Setiap manusia diuji oleh Allah SWT dengan berbagai cobaan, termasuk musibah.

Hal itu tersebar dalam berbagai ayat Alquran. Salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 155-156.

"Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali)."

Pada akhir ayat tersebut, Allah SWT akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dan mengucapkan "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" saat diuji.

Lantas, selain ucapan tersebut, apa doa lain yang dianjurkan dibaca saat tertimpa musibah?

Kumpulan Doa yang Dibaca saat Tertimpa Musibah

1. Doa Tertimpa Musibah

Salah satu doa yang dibaca saat tertimpa musibah adalah mengucapkan kalimat istirja’ yang digabung dengan doa berikut:

إنّاَ للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أجِرْنِي فِي مُصِيبَتي وأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْها

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Allahumm ajirni fi mushibati wa akhlif li khairan minha.

Artinya: “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepada-Nya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya.”

Doa tersebut berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim di bawah ini:

“Tidaklah seorang hamba tertimpa musibah lalu ia mengucapkan, ‘Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un Allahumma’jirni fi mushibati wa akhlif fi khayran minha’ kecuali Allah pasti akna memberinya pahala atas musibah yang menimpanya dan Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya.”

2. Doa Memohon Kesabaran saat Tertimpa Musibah

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

Rabbana afrigh ‘alaina sabran wa tawaffana muslimin.

Artinya: “Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri.”

3. Doa saat Tertimpa Musibah Gempa Bumi

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ

Allahumma inni asaluka khairaha wa khaira ma fiha, wa khaira ma arsalta bihi, wa a’udzubika min syarriha, wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi.

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kehadirat-Mu kebaikan atas apa yang terjadi, dan kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan atas apa yang Engkau kirimkan dengan kejadian ini. Dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukan atas apa yang terjadi, dan keburukan atas apa yang terjadi didalamnya, dan aku juga memohon perlindungan kepada-Mu atas apa-apa yang Engkau kirimkan.

4. Doa Mohon Perlindungan saat Tertimpa Musibah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wal 'ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wa dala'id daini wa ghalabatir rijal.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan gelisah, kelemahan dan kemalasan, sifat pengecut dan kikir, serta beban utang dan penindasan orang lain.”

Doa ini berasal dari hadis riwayat Abu Dawud. Suatu waktu, Nabi Muhammad SAW didatangi seorang laki-laki yang kebingungan karena utang-utangnya.

Lantas, Rasulullah SAW memintanya membaca doa ini agar Allah SWT memberinya kemampuan untuk melunasi semua utangnya.

Meski untuk menyelesaikan utang, doa ini pada dasarnya juga bisa dibaca untuk memohon perlindungan Allah SWT dari segala keburukan.

5. Doa Mohon Perlindungan dari Musibah

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ

وَالهَرَمِ وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ

مُدْبِرًا وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً

Allahumma inni a‘udzubika minal hadmi wa a‘udzubika minat taraddi wa a‘udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a‘udzubika an yatakhabbathanisy syaithanu ‘indal maut wa ‘audzubika an amuta fî sabilika mudbiran wa a‘udzubika an amuta ladighan.

Artinya: Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan (longsor), dan aku berlindung pada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung pada-Mu dari tenggelam (banjir), terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung pada-Mu apabila syetan menjerumuskan padaku ketika akan mati, dan aku berlindung pada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung pada-Mu apabila mati karena disengat. (HR Abu Daud)

6. Doa Terhindar dari Musibah

بِسْمِ اللَّهِ الَّذي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا في السَّماءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيم

Bismillahil ladzi la yadlurru ma‘asmihi syaiun fil ardli wa la fis sama-I wa huwas sami‘ul alim.

Artinya: Dengan menyebut nama Allah yang bersama nama-Nya sesuatu di bumi dan di langit tak dapat memberikan mudarat (bahaya). Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

7. Doa Menerima Kenyataan setelah Tertimpa Musibah

Doa ini bersumber dari Alquran dan hadis, yang disunahkan dibaca saat tertimpa musibah, rasa gelisah, hingga mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan.

سْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Hasbunal laahu wa ni'malwakeel.

Artinya: “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan DIa sebaik-baik pelindung.”

Doa di atas tercantum dalam Surah Ali Imran ayat 173 dan pernah dibaca Nabi Ibrahim AS saat dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud.

8. Doa Nabi Yunus saat Tertimpa Musibah

لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

Laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minadzh dzhaalimiin.

Artinya: "Tidak ada tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim."

Doa di atas berasal dari Surah Al-Anbiya ayat 87 yang dibaca Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus.

9. Doa Memohon Keselamatan saat Tertimpa Musibah

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, waqina 'adzaban nar.

Artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

10. Doa Menghadapi Kesulitan saat Tertimpa Musibah

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الكَرِيمُ العَظِيمُ، سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Laa ilaaha illallaahul kariimul 'adzhiim, subhaanahu tabaarakallaahu rabbul 'arsyil 'adzhiim, Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin.

Artinya: "Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, Maha Suci Dia, maha Berkah Allah, Rabb Arasy yang Agung, segala puji, bagi Allah, Rabb semesta alam."

Doa agar Dijiauhkan dari Musibah dan Kesulitan

Amalkan doa ini agar kelak Allah SWA menjauhkan kita dari segala maca musibah dan ujian yang berat:

اَللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الْخَيْرِ وَأَبْوَابَ الْبَرَكَةِ وَأَبْوَابَ النِّعْمَةِ وَأَبْوَابَ الرِّزْقِ وَأَبْوَابَ الْقُوَّةِ وَأَبْوَابَ الصِّحَّةِ وَأَبْوَابَ السَّلَامَةِ وَأَبْوَابَ الْعَافِيَةِ وَأَبْوَابَ الْجَنَّةِ، اَللَّهُمَّ عَافِنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنَّا بِحَقِّ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَبِيِّكَ الْكَرِيْمِ شَرَّ الدُّنْيَا وَعَذَابَ الْاٰخِرَةِ،غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَـــالَمِيْنَ​​​​​