Islam memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, khususnya ibu.

Perintah itu tersebar dalam berbagai ayat Alquran, termasuk Surah Luqman ayat 14 berikut:

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu."

Ayat ini menekankan alasan seorang anak harus berbakti kepada ibu karena besarnya pengorbanan yang ia lakukan, terutama saat mengandung, melahirkan, dan merawat anak.

Salah satu cara berbakti kepada ibu adalah dengan mendoakannya, terutama ketika beliau sedang sakit atau tertimpa musibah.

Selain memohon kesembuhan dan keselamatan, doa anak juga menjadi pahala yang terus mengalir, bahkan ketika sang ibu telah meninggal dunia.

Doa untuk Ibu yang Sedang Sakit

Berikut ini adalah doa-doa yang bisa dibaca sebagai permohonan agar ibu yang sedang sakit segera sembuh:

1. Doa untuk Ibu Sakit

ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ حَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ

Dha' yadaka 'alalladzii ya'lamu min jasadika waqul: bismillaahi tsalatsan wa-qul sab'a marraatin a'uudzu bi'izzatil-lahi waqudratihi min syarri maa ajidu wa uhaadziru.

Artinya: "Aku memohon perlindungan dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya dari kejelekan apa yang aku temukan dan apa yang aku takutkan."

2. Doa agar Ibu yang Sakit Cepat Sembuh

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاء إلا شِفَاؤُكَ شِفَاء لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Allaaahumma rabbannaas adzhibil ba'sa isyfi antasy syaafi laa syifaa-an illaa syifaauka syifaa-an laa yughaadiru saqamaa.

Artinya: "Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah rasa sakit. Sembuhkanlah, Engkau adalah Zat Yang Maha menyembuhkan, tiada obat selain obat Engkau. Obat yang tidak meninggalkan rasa sakit."

3. Doa Mohon Penyakit Ibu Diangkat

اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ عَنْ أَمِّيْ

Allaahumma rabbannaasi adzhibil ba'sa 'an ummii.

Artinya: "Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dari ibuku."

4. Doa Nabi Ayyub AS untuk Ibu yang Sedang Sakit

Ini merupakan doa yang dibaca Nabi Ayyub AS ketika menderita penyakit kulit parah selama belasan tahun. Doa ini terdapat dalam Surah Al-Anbiya ayat 83.

رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Rabbahooo annee massaniyad durru wa Anta arhamur raahimeen.

Artinya: “Ya Allah, sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.”

5. Doa agar Ibu Cepat Sembuh

أَسْأَلُ اللهَ العَظِيْمَ رَبَ العَرْشِ العَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

As'alullahal azhima rabbal 'arsyil 'azhimi an yassfiyaka.

Artinya: "Aku memohon kepada Allah yang agung, Tuhan arsy Yang Agung agar menyembuhkanmu".

Doa agar Ibu Selalu Sehat dan Panjang Umur

Saat ibu sudah pulih, amalkan doa berikut agar beliau selalu dijaga kesehatannya dan diizinkan Allah SWT untuk menikmati umur yang panjang:



اَللهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا. وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َاْلاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ، وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُالرَّاحِمِيْنَ، وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

Allaahummaghfirlii dzunuubii waliwaalidayya warhamhumaa kamaa robbayaanii shoghiiron. Walijamii'il muslimiina walmuslimaati, walmu'miniina wal mu'minaati al ahyaa'I minhum wal amwaati, wataabi' bainanaa wa bainahum bil khoiraati, robbighfir warham wa annta khoirur raahimiina, walaa haula walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil adhiimi.

Artinya: "Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya itu sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil, begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan ikutkanlah di antara kami dan mereka dengan kebaikan. Ya Allah, berilah ampun dan belas kasihanilah karena Engkaulah Tuhan yang lebih berbelas kasih dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu."

Doa agar Ibu Diberikan Kebahagiaan

Amalkan juga doa berikut setiap harinya agar ibu tercinta selalu diberikan kebahagiaan di setiap waktu:



اَللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَاكَمَارَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا

Allahummaghfirlii waliwaalidayya war hamhumaa kama rabbayaanii shagiiraa.