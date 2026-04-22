Seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri serta memikul berbagai tanggung jawab besar dalam rumah tangga.

Namun, perannya tidak hanya sebatas mencari rezeki, melainkan juga mencakup aspek lain yang tak kalah penting dalam pernikahan.

Salah satunya adalah memperlakukan istrinya dengan baik, termasuk mendoakannya.

Lantas, apa saja doa suami untuk istri agar rumah tangga senantiasa dipenuhi keberkahan dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT?

Kumpulan Doa Suami untuk Istri

1. Doa Suami untuk Istri agar Diberi Keberkahan Keluarga

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ وَارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنِّيْ

Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya warzuqni minhum warzuqhum minni

Artinya: "Ya Allah, berkahilah aku di dalam keluargaku dan berkahilah mereka di dalam diriku. Berilah aku rezeki dari mereka dan berilah mereka rezeki dariku."

2. Doa Suami Mohon Kebaikan dan Perlindungan untuk Istri

Doa ini biasanya dibaca seorang suami setelah akad nikah dengan memegang ubun-ubun istrinya.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Allahumma inni as-aluka khairaha wa khaira maa jabaltaha 'alaihi, wa a’udzubika min syarriha wa syarri maa jabaltaha 'alaihi

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan dirinya (istri) dan kebaikan tabiat yang Engkau ciptakan kepadanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan dirinya dan keburukan tabiat yang Engkau ciptakan kepadanya."

3. Doa Suami untuk Istri agar Diberi Kebahagiaan

Doa ini terdapat dalam Surah Al-Furqan ayat 74:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama

Artinya: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."

4. Doa Suami ketika Istri Masuk Kamar

اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَبِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، فَإِنْ قَضَيْتَ لي مِنْهَا وَلَدًا فَاجْعَلْهُ مُبَارَكًا سَوِيًّا وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْهِ شَرِيكًا وَلَا نَصِيبًا

Allaahumma biamaanatika akhattuhaa, wa bikalimaatika istahlaltu farjahaa, fain qadhaita lii minhaa waladan fajalhu mubaarakan syawiyyaa, walaa taj'al lisy syaithaani fiihi syariikan walaa nashiiban

Artinya: "Ya Allah, dengan amanat-Mu kujadikan ia istriku dan dengan kalimat-kalimat-Mu dihalalkan bagiku kehormatannya. Jika Engkau tetapkan bagiku memiliki keturunan darinya, jadikan keturunanku keberkahan dan kemuliaan, dan jangan jadikan setan ikut serta dan mengambil bagian di dalamnya."

5. Doa Suami untuk Istri agar Terhindar dari Fitnah

Doa ini berasal dari Surah Yunus ayat 85-86 dan dibaca agar rumah tangga dijauhkan dari fitnah dan berbagai kejahatan lainnya.

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Rabbanaa laa taj'alnaa fitnatal lilqawmiz zaalimeen wa najjinaa birahmatika minal qawmil kaafireen

Artinya: “Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.”

6. Doa Suami untuk Istri agar Damai

اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا

Allahumma allif baina qulubina wa ashlih zata bainina

Artinya: "Ya Allah, satukanlah hati kami dan perbaikilah keadaan (hubungan) kami."

7. Doa Suami Mohon Kesehatan untuk Istri

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahumma rabban-nasi adzhibil-ba'sa isyfi antas-syafii laa syifaa-a illa syifaa-uka syifaa-an laa yughaadiru saqama

Artinya: "Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Hanya Engkau Yang Maha Menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit."

Pentingnya Doa Suami untuk Istri

Suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam pernikahan. Meski begitu, banyak aspek dalam rumah tangga dijalani secara bersama-sama, termasuk dalam hal berdoa.

Selama ini, doa sering identik dengan istri yang mendoakan suami agar dimudahkan dalam mencari nafkah. Padahal, suami juga sangat dianjurkan untuk mendoakan istrinya.

Doa tersebut bukan sekadar ucapan, melainkan bentuk kasih sayang, perlindungan, sekaligus permohonan keberkahan dalam kehidupan berkeluarga.

Sebagai pemimpin rumah tangga, sudah sepatutnya suami memanjatkan doa agar istrinya selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 19:

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.”

Makna “bergaul dengan cara yang patut” tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan lahir, seperti memberi nafkah, tetapi juga mencakup memperlakukan istri dengan penuh kebaikan.