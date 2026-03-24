Doa setelah tasyahud akhir merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam ibadah salat.

Doa ini dibaca setelah seseorang selesai membaca tahiyat akhir dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, tepat sebelum salam.

Walaupun tidak termasuk rukun salat, para ulama menjelaskan bahwa membaca doa pada bagian ini termasuk sunnah yang dianjurkan.

Rasulullah SAW sendiri mengajarkan beberapa doa yang bisa dibaca pada waktu tersebut.

Bacaan Doa Setelah Tasyahud Akhir yang Diajarkan Rasulullah

1. Versi Satu

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, ia berkata kepada Rasulullah SAW, “Ajarkanlah padaku suatu doa yang aku baca dalam salatku.”

Kemudian, Rasulullah menjawab, “ucapkanlah:

اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا كَبِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Allâhumma innî zhalamtu nafsî zhulman katsîran kabîran wa lâ yaghfirudz dzunûba illâ anta, faghfir lî maghfiratan min ‘indika, warhamnî innaka antal ghafûrur rahîm.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau.

Ampunilah aku dengan ampunan di sisi-Mu dan kasihilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (HR. Al-Bukhari No. 834 dan Muslim No. 2705)

2. Versi Dua

Dari Aisyah RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasa membaca doa ini dalam salatnya:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

Allahumma inni a’udzu bika min ‘adzabil qobri, wa a’udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, wa a’udzu bika min fitnatil mahyaa wa fitnatil mamaat. allahumma inni a’udzu bika minal ma’tsami wal maghrom

Artinya: “Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari siksa kubur, aku meminta perlindungan pada-Mu dari cobaan Al Masih Ad Dajjal, aku meminta perlindungan pada-Mu dari musibah ketika hidup dan mati.

Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari perbuatan dosa dan sulitnya berutang.” (HR. Bukhari No. 832 dan Muslim No. 589)

Namun, doa ini tidak hanya khusus dibaca pada tasyahud akhir, tetapi juga bisa diamalkan ketika sujud. Yang terpenting, doa ini dibaca di dalam salat.

3. Versi Tiga

Sa’ad bin Abi Waqqash dikenal sering mengajarkan sebuah doa kepada anak-anaknya.

Ia menjelaskan bahwa ada satu doa yang berasal dari Rasulullah SAW dan biasa dibaca di bagian akhir salat, yaitu setelah tasyahud sebelum salam.

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

Allahumma inni a’udzu bika minal jubni, wa a’udzu bika an arudda ilaa ardzalil ‘umur, wa a’udzu bika min fitnatid dunyaa, wa a’udzu bika min ‘adzabil qodbri

Artinya: “Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari lemah melakukan ibadah yang mulia, aku meminta perlindungan pada-Mu dari keadaan tua yang jelek,

aku meminta perlindungan pada-Mu dari tergoda syahwat dunia (sehingga lalai dari kewajiban), aku meminta perlindungan pada-Mu dari siksa kubur.” (HR. Bukhari no. 2822)

Hukum dan Keutamaan Membaca Doa Setelah Tasyahud Akhir

Para ulama menjelaskan bahwa membaca doa setelah tasyahud akhir hukumnya sunnah.

Artinya, amalan ini dianjurkan tetapi tidak wajib. Jika dilakukan akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak membatalkan salat.

Dalam kitab Fathul Mu’in, Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan bahwa disunnahkan berdoa setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam.

Sebaliknya, pada tasyahud awal tidak dianjurkan berdoa karena bagian tersebut dimaksudkan untuk diringankan.

Para ulama juga menyebutkan bahwa doa yang paling utama dibaca pada bagian ini adalah doa yang berasal dari Rasulullah SAW (doa ma’tsur).

Doa tersebut terdapat dalam berbagai hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat.