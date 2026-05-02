Kelahiran anak menjadi momen yang paling dinanti bagi semua orang tua.

Kebahagiaan ini biasanya disambut dengan doa dan ucapan penuh harapan dari keluarga, sahabat, maupun kerabat dekat.

Dalam Islam, ucapan selamat atas kelahiran anak bukan sekadar ungkapan, tetapi juga doa agar sang bayi tumbuh menjadi anak saleh atau salehah.

Yuk, cari tahu apa saja doa ucapan selamat yang bisa disampaikan untuk anak yang baru lahir.

Doa Ucapan Selamat untuk Kelahiran Anak

Berikut ini adalah doa yang bisa dibaca untuk saudara dan teman yang baru saja menjadi orang tua:

1. Doa untuk Kelahiran Anak Ajaran Nabi Muhammad SAW

بَارَكَ اللَّهُ لَكِ فِيهِ، وَجَعَلَهُ بَرًّا تَقِيًّا

Barakallahu laki fihi waja’alahu barran taqiiyan

Artinya: “Semoga Allah memberkahi anak ini untukmu dan menjadikannya orang baik yang bertakwa.”

Ini merupakan doa yang dibaca Nabi Muhammad SAW saat mendoakan anak laki-laki Abu Thalhah dan Ummu Sulaim.

2. Doa untuk Orang Tua yang Anaknya Baru Lahir

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوْبِ لَكَ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرُزِقْتَ بِرَّهُ

Barakallahu laka fil mauhubi laka wasyakarta al-wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu

Artinya: “Keberkahan bagimu atas apa yang telah dianugerahkan padamu. Kau bersyukur pada Sang Pemberi, telah sampai pada kesenangan dari-Nya dan (semoga) diberikan rizki atas kebaikan-Nya.”

3. Doa Selamat untuk Kelahiran Anak

جَعَلَهُ اللّهُ مُبَارَكًا عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Ja’alahullahu mubaarokan ‘alaika wa ‘ala ummati Muhammadin shollallahu ‘alaihi wasallama

Artinya: “Semoga Allah menjadikannya barokah atas kalian dan atas umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.”

Doa Ucapan Selamat untuk Kelahiran Anak

Doa Ucapan Selamat untuk Kelahiran Anak Penuh Makna

Barakallahu laka fil mawhubi laka, wa syakartal wahib, wa balagha asyuddahu, wa ruziqta birrahu. Semoga Allah memberkahi amanah ini dan menjadikannya penyejuk hati dunia dan akhirat. Semoga kehadiran buah hati ini membawa rahmat, cinta, dan keberkahan dalam keluarga. Ya Allah, jadikan anak ini hamba-Mu yang taat, beriman, dan penuh kasih. Semoga Allah membimbing setiap langkah hidupnya dalam kebaikan. Semoga anak ini tumbuh dalam lindungan Allah dan menjadi cahaya bagi orang tuanya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap fase tumbuh kembangnya. Semoga anak ini menjadi sumber pahala jariyah bagi kedua orang tuanya. Semoga Allah menjadikannya anak yang membawa kebahagiaan dan ketenangan hati. Semoga kehadirannya menjadi awal dari banyak kebaikan yang Allah turunkan.

Doa Ucapan Selamat Singkat untuk Kelahiran Anak

Barakallah atas kelahiran buah hati Selamat! Semoga jadi anak shalih/shalihah. MasyaAllah, selamat ya atas kelahirannya! Semoga tumbuh sehat dan penuh berkah. Selamat atas amanah indah ini. Barakallah, semoga jadi penyejuk hati. Alhamdulillah, selamat atas kelahiran si kecil. Semoga menjadi kebanggaan keluarga. Selamat! Semoga selalu dalam lindungan Allah. Barakallah, semoga penuh kebahagiaan.

Doa Ucapan Selamat untuk Kelahiran Anak dengan Nuansa Islami

Semoga Allah menjadikan anak ini cahaya dalam keluarga dan penolong di akhirat. Ya Allah, jadikan ia anak yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Semoga setiap langkahnya selalu berada di jalan yang lurus. Ya Allah, tumbuhkan ia dalam iman dan akhlak yang mulia. Semoga anak ini menjadi hamba yang dekat dengan Al-Qur’an. Ya Allah, lindungi ia dari segala keburukan dan fitnah dunia. Semoga hidupnya dipenuhi keberkahan dan rahmat dari Allah. Ya Allah, jadikan ia anak yang lembut hatinya dan kuat imannya. Semoga Allah memudahkan segala urusannya di masa depan. Ya Allah, jadikan ia sebab turunnya rahmat bagi keluarganya.

Doa Ucapan Selamat untuk Kelahiran dengan Harapan Masa Depan