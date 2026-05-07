Banyak orang yang ingin berubah menjadi lebih baik setelah melalui berbagai kesalahan dalam hidupnya.

Dalam Islam, momen ini merupakan awal yang baik untuk kembali ke jalan yang diridai Allah SWT.

Selain berusaha, cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengamalkan doa untuk memperbaiki diri sendiri.

Doa-doa itu hendaknya rutin dibaca sebagai permohonan agar hati dibersihan dan Allah SWT memberikan petunjuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Doa Memperbaiki Diri Sendiri: Arab, Latin, dan Artinya

1. Doa Nabi Muhammad SAW Memohon Akhlak Mulia

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa ini dalam pembukaan salatnya:

اَللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

Allahummahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Washrif anni sayyi'aha. La yashrifu anni sayyi'aha illa anta

Artinya: “Ya Allah, bimbinglah diriku pada akhlak paling terpuji karena tidak ada yang dapat membimbing kepadanya kecuali Engkau. Palingkanlah aku dari akhlak yang buruk karena sungguh tidak ada yang dapat memalingkannya dariku kecuali Engkau.”

2. Doa untuk Memperbaiki Urusan Agama dan Dunia

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِى دِينِىَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِى وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِى وَأَصْلِحْ لِى آخِرَتِى الَّتِى فِيهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِى فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ

Alloohumma ashlih lii diiniilladzii huwa ‘ishmatu amrii, wa ashlih lii dun-yaayallatii fiihaa ma’aasyii, wa ash-lih lii aakhirotiillatii fiihaa ma’aadii, waj’alil hayaata ziyaadatan lii fii kulli khoirin, waj’alil mauta roohatan lii min kulli syarrin

Artinya: “Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pelindung urusanku, perbaikilah duniaku yang di dalamnya ada kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang di sana tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematian sebagai istirahat dari segala keburukan.” (HR Muslim)

3. Doa Berlindung dari Keburukan

Setidaknya ada tiga doa yang bisa dibaca untuk memohon perlindungan Allah SWT dari segala keburukan.

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ، وَمِنْ شَرِّلِسَانِيْ، وَمِنْ شَرِّقَلْبِيْ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ، وَمِنْ شَرِّمَنِيِّيْ

Allaahumma innii a'uudzubika min syarri sam'ii, wa min syarri bashorii, wa min syarri lisaanii, wa min syarri qolbii, wa min syarri maniyyii

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, keburukan lidahku, keburukan hatiku, dan keburukan air maniku.” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi)

Bisa juga membaca doa berikut ini:

اَللَّهُمَّ جَنِبْنِيْ مُنْكَرَاتِ اْلأَخْلاَقِ، وَاْلأَهْوَاءِ، وَاْلأَعْمَالِ، وَاْلأَدْوَاءِ

Allaahumma janibnii munkarootil akhlaaqi, wal ahwaa i, wal a'maali, wal adwaa i

Artinya: “Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai kemungkaran akhlak, hawa nafsu, amal perbuatan, dan segala macam penyakit.” (HR Al-Hakim)

Satu lagi doa berlindung dari keburukan yang bisa dibaca yaitu:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّمَالَـمْ أَعْمَلْ

Allaahumma innii a'uudzubika min syarri maa 'amiltu, wa min syarri maa lam a'mal

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan dan dari keburukan apa yang belum aku kerjakan.” (HR Muslim)

4. Doa Memohon Hati yang Bersih

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

Allahumma ati nafsii taqwaaha, wa zakkihaa, anta khairu man zakkaahaa, anta waliyyuhaa wa maulaahaa

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah ia karena Engkau-lah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkau-lah pelindung dan penolongnya.”

5. Doa Minta Petunjuk kepada Allah SWT

Doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib untuk memohon petunjuk kepada Allah SWT.

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي

Allahummahdinii wa saddidnii

Artinya: “Ya Allah, berilah aku petunjuk dan luruskanlah aku.” (HR Muslim)

6. Doa agar Giat Beribadah

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِطَاعَتِكَ وَأَتْمِمْ تَقْصِيْرَنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Allahumma waffiqna li tha'atika, wa atmim taqshirana, wa taqabbal minna, innaka antas sami'ul 'alim. Wa shallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa alihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin

Artinya: “Ya Allah bimbinglah kami untuk melakukan ketaatan kepada-Mu. Sempurnakanlah kekurangan kami, terimalah ibadah kami. Sungguh, Kau Maha Mendengar dan Mengetahui. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Segala puji milik Allah pemelihara alam semesta.”

