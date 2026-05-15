Doa Tahajud dan Witir Lengkap dengan Tata Cara Salatnya

Salat witir merupakan salah satu ibadah sunah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menjadikan salat witir sebagai penutup salat tahajud.

"Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari dengan Witir." Lantas, bagaimana doa witir setelah tahajud dan tata cara sholatnya?

Doa setelah Sholat Tahajud

Sebelum melakukan salat witir, biasanya seorang muslim akan mengerjakan salat tahajud terlebih dahulu.

Berikut ini adalah bacaan doa yang bisa diamalkan setelah salat tahajud:

اَللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ. وَلَكَ الْححَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ واْلاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ. وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ. وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِييُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اَللهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ. اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَاِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardhi wa man fii hinna. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardhi wa man fii hinna. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardhi wa man fii hinna. Wa lakal hamdu antal haq. Wa wa‘dukal haq. Wa liqa’uka haq. Wa qauluka haq. Wal jannatu haq. Wan naru haq. Wan nabiyyuna haq. Wa Muhammadun shallallahu ‘alaihi wasallama haq. Was sa‘atu haq. Allahumma laka aslamtu. Wa bika amantu. Wa alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu. Wa bika khashamtu. Wa ilaika hakamtu. Fagfirli ma qaddamtu, wa ma akhkhartu, wa ma asrartu, wa ma a‘lantu, wa ma anta a‘lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal mu’akhkhiru. La ilaha illa anta. Wa la haula, wa la quwwata illa billah.

Artinya: “Ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagi-Mu, Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya.

Segala puji bagi-Mu, Engkau Maha Benar. Janji-Mu benar. Pertemuan dengan-Mu kelak itu benar. Firman-Mu benar adanya. Surga itu nyata. Neraka pun demikian. Para nabi itu benar. Demikian pula Nabi Muhammad SAW itu benar. Hari kiamat itu benar.

Ya Tuhanku, hanya kepada-Mu aku berserah. Hanya kepada-Mu juga aku beriman. kepada-Mu aku pasrah. Hanya kepada-Mu aku kembali. karena-Mu aku rela bertikai. Hanya pada-Mu dasar putusanku.

Karenanya, ampuni dosaku yang telah lalu dan yang kemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih Kau ketahui ketimbang aku. Engkau Yang Mahaterdahulu dan Engkau Yang Maha Terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau. Tiada daya dan upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah.”

Tata Cara Sholat Tahajud

Berikut ini adalah tata cara sholat tahajud dua rakaat:

Membaca niat Ushalli sunnatat tahajjudi rak‘ataini lillahi ta‘ala (Aku niat shalat sunnah Tahajud dua rakaat karena Allah ta’ala) Takbiratul ihram dan membaca doa iftitah Membaca Al-Fatihah setiap rakaatnya Membaca surah-surah pendek dalam Alquran Rukuk I'tidal Sujud Mengerjakan rakaat selanjutnya seperti rakaat pertama Tasyahud akhir Salam

Doa Witir setelah Sholat Tahajud

أَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْاَلُكَ إِيْمَانًا دَاِئمًا وَنَسْأَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا وَنَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَنَسْأَلُكَ يَقِيْنًا صَادِقًا وَنَسْأَلُكَ عَمَلًا صَالِحًا وَنَسْأَلُكَ دِيْنًا قَيِّمًا وَنَسْأَلُكَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَنَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَنَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَنَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ أَللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا صَلَاتَنَا وَصِيَامَنَا وَقِيَامَنَا وَتَخَشُّعَنَا وَتَضَرُّعَنَا وَتَعَبُّدَنَا وَتَمِّمْ تَقْصِيْرَنَا يَا أَللهُ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Allaahumma innaa nas-aluka iimaanan daa-iman. Wanas- aluka qalban khaasyi'an. Wanas-aluka 'ilman naafi'an. Wanas-aluka yaqiinan shaadiqan. Wanas-aluka 'amalan shaalihan. Wanas-aluka diinan qayyiman. Wanas-aluka khairan katsiiran. Wanas-alukal 'afwa wal 'aafiyah. Wanas-aluka tamaamal 'aafiyah. Wanas-alukasy syukra 'alal 'aafiyati, wanas-alukal ghinaa-a 'anin naas. Allaahumma rabbanaa taqabbal minnaa shalaatanaa washiyaamanaa waqiyaamanaa watakhassyu'anaa watadharru'anaa wata'abbudanaa watammim taqshiiranaa yaa allaah yaa allaah yaa allaah yaa arhamar raahimiin. Wasallallaahu 'alaa khairi khalqihii muhammadin wa 'alaa aalihii wasahbihii ajma'iina walhamdu lillaahi rabbil 'aalamiina.

