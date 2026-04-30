Sholat hajat merupakan salah satu usaha agar keinginan kita dikabulkan Allah SWT.

Landasan sholat hajat adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah sebagai berikut:

"Seorang lelaki buta datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata: Doakanlah aku agar Allah menyembuhkanku. Beliau bersabda: Jika kamu mau, maka aku tangguhkan bagimu dan itu lebih baik, dan jika kamu mau, maka aku akan doakan kamu. Lelaki itu berkata, Doakanlah. Kemudian beliau saw menyuruhnya agar berwudu dan membaguskan wudunya, lalu shalat dua rakaat dan berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dan menghadap kepada-Mu dengan perantaraan Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku telah menghadap dengan perantaraanmu kepada Rabb-ku di dalam hajatku ini agar terpenuhi. Ya Allah, berilah syafaat kepadanya bagi diriku” (HR Ibnu Majah)

Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mengetahui bacaan doa sholat hajat yang mustajab agar ibadahnya makin sempurna.

Arti, Rakaat, dan Waktu Sholat Hajat

Sholat hajat dikerjakan untuk memohon kepada Allah SWT agar keinginan kita dikabulkan, baik urusan duniawi maupun akhirat selama permintaannya baik.

Ibadah ini bisa dikerjakan kapan pun, kecuali pada waktu yang dilarang sholat.

Namun, biasanya lebih sering dilakukan pada sepertiga malam terakhir atau antara pukul 01.00 dan sebelum subuh.

Sholat hajat umumnya dikerjakan dalam dua sampai 12 rakaat dengan salam setiap dua rakaatnya.

Doa Sholat Hajat yang Mustajab

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيْمُ الكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيْم ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil 'arsyil karimil 'azhim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. As'aluka mujibati rahmatik, wa 'aza'ima maghfiratik, wal ghanimata min kulli birrin, was salamata min kulli itsmin. La tada' li dzanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la hajatan hiya laka ridhan illa qadhaitaha ya arhamar rahimin.

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah SWT Yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Maha Suci Allah SWT, Tuhan penguasa singgasana yang agung. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Aku Mohon kepada-Mu segala hal yang bisa menghadirkan rahmat-Mu dan dorongan kuat untuk mendapatkan ampunan-Mu, luapan segala kebajikan, dan keselamatan dari setiap dosa. Jangan Engkau biarkan dosa menghampiriku kecuali Engkau mengampuninya, jangan biarkan kesedihan menghinggapiku kecuali Engkau memberikan jalan keluarnya, dan tiada suatu hajat yang Engkau ridai kecuali Engkau memenuhinya, wahai Zat yang Maha Kasih di antara para pengasih.”

Tata Cara Sholat Hajat yang Perlu Diketahui

Sebelum melaksanakan sholat hajat dan membaca doa di atas, ada baiknya setiap muslim memahami dulu tata cara sholat hajat yang benar.

Berikut adalah panduannya:

Niat Sholat Hajat

اُصَلِّى سُنَّةَ الْحَاجَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلهِ تَعَالَى

Ushollii sunnatal haajati rok'aataini lillahi ta'ala

Artinya: "Aku berniat salat sunah hajat dua rakaat karena Allah Ta'ala.”

Tata Cara Sholat Hajat

Setelah membaca niat, dilanjutkan dengan mengerjakan sholat hajat seperti sholat pada umumnya.

1. Takbiratul ihram

3. Membaca Al-Fatihah

4. Membaca salah satu surah pendek dalam Alquran

5. Rukuk sambil membaca “Subhana rabbiyal 'adzimi wabihamdih “ tiga kali

6. Iktidal sambil mengucapkan “Sami'allahu Liman hamidah”

7. Sujud pertama sambil membaca “Subhana rabbiyal a’la wabihamdih” tiga kali

8. Duduk di antara dua sujud dan membaca bacaannya

9. Sujud kedua

10. Berdiri lagi untuk mengerjakan rakaat kedua seperti urutan sebelumnya

11. Tasyahud akhir