Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi impian setiap muslim.

Saat ada keluarga, kerabat, atau sahabat yang berangkat ke Tanah Suci, umat Islam dianjurkan untuk mengantarkan dengan doa yang baik.

Membaca doa untuk orang yang berangkat haji menjadi bentuk kasih sayang sekaligus harapan agar perjalanan ibadahnya lancar dan menjadi haji mabrur.

Lantas, apa saja bacaan doa yang dianjurkan untuk orang yang hendak berangkat haji?

Doa untuk Orang yang Berangkat Haji

Di bawah ini adalah doa-doa yang dipanjatkan untuk keluarga atau kerabat dekat yang melaksanakan ibadah haji:

1. Doa untuk Orang yang Berangkat Haji Sesuai Sunah

Salah satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk orang yang berangkat haji adalah sebagai berikut:

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

Zawwadakallahut taqwa, wa ghafara dzanbaka, wa yassara lakal khaira haitsuma kunta.

Artinya: “Semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosamu, dan memudahkanmu dalam jalan kebaikan di mana pun kau berada.”

Doa tersebut dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika seorang sahabat hendak melakukan perjalanan jauh. Berikut adalah hadis lengkapnya:

“Dari Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW, “Wahai Rasul, aku hendak bepergian. Karenanya, berikanlah aku bekal.” Zawwadakallahut taqwa, kata Rasulullah SAW. “Tambahkan lagi ya Rasul,” kata sahabat itu. “Wa ghafara dzanbaka,” kata Rasulullah SAW. “Tambahkan lagi ya Rasul.” kata sahabat itu. “Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta,” jawab Rasulullah SAW.” (HR At-Tirmidzi).

2. Doa agar Orang yang Berangkat Haji Diberi Keselamatan

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

Astawdi’ullaha diinaka, wa amaanataka, wa khowaatiima ‘amalik

Artinya: “Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatan terakhirmu kepada Allah.”

3. Doa agar Jadi Haji Mabrur

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَجَّنَاحَجًّامَبْرُوْرًا، وَعُمْرَتَنَاعُمْرَةًمَبْرُوْرًا، وَسَعْيَنَاسَعْيًامَشْكُوْرًا، وَذَنْبَنَاذَنْبًامَغْفُوْرًا

Allahummaj'al hajjana hajjan mabruron, wa 'umrotana 'umrotan mabruron, wasa' yana sa'yan masykuro, wa dzambanaa dzanban maghfuro.

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah haji kami haji mabrur, umrah kami umrah mabrur, sa’i kami disyukuri, dan dosa kami diampuni.”

4. Doa untuk Orang yang Pergi Haji

أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِى لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

Astawdi’ukallaha alladzi laa tadhi’u wa daa-i’uhu.

Artinya: “Aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya.”

Adab sebelum Berangkat Haji yang Wajib Diketahui

Berikut ini adalah adab yang wajib diketahui sebelum berangkat haji:

1. Niat karena Allah

Orang yang ingin pergi haji harus meluruskan niatnya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, bukan untuk gelar haji atau urusan duniawi lainnya.

2. Bertobat

Seseorang yang hendak pergi haji dianjurkan untuk melakukan tobat nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya.

Tobat berarti meninggalkan semua dosa, menyesali perbuatannya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya.

3. Menyelesaikan Urusan dengan Manusia

Disunahkan bagi orang yang berangkat haji untuk menyelesaikan urusan dengan manusia, termasuk meminta maaf, melunasi utang, dan menulis wasiat.

4. Meminta Restu

Orang yang akan berangkat haji sudah sepatutnya meminta restu, khususnya kepada keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Barangsiapa yang ingin melaukan safar hendaklah ia berkata kepada yang ditinggalkan: aku menitipkan kamu kepada Allah SWT yang tidak sia-sia barang titipannya.” (HR Ahmad, Ibnu Majah).

5. Memastikan Sumber Biaya Haji Halal

Orang yang pergi haji harus memastikan bahwa sumber biayanya halal sebab Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik-baik. Selain itu, harta haram menjadi sebab tidak terkabulnya doa.

6. Memahami Ilmu Agama

Seseorang yang pergi haji harus memahami ilmu agama, seperti qashar, jama, tayammum, mengusap dua khuf, dan lain sebagainya.

“Barangsiapa yang Allah SWT menghendaki kebaikan dengannya niscaya Dia memberikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama.” (HR Bukhari).

7. Tidak Membawa Lonceng

Jemaah haji tidak boleh membawa lonceng atau suling, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Malaikat tidak menyertai rombongan perjalanan yang padanya terdapat anjing dan lonceng.” (HR Muslim).