Artinya: “Ya Allah, kami mohon pada-Mu iman yang langgeng, hati yang khusyuk, ilmu yang bermanfaat, keyakinan yang benar, amal yang saleh, agama yang lurus, kebaikan yang banyak. Kami mohon kepada-Mu ampunan dan kesehatan, kesehatan yang sempurna, kami mohon kepada-Mu bersyukur atas karunia kesehatan, kami mohon kepada-Mu kecukupan terhadap sesama manusia. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah dari kami. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada makhluk-Nya yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, demikian pula keluarga dan para sahabatnya secara keseluruhan. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam.”

Keutamaan Membaca Doa Witir

Salah satu keutamaan mengerjakan sholat witir adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu salat, maka jagalah salat tersebut,. Salat itu ialah witir.” (HR Ahmad)

Zikir dan doa yang dibaca setelah salat witir juga memiliki keistimewaan. Doa-doa itu bisa membuka pintu ampunan dan keberkahan Allah SWT, sehingga hajatnya dikabulkan.

Dengan demikian, keutamaan membaca doa witir yang bisa diraih seorang muslim adalah sebagai berikut:

Mendapat perlindungan dari Allah SWT

Meningkatkan kualitas ibadah malam

Hajat atau keinginannya dikabulkan Allah SWT

Mendapat ampunan dan rahmat dari Allah SWT

Tata Cara Sholat Witir

Sholat witir bisa dikerjakan mulai dari satu rakaat sampai maksimal 11 rakaat. Namun, umumnya ibadah ini dilakukan sebanyak tiga rakaat.

Ada dua tata cara sholat witir yang bisa dilakukan, yakni washal (disambung) dan fashal (dipisah). Washal maksudnya langsung mengerjakan sholat witir tiga rakaat.

Sementara, yang dimaksud fashal adalah memisahkan rakaat terakhir dengan dua rakaat sebelumnya.

Jika sholat witir tiga rakaat, maka dikerjakan dengan dua kali salam yaitu setelah rakaat kedua, kemudian berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga dan salam lagi.

Dua pelaksanaan itu memiliki bacaan niat yang berbeda yaitu sebagai berikut:

Niat Salat Witir Tiga Rakaat (Washal)

اُصَلِّى سُنَّةَ الْوِتْرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatal witri tsalatsa raka‘atin mustaqbilal qiblati ada’an lillahi ta‘ala.

Artinya: “Aku shalat sunat witir tiga rakaat dengan menghadap kiblat, karena Allah ta’ala.”

Niat Salat Witir Tiga Rakaat (Fashal)

Niat pertama

أُصَلِّيْ سُنَّةً مِنَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatam minal witri rak’ataini lillahi ta’ala.

Artinya: “Aku niat shalat sunah dari bagian shalat witir dengan dua rakaat karena Allah ta’ala."

Niat kedua

أُصَلِّيْ سُنَّةً مِنَ الْوِتْرِ رَكْعَةً لِلَّهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatal witri rak’atal lillahi ta’ala.

Artinya: “Aku niat shalat sunah witir satu rakaat karena Allah ta’ala.”

Setelah membaca niat, langsung mengerjakan sholat witir sebagaimana sholat pada umumnya.

Kapan Waktu Pelaksanaan Sholat Witir?

Waktu pelaksanaan salat witir dimulai setelah Isya hingga terbit fajar.

Namun, yang paling utama dilakukan pada sepertiga malam terakhir atau sebagai penutup salat tahajud.