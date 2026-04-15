Kurban merupakan ibadah sunah yang dilakukan setiap tahun bersamaan dengan Hari Raya Iduladha.

Perintah berkurban bagi yang mampu dijelaskan dalam Surah Al-Kausar ayat 2 berikut ini:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Fa salli li rabbika wanhar

Artinya: "Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)."

Dalam pelaksanaanya, ada beberapa amalan yang dianjurkan. Salah satunya adalah berdoa bagi orang yang berkurban.

Doa untuk Orang yang Berkurban

Orang yang berkurban disunahkan untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya.

Namun, jika berhalangan, bisa diwakilkan dan cukup menyaksikan penyembelihan secara langsung.

Bagi yang mewakili dianjurkan membaca doa berikut agar amal orang yang berkurban bernilai pahala di sisi Allah SWT:

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ وَآلِ فُلَانٍ

Allahumma taqabbal min fulan wa aali fulan.

Artinya: “Ya Allah, terimalah kurban ini dari fulan dan keluarga fulan.”

Kata “fulan” dalam doa di atas diganti dengan nama orang yang berkurban.

Doa Berkurban untuk Diri Sendiri

Jika berkurban atas diri sendiri, maka doa yang dibaca adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ. اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ

Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal minni.

Artinya: “Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, (hewan kurban) ini dari-Mu dan untuk-Mu. Ya Allah, terimalah dariku.”

Baik doa untuk orang yang berkurban dan doa berkurban untuk diri sendiri dibaca ketika hendak menyembelih hewan.

Tata Cara Menyembelih Hewan Kurban

Berikut adalah tata cara menyembelih hewan kurban yang wajib diketahui umat Islam:

Rukun Menyembelih Hewan Kurban

Dzabhu (pekerjaan yang menyembelih) Dzabih (orang yang menyembelih) Hewan yang disembelih Alat menyembelih

Syarat Menyembelih Hewan Kurban

Syarat dzabhu adalah memotong hulqum (jalan napas) dan mari’ (jalan makanan) hewan. Hal ini berlaku jika hewannya maqdur atau mampu disembelih dan dikendalikan. Syarat dzabih adalah beragama Islam. Bila hewannya ghairu maqdur (hewan yang tidak bisa disembelih lehernya), disyaratkan orang yang menyembelih adalah yang tidak buta. Makruh sembelihannya orang yang tidak bisa melihat, anak yang belum tamyiz (anak-anak antara 7 dan 12 tahun), dan orang yang mabuk. Syarat hewan yang disembelih adalah hewan yang halal dimakan. Hewannya masih memiliki hayatun mustaqirrah (kehidupan yang masih tetap), bukan di ambang kematian. Syarat alat penyembelih adalah sesuatu yang tajam yang bisa melukai dan selain tulang belulang.

Cara Menyembelih Hewan Kurban

1. Membaca Basmalah

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Bismillahirrahmanirrahim.

Artinya: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang"

2. Membaca Selawat Nabi Muhammad SAW

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allahumma shalli ala sayyidina muhammad, wa ala ali sayyidina muhammad.

Artinya: "Tuhanku, limpahkan rahmat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya."

3. Menghadap Kiblat

Hewan kurban maupun orang yang menyembelihnya harus menghadap kiblat.

4. Membaca Takbir

Disunahkan membaca takbir tiga kali saat hendak menyembelih hewan kurban:

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu.

Artinya: “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji bagi-Mu.”

5. Membaca Doa Menyembelih Hewan Kurban

اَللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ يَا كَرِيْمُ

Allahumma hadzihi minka wa ilaika, fataqabbal minni ya karim