Islam mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Perintah itu tersebar dalam berbagai ayat Alquran, termasuk Surah Al-Ahqaf ayat 15:

"Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya."

Berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan saat keduanya masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal dunia.

Salah satu wujud baktinya adalah mengirimkan doa untuk ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia.

Perintah untuk Mendoakan Orang Tua

Setiap muslim diperintahkan untuk mendoakan orang tuanya, sebagaimana tertulis dalam Surah Al-Isra ayat 24:

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.”

Perintah untuk mendoakan orang tua, khususnya yang sudah meninggal, juga tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali tiga yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR Muslim).

Hadis tersebut menerangkan bahwa doa anak akan menjadi penerang dan pahala yang terus mengalir untuk orang tuanya di alam kubur.

Doa untuk Ayah yang Sudah Meninggal

Berdoa bisa dilakukan kapan pun dan di mana saja. Namun, doa untuk ayah yang sudah meninggal dianjurkan dibaca setelah salat lima waktu.

Berikut adalah doa yang dapat dibaca seorang anak untuk ayahnya yang sudah meninggal dunia:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ

Allahummaghfir lahu warhamhu wa 'aafihi wa'fu 'anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' mudkhalahu.

Artinya: "Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakan dia, dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempat kediamannya, dan luaskanlah jalan masuknya".

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca doa sapu jagat, sholawat Nabi Muhammad SAW, dan membaca Surah al-Fatihah.

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، سًبْحَانَ رَبَّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ علَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. اَلْفَاتِحَةْ

Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati an ma yashifuna, wa salamun alal mursalin, wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi, wa shahbihi, wa sallama, wal hamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah.

Artinya: "Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungi kami dari siksa api neraka. Maha suci Tuhanmu, Tuhan pemilik kemuliaan, dari segala yang mereka gambarkan. Semoga kesejahteraan melimpah untuk para rasul. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. (Lalu bacalah Surat Al-Fatihah)."

سْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

(1) Bismillaahir Rahmaanir Raheem (2) Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalameen (3) Ar-Rahmaanir-Raheem (4) Maaliki Yawmid-Deen (5) Iyyaaka na'budu wa lyyaaka nasta'een (6) Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem (7) Siraatal-lazeena an'amta 'alaihim ghayril-maghdoobi 'alaihim wa lad-daaalleen.

Artinya: (1) Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang (2) Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam (3) Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang (4) Pemilik hari pembalasan (5) Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus (7) (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Amalan untuk Ayah yang Sudah Meninggal

Berikut ini adalah berbagai amalan yang bisa dilakukan seorang anak untuk ayahnya yang meninggal dunia:

1. Berdoa agar sang ayah mendapatkan rahmat dan tempat yang mulia di sisi Allah SWT.

2. Sedekah jariyah atas nama ayah, seperti mewakafkan Alquran, memberi santunan, atau membangun masjid.

3. Melunasi utang harta maupun utang puasa sang ayah.

4. Menyambung tali silaturahmi dengan keluarga dan teman-teman ayahnya.

5. Menjadi anak saleh agar amal baiknya membuat pahala ayahnya mengalir terus, meskipun sudah meninggal.