga oleh Allah SWT karena menolak bersujud kepada Nabi Adam AS.

"Karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur."

Oleh karena itu, setiap muslim pun sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa agar terhindar dari gangguan jin dan setan yang sangat menyesatkan.

Lantas, apa saja doa-doa yang mustajab serta paling ditakuti oleh jin dan setan?

Doa-Doa yang Paling Ditakuti Jin dan Setan

1. Kalimat Taawudz

Taawuz merupakan salah satu doa yang ditakuti jin dan setan yang berbunyi:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

A'uudzu billaahi minasy-syaythaanir-rajiim

Artinya: "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.”

Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan membacanya untuk menghindari gangguan jin dan setan, terutama saat diri dikuasai amarah.

“Sungguh, aku mengetahui kalimat yang bila diucapkan, niscaya kemarahan di hatinya akan reda.” Rasulullah lalu membaca, ‘A’udzubillahi minas syaithanirrajim’.” (HR Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai)

Selain itu, kalimat ta'awudz juga diperintahkan dibaca sebelum membaca Alquran, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 98:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Fa izaa qara tal Quraana fasta'iz billaahi minashh Shai taanir rajeem

Artinya: “Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca Alquran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.”

2. Surah Al-Mu’minun Ayat 97-98

Surah Al-Mu'minun ayat 97-98 juga termasuk doa yang ditakuti jin dan setan.

Doa lain yang ditakuti jin dan setan adalah surah Al-Mu’minun ayat 97-98 yang berbunyi:

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

Wa qur Rabbi a'oozu bika min hamazaatish shayaateen wa a'oozu bika Rabbi ai-yahduroon

Artinya: Dan katakanlah, “Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.”

3. Ayat Kursi (Surah Al-Baqarah Ayat 255)

Ayat Kursi memiliki keutamaan sebagai pelindung diri dari setan hingga mendatangkan keberkahan dari Allah SWT.

Adapun Ayat Kursi ini merupakan Surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat Kursi (Surah Al-Baqarah Ayat 255) untuk Mengusir Jin dan Setan

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm; lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazee yashfa'u indahooo illaa bi-iznih; ya'lamu maa baina aydeehim wa mww khalfahum wa laa yuheetoona bishai'im min 'ilmihee illaa bimaa shaaa'; wasi'a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya'ooduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul 'Azeem

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantur dan tidak tidur.milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar.”

4. Surah Muawwidzatain

Surah muawwidzatain merupakan sebutan untuk dua surah penutup dalam Alquran, yakni Al-Falaq dan An-Nas.

Rasulullah SAW menganjurkan mengamalkannya tiga kali setiap pagi dan petang. Berikut hadis lengkapnya:

“Bacalah Qul huwallaahu ahad (Al-Ikhlas) dan Al-Muawwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas) pada sore hari dan pagi hari sebanyak tiga kali, niscaya engkau akan terjaga dari segala sesuatu (keburukan).” (HR Agmad, Tirmidzi, dan An-Nasai)

Al-Ikhlas

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

(1) Qul huwallahu ahad (2) Allah hus-samad (3) Lam yalid wa lam yuulad (4) Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

Artinya: "(1) Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa (2) Allah tempat meminta segala sesuatu (3) (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan (4) Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."

Al-Falaq

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(٥)

(1) Qul a'uzuu bi rabbil-falaq (2) Min sharri ma khalaq (3) Wa min sharri ghasiqin iza waqab (4) Wa min sharrin-naffaa-thaati fil 'uqad (5) Wa min shar ri haasidin iza hasad

Artinya: (1) Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar) (2) Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan (3) Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita (4) Dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya) (5) Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki."

An-Nas

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ(٢) إِلَٰهِ النَّاسِ (٣) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

(1) Qul a'uzu birabbin naas (2) Malikin naas (3) Ilaahin naas (4) Min sharril was wasil khannaas (5) Al lazii yuwas wisu fii suduurin naas (6) Minal jinnati wan naas

Artinya: (1) Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhannya manusia (2) Raja manusia (3) Sembahan manusia (4) Dari kejahatan (bisikan) setan yang tersembunyi (5) Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia (6) Dari (golongan) jin dan manusia."

5. Doa Perlindungan dari Jin dan Setan

Ada banyak doa khusus untuk memohon perlindungan dari jin dan setan. Salah satunya adalah sebagai berikut:

Doa perlindungan dari jin dan setan.

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَحْفِظُكَ وَنَسْتَوْدِعُكَ دِيْنَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَهْلَنَا وَأَوْلَادَنَا وَأَمْوَالَنَا وَكُلَّ شَيْءٍ أَعْطَيْتَنَا، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي كَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيْدٍ وَجَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَذِيْ عَيْنٍ وَذِيْ بَغْيٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudi‘uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai’in a‘thaitana. Allahummaj ‘alna fi kanfika wa amanika wa jiwarika wa ‘iyadzika min kulli syaithanim marid wa jabbarin ‘anid wa dzi ‘ainin wa dzi baghyin wa min syarri kulli dzi syarrin innaka ‘ala kulli syai’in qadir