7. Doa agar Istikamah

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Rabbana la tuzigh qulubana bada idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab

Artinya: “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguh Engkaulah Zat yang Maha Pemberi karunia.”

8. Doa Berlindung dari Kemalasan

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ

Allahumma inni audzubika minal kasali wa audzubika minal jubni wa audzubika minal harami wa audzubika minal bukhli

Artinya: “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, dan aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, dan aku aku berlindung kepada-Mu dari pikun, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pelit.”

9. Doa Berlindung dari Rasa Marah

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَأَجِرْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ

Allahummaghfirli dzanbi, wa adzhib ghaizha qalbi, wa ajirni minas syaithani

Artinya: “Tuhanku, ampunilah dosaku, redamlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan.”

10. Doa Berlindung dari Maksiat

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ التَّوْبَةَ وَدَوَامَهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَأَسْبَابِهَا وَذَكِّرْنَا بِالخَوْفِ مِنْكَ قَبْلَ هُجُوْمِ خَطَرَاتِهَا، وَاحْمِلْهُ عَلَى النَّجَاةِ مِنْهَا وَمِنَ التَّفَكُّرِ فِيْ طَرَائِقِهَا، وَامْحُ مِنْ قُلُوْبِنَا حَلَاوَةَ مَا اجْتَبَيْنَاهُ مِنْهَا، وَاسْتَبْدِلْهَا بِالكَرَاهَةِ لَهَا وَالطَّمَعِ لِمَا هُوَ بِضِدِّهَا

allahumma inna nasalukat taubata wa dawamaha, wa naudzu bika minal mashiyati wa asbabiha, wa dzakkirna bil khaufi minka qabla hujumi khatharatiha, wakmilhu alan najati minha wa minat tafakkuri fi tharaiqiha, wamkhu min qulubina khalawata majtabainahu minha, wastabdilha bil karahati laha wat thamai li ma huwa bi dhiddiha

Artinya: “Ya Allah, kepada-Mu kami meminta pertobatan dan kelanggengannya, kepada-Mu kami berlindung dari maksiat dan sebab-sebabnya, ingatkan kami agar takut kepada-Mu sebelum datang bersitan untuk melakukannya; doronglah ketakutan itu untuk menyelamatkan kami darinya dan dari memikirkan jalan-jalannya, hapuskan kelezatan maksiat yang kami pilih dari hati kami, gantikan kenikmatan itu dengan rasa benci terhadapnya dan keinginan terhadap hal yang berlawanan dengannya.”

Anjuran Memperbaiki Diri Sendiri

Islam mengajarkan untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri agar menjadi manusia yang lebih baik.

Dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah SWT berfirman:

"Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

Ayat ini menerangkan bahwa usaha setiap muslim untuk memperbaiki diri sendiri termasuk amalan yang dicintai Allah SWT.

Selain itu, perubahan diri sendiri juga akan berdampak pada kehidupan seorang muslim secara keseluruhan.

Dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11, ditegaskan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka berusaha mengubah diri sendiri.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

Cara Memperbaiki Diri Sendiri Menurut Islam

Berikut ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan agar konsisten memperbaiki diri sendiri:

1. Niat yang Ikhlas

Dalam Islam, setiap amal perbuatan dianjurkan untuk dilandasi karena Allah SWT.

Ketika berniat memperbaiki diri sendiri, pastikan niatnya karena Allah SWT, bukan ingin dipuji orang lain.

Selain itu, pahala yang kita dapat pun semuanya tergantung dengan niat, sebagaimana isi hadis berikut:

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya Maka, barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya." (HR Bukhari dan Muslim)

2. Rutin Membaca Doa

Cara selanjutnya adalah rutin membaca doa-doa untuk memperbaiki diri sendiri, terutama pada waktu-waktu mustajab seperti setelah sholat atau sepertiga malam terakhir.

3. Perbanyak Istighfar

Selain rutin membaca doa, memperbanyak istighfar juga membantu untuk memperbaiki diri.

Dengan beristighfar, kita mengakui dosa-dosa dan memohon ampun kepada Allah SWT.

4. Berusaha

Selain berdoa, Islam juga mengajarkan untuk ikhtiar atau berusaha saat ingin menggapai sesuatu.

Oleh karena itu, pelan-pelan kita melakukan perubahan kecil jika ingin memperbaiki diri sendiri.

Misalnya, dengan tidak berkata kasar lagi dan menjaga sholat lima waktu.

5. Konsisten (Istikamah)