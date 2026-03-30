Saat anak mengalami sakit panas atau demam, tentu orang tua akan merasa khawatir.

Selain memberikan perawatan medis, sebagai seorang Muslim kita juga dianjurkan untuk memohon kesembuhan kepada Allah SWT melalui doa.

Dalam Islam, ada beberapa doa yang bisa dibaca ketika anak sedang sakit, termasuk saat demam.

Doa ini menjadi wujud harapan dan tawakal agar Allah segera mengangkat penyakit yang diderita si kecil.

Kumpulan Doa untuk Kesembuhan Anak yang Sedang Sakit Panas

1. Doa untuk Anak Demam yang Dianjurkan Rasulullah

Diriwayatkan dari Aisyah RA, Rasulullah pernah menganjurkan doa yang dapat dibaca ketika anak sedang sakit.

Berikut adalah bacaannya:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahumma rabban naasi adzhibil ba'sa wasyfihi wa antasy syaafii laa syifaa'a illa syifaa'uka syifaa'an laa yughaadiru saqamaa

Artinya: “Ya Allah, Rabb manusia, hilangkankanlah sakit dan sembuhkanlah dia, dan Engkau adalah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit.” (HR. Bukhari & Muslim)

2. Doa untuk Anak Sakit Panas Disertai Sakit Mata

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, berikut adalah doa ketika anak sakit mata:

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَن يَظْلِمُنِي

Allahumma matti'nii bi sam'ii wa basharii waj'alhumaal waaritsa minnii wanshurnii 'alaa man yadzhlimunii

Artinya: “Ya Allah, berilah aku kenikmatan dengan pendengaran dan penglihatanku dan jadikanlah keduanya terus langgeng besertaku, dan tolonglah aku dari orang menganiaya diriku.” (HR. Tirmidzi).

Doa yang patut diamalkan ketika anak mengalami sakit agar lekas disembuhkan.

3. Doa untuk Anak Sakit Panas dan Pusing

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, berikut adalah doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika anak sedang sakit panas dan pusing:

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيْرِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ العَظِيْمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَارِ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

Bismillahil kabiiri na'uudzu billahil 'adzhiimi min syarri 'irqin na'aarin wa min syarri harrin naar

Artinya: “Dengan nama Allah yang Maha Besar, kami berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan pendarahan yang parah dan dari kejahatan panasnya api.” (HR. Ibnu Sinni)

4. Doa Agar Anak Segera Diberikan Kesembuhan

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

As'alullahal 'adzhiima rabbal 'arsyil 'adzhiimi an yasysfiyak (7x)

Artinya: “Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang Agung agar Dia menyembuhkanmu.” (7 kali)

(Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, HR Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim)

5. Doa Memohon Kesembuhan dari Berbagai Penyakit Berat

امْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِك الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا أَنْتَ

Imsahil ba’sa rabban naasi, bi yadikas syifaa’u laa kaasyifa lahuu illaa anta

Artinya: "Tuhan manusia, sapulah penyakit ini. Di tangan-Mu lah kesembuhan itu. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Kau."

6. Surat Al-Fatihah

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِۗ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُۗ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ەۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۤلِّيْنَ. اٰمِيْن

Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalameen. Ar-Rahmaanir-Raheem.

Maaliki Yawmid-Deen. Iyyaaka na'budu wa lyyaaka nasta'een. Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem.

Siraatal-lazeena an'amta 'alaihim ghayril-maghdoobi 'alaihim wa lad-daaalleen. Ameen.

Artinya:

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Semoga Kau kabulkan permohonan kami.”

7. Surat Al-Ikhlas dan Surat Muawwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad

Artinya:

“Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.”

Surat Al-Falaq:

لْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Qul a'uudzu birob-bil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri n-naffaasaati fil 'uqad, wa min syarri haasidin idzaa hasad

Artinya:

“Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

dari kejahatan penyihir-penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.”

Surat An-Nas:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَٰهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Qul a'uudzu birab-bin naas, malikin naas, ilaahin naas, min syarril waswaasil khannaas, alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas, minal jinnati wan naas

Artinya:

“Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, Ilah manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi,

yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia.