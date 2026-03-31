Fitnah merupakan salah satu perbuatan tercela yang tak jarang berujung pada dosa besar lainnya, yakni mengadu domba.

Kedua perbuatan ini sangat dilarang dan tercantum dalam Alquran. Salah satunya dalam surah Al-Qalam ayat 10-11:

“Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah.”

Lewat ayat tersebut Allah SWT melarang hamba-Nya mengikuti orang-orang yang suka memfitnah, seperti memengaruhi agar tidak senang dengan orang lain dan berusaha menimbulkan kekacuan.

Dalam tafsir yang sama, dijelaskan bahwa Allah SWT menyatakan fitnah dengan pengertian kekacauan itu lebih besar akibatnya dari pembunuhan.

Salah satu perisai supaya luput dari fitnah adalah dengan berdoa. Lantas, bagaimana doa agar terhindar dari fitnah dunia dan akhirat?

Baca Doa-Doa Ini agar Terhindar dari Fitnah Dunia dan Akhirat

Berikut adalah kumpulan doa yang bisa dibaca umat Islam agar terhindar dari fitnah keji di dunia maupun akhirat:

1. Doa Terhindar dari Fitnah Dunia

Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk membaca doa ini setelah tasyahud akhir dan sebelum salam ketika salat agar terhindar dari fitnah di dunia dan akhirat.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

Allahumma inni a’udzu bika min ‘adzabi jahannam, wa min ‘adzabil qabri, wa min fitnatil mahyaa wal mamaati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal." (HR. Muslim dari Anas dan Abu Hurairah)

2. Doa Berlindung dari Fitnah Dajjal

Rasulullah SAW juga membaca doa ini supaya terlindung dari fitnah Dajjal.

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

A’udzu billahis-sami’il-‘alim minasy-syaithanir-rajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi, wa min syarri fitnatil masihid dajjal.

Artinya: "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dari bisikannya, tiupannya, dan ludahannya, serta dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal." (HR. Abu Dawud no. 775, At-Tirmidzi no. 242, Ahmad no. 11052; dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud)

3. Doa Nabi Musa agar Terhindar dari Fitnah Orang Zalim

Doa terhindar dari fitnah lainnya berasal dari surah Yunus ayat 85-86. Doa ini dibaca diajarkan Nabi Musa AS untuk umatnya yang ketakutan karena Firaun.

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Rabbanaa laa taj'alnaa fitnatal lilqawmiz zaalimeen wa najjinaa birahmatika minal qawmil kaafireen.

Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi kaum yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.”

4. Doa Berlindung dari Fitnah yang Terlihat dan Tersembunyi

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

Allahumma inni a’udzu bika mina al-fitani ma zahara minha wa ma batana.

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.” (HR Muslim).

5. Doa Berlindung dari Fitnah Dunia/Harta

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأعُوذُ بِكَ أنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli, wa a'udzu bika minal jubni, wa a'udzu bika an uradda ila ardzalil 'umuri, wa a'udzu bika min fitnatid dunya, wa a'udzu bika min 'adzabil qabri.