Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendirian.

Oleh karena itu, sudah pasti banyak sosok yang berjasa dalam perjalanan hidup kita, termasuk guru.

Selain orang tua, guru ikut membantu memberikan kita ilmu pengetahuan dan akhlak agar kita punya masa depan yang cerah.

Maka dari itu, susah sepatutnya kita menunjukkan rasa hormat dan terima kasih. Salah satunya dengan berdoa.

Lantas, doa untuk guru apa saja yang bisa kita panjatkan kepada Allah SWT?

Kumpulan Doa untuk Guru dari Murid

Berikut adalah doa-doa untuk guru yang telah memberi banyak ilmu:

1. Doa untuk Guru dan Orang Tua

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا بِهِ وَلِأَبَائِنَا وَلِأُمَّهَاتِنَا وَلِمَشَايِخِنَا وَلِمُعَلِّمِينَا وَذَوِي الْحَقُوقِ عَلَيْنَا وَلِمَنْ أَجْرَى هَذَا الْخَيْرَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

Allahummaghfirlana bihii wa li-aabaa-inaa, wa li-ummahaatinaa, wa limasyaayikhinaa, wa limu'allimiinaa. Wa dzawil huquuqi 'alainaa, wa lijamii'il mu'miniina wal mu'minaat, wal muslimiina wal muslimat, al- ahyaa-i min-hum wal amwaat.

Artinya: "Ya Allah, karena Nabi Muhammad Saw., ampunilah kami, bapak-bapak dan ibu-ibu kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang mengajar kami, serta orang- orang yang mempunyai hak wajib atas kami, seluruh orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, baik mereka yang masih hidup maupun telah meninggal."

2. Doa untuk Guru agar Mendapat Kemuliaan

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِمُعَلِّمِي وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَاجْزِهِ عَنِّي خَيْرَ الْجَزَاءِ

Allaahummaghfir lilmu'allimii warfa' darajatu fil jannah wajzihi 'anni khairal jazaa'.

Artinya: "Ya Allah, ampunilah guruku, angkat derajatnya di surga, dan balaslah dia dengan balasan terbaik dariku."

3. Doa untuk Guru agar Ilmunya Bermanfaat

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عِلْمَ مُعَلِّمِي نَافِعًا، وَارْزُقْهُ الإِخْلاَصَ وَالْقَبُولَ

Allaahummaj'al 'ilma mu'allimii naafi'aa war zuqhul ikhlaasha wal qabuula.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah ilmu guruku bermanfaat, dan anugerahkan keikhlasan serta penerimaan padanya."

4. Doa untuk Guru agar Allah Menutup Aibnya

اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَيْبَ مُعَلِّمِي عَنِّي وَلَا تُذْهِبْ بَرَكَةَ عِلْمِهِ مِنِّي

Allaahummastur 'aiba mu'allimii 'annii walaa tadzhab barakata 'ilmihi minnii.

Artinya: "Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, dan jangan Engkau hilangkan berkah ilmunya dariku."

5. Doa Mohon Ampunan untuk Guru

اللَّهُمَّ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَشَايِخِنَا وَلِمَنْ عَلَّمَنَا وَارْحَمْهُمْ، وَأَكْرِمْهُمْ بِرِضْوَانِكَ الْعَظِيْمِ، فِي مَقْعَد الصِّدْقِ عِنْدَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Allaahummaghfir li masyaayikhinaa wa liman ‘allamanaa warhamhum wa akrimhum biridlwaanikal ‘adhiim fii maq’adish shidqi ‘indaka yaa arhamar raahimiin.