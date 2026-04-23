Kita sering kali tidak sadar bahwa di dalam diri kita terdapat penyakit hati, seperti sombong, iri, dengki, dan lainnya.

Padahal, penyakit hati menurut Islam bisa merusak keimanan hingga berujung pada kekafiran jika dibiarkan.

Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 125:

"Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka (dengan surah itu) akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir."

Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan berdoa agar terhindar dari penyakit hati.

Doa Terhindar dari Penyakit Hati

Berikut ini adalah kumpulan doa-doa yang dapat dibaca agar terhindar dari penyakit hati, seperti iri, dengki, riya, dan nifak.

1. Doa Terhindar dari Penyakit Hati Riya

Riya termasuk penyakit hati yang membuat amalan kita sia-sia sebab dilakukan bukan karena Allah SWT, tetapi untuk dipuji manusia lain.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita memanjatkan doa agar Allah SWT melindungi kita dari sifat riya. Berikut bacaannya:

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِهُدَاكَ وَاجْعَلْ عَمَلَنَا فِي رِضَاكَ

Allahumma waffiqna lihudaka waj’al amalana fi ridhaka.

Artinya: “Ya Allah, tuntunlah kami menuju petunjukmu dan jadikan amal perbuatan yang kami lakukan sebagai amal yang selalu dilakukan hanya karena mengharap ridha-Mu.”

2. Doa Terhindar dari Penyakit Hati Iri dan dan Dengki

Doa agar terhindari dari Penyakit Hati Iri dan dan Dengki

Doa ini dibaca sebagai permohonan agar tidak memiliki rasa iri dan dengki kepada manusia lain.

Bacaan doanya tercantum dalam Surah Al-Hasyr ayat 10, yakni sebagai berikut:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِلإخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبَنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ٠

Rabbanaghfir lanaa wa liikhwaananalladzii sabaquunaa bil iimaani wa laa taj'al fii quluubinaa ghillan lilladziina aamanuu, rabbanaa innaka ra'uufur rahiim.

Artinya: “Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.”

3. Doa agar Dijauhkan dari Sombong

“Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang sombong.”

Namun, kadang kala rasa sombong itu muncul tanpa disadari.

Oleh karena itu, setiap umat Islam dianjurkan membaca doa ini agar dijauhkan dari kesombongan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَطَرِ الْغِنَى وَمَذَلَّةِ الْفَقْرِ يَا مَنْ وَعَدَ فَوَفَى وَأَوْعَدَ فَعَفَا اغْفِرْ لِمَنْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ يَا مَنْ تَسُرُّهُ بِطَاعَتِي وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَتِي هَبْ لِي مَا يَسُرُّكَ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكُ

Allaahumma innii a-'uudzubika mim batharil ghinaa. Wa madzalatil faqr. Yaa man wa'ada fawafaa. Wa aw'ada fa'afaa. Ighfir liman zhalama wa asaa yaa man tasurruhu bithaa'atii. Wa alaa tadhurruhu ma'shiyatii. Hablii maa yasurruka waghfir lii maa laa yadhurruk.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari menyombongkan diri karena kaya. Dari kehinaan karena miskin. Wahai Zat yang apabila berjanji pasti memenuhinya. Jika mengancam lalu memaafkannya. Ampunilah bagi orang yang merasa zalim dan kemudian menyesali diri. Wahai Zat yang merasa senang hati karena ketaatanku. Tidak akan membahayakan karena kemaksiatanku. Berilah kepadaku apa-apa yang menyenangkan-Mu dan ampunilah diriku terhadap apa-apa yang aku lakukan yang memang tidak membahayakan-Mu".

4. Doa Perlindungan dari Hati yang Tidak Khusyuk

Maksud hati tidak khusyuk adalah kondisi di mana hati tidak tenang, pikiran hanya terpusat pada urusan duniawi, dan berat untuk beribadah kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan membaca doa ini agar dilindungi dari hati yang tidak khusyuk.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin laa yanfa'u, wa min qolbin laa yakhsya'u, wa min nafsin laa tasyba'u, wa min da'watin laa yustajaabu lahaa.

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan."

5. Doa agar Tidak Pelit dan Tamak

اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُفْلِحِينَ

Allaahumma qinii syuhha nafsii, waj’alnii minal muflihiin.

Artinya: “Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit (lagi tamak), dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung.”

6. Doa Dijauhkan dari Rasa Malas dan Kikir

Doa Dijauhkan dari Rasa Malas dan Kikir

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ

Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli.

Artinya: “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, dan aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, dan aku berlindung kepada-Mu dari pikun, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pelit.”

7. Doa Diberikan Akhlak yang Mulia

Doa ini merupakan permohonan agar diberikan akhlak yang mulia, sehingga tidak memiliki penyakit hati yang menyesatkan.

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

Allahummahdini li-akhsanil akhlaq, la yahdii li-akhsaniha illa anta, washrif ‘anni sayyi-aha, la yashrifu ‘anni sayyi-aha illa anta.

Artinya: “Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkannya dariku kecuali Engkau.”

8. Doa Dijauhkan dari Sifat Munafik dan Pamer

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَ لِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ إِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفى الصُّدُوْرِ

Allaahumma thohhir qolbii minan nifaaaqi wa 'amalii minar riyaa-I wa lisaanii minal kadzibi wa 'ainii minal khiyaanati innaka ta'lamu khoo-inatal a'yuni wa maa tukhfish shuduur.

Artinya: "Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan, amal perbuatanku dari pamer, lidah dan ucapanku dari kebohongan, dan sucikan mataku dari khianat. Sesungguhnya, Engkau mengetahui pandangan mata yang khianat dan mengetahui apa saja yang tersembunyi dalam hati."

9. Doa Dijauhkan dari Ghibah

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِى، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِى، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّى

Allaahumma innii a'uudzu bika min syarri sam'ii, wa min syarri basharii, wa min syarri lisaanii, wa min syarri qalbii, wa min syarri maniyyii.

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan pendengaran, penglihatan, lisan, qalbu, dan maniku."

10. Doa Terhindar dari Sifat Pemarah

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَأَجِرْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ

Allahummaghfirli dzanbi, wa adzhib ghaizha qalbi, wa ajirni minas syaithani.

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, redamlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan.”

11. Doa Dijauhkan dari Sifat Kufur, Munafik, Fasik, Sum’ah, dan Riya

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ ، وَالْفُسُوقِ ، وَالشِّقَاقِ ، وَالنِّفَاقِ ، وَالسُّمْعَةِ ، وَالرِّيَاءِ

Allaahumma innii a'uudzubika minal faqri wal kufri wal fusuuqi wasy syiqaaqi wan nifaaqi was sum'ati war riyaa'.