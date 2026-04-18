Setelah menunaikan salat fardu, umat Islam dianjurkan untuk tidak langsung beranjak, melainkan meluangkan waktu sejenak untuk berzikir dan berdoa.

Pada momen ini, seorang hamba diyakini sangat dekat dengan Allah SWT, sehingga doa berpeluang besar dikabulkan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mengetahui bacaan doa setelah sholat sendiri maupun berjemaah.

Doa dan Zikir setelah Sholat Sendiri

1. Membaca Istighfar

Sebelum berdoa, setelah sholat dianjurkan untuk berzikir terlebih dahulu dengan membaca istighfar tiga kali.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِـيْمِ الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullah hal'adzim, aladzi laa ilaha illahu wal khayyul qoyyuumu wa atuubu ilaih.

Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan (berhak disembah) kecuali hanya Dia, Zat Yang Maha Hidup Kekal dan Zat Yang Maha Berdiri Sendiri, dan saya bertobat kepada-Nya.”

2, Membaca Zikir Keselamatan

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikraam.

Artinya: “Ya Allah, Engkau Mahasejahtera, dariMu-lah kesejahteraan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan..”

Ada juga zikir keselamatan versi lebih panjang dan sering dibaca setelah sholat yaitu sebagai berikut:

اَللّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ وَاَدْخِلْنَا اْلجَنَّةَ دَارَالسَّلاَمِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَاْلجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ.

Allahumma antas salaam, wa minkas salaam, wa ilaika ya'uudussalam, fahayyina rabbana bissalam, wa-adkhilnal jannata daras salaam, tabaarakta rabbanaa wata'aalayta yaa dzaljalaali wal ikraam.

Artinya: “Ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan dari pada-Mulah datangnya keselamatan dan kepada-Mu kembalinya keselamatan. Maka hidupkanlah kai, wahai Tuhan kami, dengan selamat. Dan masukkanlah kami ke dalam surga, rumah keselamatan. Maha Mahaberkah Engkau, wahai Tuhan kami, dan Mahatinggi Engkau, wahai Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan.

3. Membaca Tahlil

لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadiir.

Artinya: “Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan (kekuasaan) dan bagi-Nya segala pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”

4. Membaca Tasbih, Tahmid, Takbir

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca Subhanallah (tasbih), Alhamdulillah (tahmid), dan Allahu Akbar (takbir) masing-masing sebanyak 33 kali.

سُبْحَانَ اللهِ

Subhanallah

Artinya: “Maha Suci Allah”

الْحَمْدُلِلهِ

Alhamdulillah

Artinya: “Segala puji bagi Allah”

اللهُ اَكْبَرُ

Allahu Akbar

Artinya: “Allah Maha Besar”

﻿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an’amta ‘alaihim ghairil maghdubi ‘alaihim walad dhallin.

Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

6. Membaca Ayat Kursi

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

Allaahu laa ilaaha illaa Huwal Hayyul Qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa nauum, la Huu maa fis samawaati wa maa fil ardh, mann dzalladzii yasyfa’u ‘inda Huu, illa bi idznih, ya’lamu maa bayna aidiihim wa maa kholfahum, wa laa yuhiituuna bisyayim min ‘ilmi Hii illaa bi maa syaa’, wa si’a kursiyyuus samaawaati walardh, wa laa yauudlu Huu hifdzuhumaa, wa Huwal ‘aliyyul ‘adziiim.

Artinya: "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

6. Membaca Doa

Setelah berzikir, dilanjutkan dengan membaca doa-doa berikut:

Pujian kepada Allah SWT

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ. يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'adzimi sulthanik.

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmat-Nya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu lah segala puji, sebagaimana selayaknya bagi kemuliaan Zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu.”

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa muhammad.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad.”

Doa Memohon Ampunan

Ini merupakan doa yang dibaca Nabi Adam AS saat bertobat dan tercantum dalam Surah Al-A’raf ayat 23:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Rabbana dzhalamnaa anfusanaa wa-inlamtaghfir lana watarhamnaa lanakuunanna minal khaasiriin.

Artinya: “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.”

Doa Memohon Keselamatan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid-dunya wal-akhirah.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar RA, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan doa ini pada pagi maupun sore hari.

Doa Sapu Jagat

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbanaa atinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa 'adzaaban naar.