Amalan sebelum Berangkat Haji

1. Tobat

Amalan pertama yang bisa dilakukan sebelum berangkat haji adalah bertobat kepada Allah dengan memohon ampunan atas segala dosa.

Selain itu, menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan manusia, seperti membayar utang, mengembalikan sesuatu yang dipinjam, hingga menyediakan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.

2. Salat Sunah

Umat Islam yang akan pergi haji juga dianjurkan untuk mengerjakan salat sunah dua rakaat. Caranya sama dengan salat pada umumnya.

Namun, pada rakaat pertama dianjurkan membaca surah pendek Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua.

3. Membaca Doa

Setelah itu, bisa membaca doa berikut ini:

اللهم أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَأَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالْأَصْحَابِ اِحْفَظْنَا وَإِيَّاهُمْ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعَاهَةٍ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي مَسِيْرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَطْوَى لَنَا الْأَرْضَ وَتُهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَأَنْ تَرْزُقَنَا فِي سَفَرِنَا سَلَامَةَ الْبَدَنِ وَالدِّيْنِ وَالْمَالِ وَتُبَلِّغَنَا حَجَّ بَيْتِكَ وَزِيَارَةَ قَبْرِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Allahumma antas-sahibu fis-safari, wa antal-khalifatu fil-ahli wal-mali wal-waladi wal-ashabi. Ihfazhna wa iyyahum min kulli afatin wa 'ahatin. Allahumma inna nas'aluka fi masirina hadzal-birra wat-taqwa, wa minal-'amali ma tardha. Allahumma inna nas'aluka an tthwiya lanal-ardha, wa tuhawwina 'alainas-safara, wa an tarzuqana fi safarina salamatal-badani wad-dini wal-mali, wa tuballighana hajja baitika, wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin shallallahu 'alaihi wa sallama.

Artinya: “Ya Allah, Engkau adalah kawan dalam perjalanan dan Engkau adalah penjaga keluarga, harta, anak, dan teman, selamatkan kami dan mereka dari setiap petaka dan penyakit. Ya Allah, dalam perjalanan ini kami memohon kepada-Mu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, dekatkan dan mudahkanlah perjalanan ini untuk kami. Anugerahkan pada kami dalam perjalanan ini keselamatan badan, agama, harta, serta sampaikanlah kami untuk menunaikan haji ke rumah-Mu dan menziarahi makam Nabi-Mu Muhammad SAW.”

dan keluar hingga sampai pada pintu rumah sebelum melangkah keluar, maka dianjurkan membaca doa berikut:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ أَعُوْذُ بِاللهِ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أَذِلَّ أَوْ أُذِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ اللهم إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلاَ بَطَرًا وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً بَلْ خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَقَضَاء فَرْضِكَ وَاتِّبَاعَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ

Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaah. A'oodzu billahi robbi, a'oodzu bika an adzilla aw udzilla, aw adzilla aw udzilla, aw azilla aw uzilla, aw adzlima aw udzlama, aw ajhala aw yujhala 'alayya. Allahumma inni lam akhruj asyiran wa laa bathoron wa laa riyaa-an wa laa sum'atan, bal khorojtu ittiqoo-a sakhotika wabtighoo-a mardhootika, wa qodhoo-a fardhika, wattibaa-'a sunnati nabiyyika, wa syawqon ilaa liqoo-ika.

Artinya: Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari kesesatan dan yang menyesatkan, dari hina dan dihinakan, dari tergelincir dan yang digelincirkan, dari perbuatan zalim dan dizalimi, atau dari kebodohan dan memperbodoh. Ya Allah, aku keluar bukan untuk kejelekan, tidak pula terburu-buru, tidak karena ingin dipuji dan pamer, tapi aku keluar untuk menjauhi amarah-Mu dan mengharap ridha-Mu, dan untuk menunaikan kewajiban-Mu, mengikuti sunnah Nabi-Mu, dan karena kerinduan ingin bertemu dengan-Mu.

Setelah selesai membaca doa tersebut, dan sudah mulai melangkah keluar untuk meninggalkan rumah, maka dianjurkan membaca doa berikut:

للهم بِكَ انْتَشَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ اللهم أَنْتَ ثِقَتِي وَأَنْتَ رَجَائِيْ فَاكْفِنِيْ مَا أَهَمَّنِيْ وَمَا لاَ أَهْتَمُ بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللهم زَوِّدْنِيْ التَّقْوَى وَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَجَّهْنِيْ لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