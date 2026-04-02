Sebaik-baiknya manusia bukanlah yang tidak berdosa, karena tak ada satu pun manusia yang luput dari kesalahan.

Dalam Islam, manusia yang dianggap baik adalah yang mau bertobat setelah melakukan dosa. Nabi Muhammad bersabda:

"Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat." (HR At-Tirmidzi).

Perintah bertobat juga ditegaskan dalam berbagai ayat Alquran, termasuk surah At-Tahrim ayat 6:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Seorang muslim yang ingin kembali ke jalan Allah SWT harus salat tobat yang disertai penyesalan mendalam.

Ia juga wajib memiliki tekad untuk tidak kembali ke lubang kemaksiatan. Lantas, doa apa yang bisa dibaca setelah salat tobat?

Doa setelah Salat Tobat: Arab, Latin, dan Artinya

Dianjurkan beristighfar setelah salat tobat, barulah kemudian memanjatkan doa berikut ini:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْم الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullaahal'adziim, alladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaiih.

Artinya: "Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Dzat yang tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Hidup lagi Berdiri Sendiri. Aku bertaubat kepada-Mu,"

اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لآاِلهَ اِلَّااَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَناَ عَبْدُكَ وَأَناَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ من شَرِّمَاصَنَعْتَ. اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ

Allahumma anta rabii laa ilaaha illaa anta khalaqtanii wa ana'abduka wa ana'alaa 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu a'uudzubika min syarri maa shana'tu. Abuu ulaka bini'matika 'alayya wa abuu u bidzanbi fahghfirlii fa innahu laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta.

Artinya: "Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang layak disembah selain Engkau, Engkaulah yang menjadikan aku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku dalam ketentuan dan janji-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku dan aku mengakui atas dosaku, maka ampunilah aku, karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan ampunan wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang telah aku perbuat.”

Doa setelah Salat Tobat Lainnya

Ada doa-doa lain yang bisa dibaca setelah salat tobat. Salah satunya pernah dipanjatkan Nabi Adam AS dan Siti Hawa.

1. Doa Tobat Nabi Adam dan Siti Hawa

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Rabbana zhalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirina.

Artinya: “Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri sendiri. Jika Kau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi.” (QS. Al-A’raf: 23)

2. Doa Tobat Nabi Muhammad SAW

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيْئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي؛ وَخَطَئِي وَعَمْدِي؛ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Allahummaghfir li khathiati wa jahli, wa israafi fi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahummaghfir li jiddi wa hazli, wa khathai wa 'amdi. Wa kullu dzalika 'indi. Allahummaghfir li ma qadamtu wa ma akhkhartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal mu'akhkhiru, wa anta 'ala kulli syai'in qadirun.

Artinya: “Tuhanku, ampuni lah kekeliruan dan kebodohanku, kelewatan batas ku dalam sebuah hal, dan dosaku yang mana Kau lebih tahu dariku. Tuhanku, ampuni lah dosaku dalam serius dan gurauan ku, kekeliruan dan kesengajaan ku. Apa pun itu semua berasal dariku. Tuhanku, ampuni lah dosaku yang terdahulu dan terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan ku nyatakan, dan dosa yang mana Kau lebih tahu dariku. Kau maha terdahulu. Kau maha terkemudian. Kau maha kuasa atas segala sesuatu.” (HR Bukhari dan Muslim).

3. Sayyidul Istighfar

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ. فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wadika mastatha’tu. Audzu bika min syarri ma shana’tu. Abuu laka binimatika alayya. Wa abuu bidzanbi. Faghfirli. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta.

Artinya: “Hai Tuhanku, Engkau Tuhanku. Tiada tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuan ku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang ku perbuat. Kepada-Mu, aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku. Maka itu ampuni lah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau.”

Niat Salat Tobat

أُصَلِّى سُنَّةَ التَّوْبَةِ رَكْعَتَيْنِ ِللهِ تَعَالَى

Ushallii sunnatat-taubati rak'ataini lillaahi ta'aalaa.

Artinya: “Saya niat salat sunah tobat dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Tata Cara Salat Tobat

Berikut ini adalah tata cara salat tobat yang mudah dipahami dan diamalkan umat Islam:

Membaca niat salat tobat dalam hati saat takbiratul ihram. Mengerjakan salat tobat dua rakaat seperti salat biasa. Pada rakaat pertama, surah pendek yang dianjurkan adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Setelah salam, perbanyak istighfar dan membaca doa tobat.

Syarat Tobat Diterima Allah SWT

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar tobat seorang muslim diterima oleh Allah SWT. Berikut adalah penjelasannya:

1. Menyesal

Syarat pertama tobat diterima adalah menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan, baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak.

Dalam surah An-Nisa ayat 17, Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya (pantas) bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat itu menegaskan jika seseorang melakukan dosa karena ketidaktahuannya, lalu ia menyesalinya dan segera bertobat kepada Allah SWT.

Orang-orang yang seperti itulah yang tobatnya diterima Allah SWT.

2. Berhenti dari Dosa

Syarat kedua harus meninggalkan kesalahan yang sudah dilakukan atau berhenti berbuat dosa. Allah SWT telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang menjauhi dosa.

Hal itu ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 31:

“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).”

3. Bertekad Kuat