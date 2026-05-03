Sebagai umat muslim, kita sangat dianjurkan untuk melakukan takziah atau melayat. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Siapa saja yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mendapat musibah tersebut." (HR at-Tirmidzi, al-Baihaqi)

Namun, kita tidak bisa sembarangan datang ke takziah. Ada doa takziah untuk orang meninggal dan adab-adabnya yang perlu diperhatikan.

Doa Takziah untuk Orang Meninggal

Ada macam-macam doa yang bisa kita baca saat melakukan takziah. Berikut adalah doa-doanya:

1. Doa Takziah Umum untuk Orang Meninggal

أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لمَيِّتِكَ

A’adlamllahu ajraka wa ahsana ‘aza’aka wa ghafaraka li mayyitika.

Artinya: “Semoga Allah memperbesar pahalamu dan menjadikan baik musibahmu dan mengampuni jenazahmu.”

2. Doa Takziah untuk Orang Meninggal Lainnya

إِنَّ لِلهِ تَعَالى مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فمُرْهَا فَلْتَصْبرْ وَلْتَحْتَسِبْ

Innalillahi taala ma akhadza wa lahu ma a’tha wa kullu syai-in indahu bi ajalin musamma famurha faltashbir wal tahtasib.

Artinya: “Sesungguhnya Allah Maha Memiliki atas apa yang Dia ambil dan Dia berikan. Segala sesuatu mempunyai masa-masa yang telah ditetapkan di sisi-Nya. Hendaklah kamu bersabar dan mohon pahala (dari Allah).” (HR Bukhari dan Muslim)

3. Doa Takziah Sesuai Ajaran Nabi Muhammad SAW

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

Innaa lillahi wa innaa ilaihi rajiu'n. Allahumma ajirnii fii mushibatii khairan minha.

Artinya: “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala karena musibah ini dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya.”

Doa ini berasal dari riwayat Ummu Salamah yang mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah, lalu ia membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah, ‘Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun, allahumma ajurnii fii mushiibatii wa akhlif lii khairan minhaa’, melainkan Allah menukar baginya dengan yang lebih baik.” (HR Ahmad, Muslim)

4. Bacaan Doa Takziah untuk Jenazah Laki-Laki

iلَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ اْلأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

Allaahummaghfir lahu warham hu wa'aafi hii wa'fu anhu wa akrim nuzula hu wa wassi'madkhola hu wahgsil hu bilmaai wats-tsalji walbarodi wanaqqi hi minal khothooyaa kamaa yunaqqots tsaubul abyadlu minaddanasi wa abdil hu daaron khoiron min daari hi wa ahlan khoiron min ahli hi wazaujan khoiron min zaoji hi wa adkhil hul jannata wa'aidz hu min'adzaabil qobri wa fitnati hi wa min'adzaabin naar.

Artinya: "Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah, dan lepaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran.

Dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkan, serta istri yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula. Masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dari siksa kubur serta fitnahnya, dan dari siksa api neraka."

5. Bacaan Doa Takziah untuk Jenazah Perempuan

للَّهُمَّ اغْفِرْلَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ اْلأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

Allaahummaghfir lahaa warhamhaa wa'aafi haa wa'fu anha wa akrim nuzula hu wa wassi'madkhola hu wahgsil hu bilmaai wats-tsalji walbarodi wanaqqi hi minal khothooyaa kamaa yunaqqots tsaubul abyadlu minaddanasi wa abdil hu daaron khoiron min daari hi wa ahlan khoiron min ahli hi wazaujan khoiron min zaoji hi wa adkhil hul jannata wa'aidz hu min'adzaabil qobri wa fitnati hi wa min'adzaabin naar.

Artinya: "Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah, dan lepaskanlah dia. Dan, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah dia. Dan, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran.

Dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkan, serta suami yang lebih baik dari yang ditinggalkan pula. Masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dari siksa kuburnya serta fitnahnya, dan dari siksa api neraka."

Adab yang Harus Diperhatikan saat Takziah

Berikut ini adalah adab saat takziah menurut Imam al-Ghazali:

Menghindari hal-hal yang tidak pantas saat takziah. Misalnya, mempercantik diri secara berlebihan atau memakai parfum yang wanginya menyengat. Menunjukkan rasa duka atau empati sambil mengucapkan rasa dukacita. Orang yang bertakziah hendaknya tidak banyak bicara kepada pihak keluarga yang berduka. Tidak mengumbar senyum karena dikhawatirkan menimbulkan rasa tidak suka.

Adab lainnya ketika bertakziah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: