Salat istikharah sering dilakukan ketika seseorang dihadapkan pada pilihan penting dan membutuhkan petunjuk dari Allah SWT.

Melalui salat ini, seorang Muslim memohon agar diberikan keputusan terbaik, baik untuk urusan pribadi, pekerjaan, maupun hal-hal besar dalam kehidupan.

Namun, tidak sedikit yang masih bertanya-tanya tentang doa setelah salat istikharah yang sebaiknya dibaca.

Padahal, doa setelah istikharah memiliki peran penting sebagai salah satu inti dari permohonan tersebut.

Di sinilah seseorang menyampaikan harapan, memohon kebaikan, serta meminta dijauhkan dari pilihan yang tidak membawa manfaat.

Bacaan Doa Setelah Sholat Istikharah Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya

Doa setelah salat istikharah ini merupakan doa utama yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis riwayat Bukhari no. 1166 dari Sahabat Jabir bin Abdullah RA.

Di samping itu, doa ini juga disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Banten.

Berikut adalah bacaan doanya:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (....) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

Latin: Allāhumma innī astakhīruka bi 'ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as'aluka min fadhlikal-'azhīm.

Fa innaka taqdiru wa lā aqdiru, wa ta'lamu wa lā a'lamu, wa anta 'allāmul-ghuyūb.

Allāhumma in kunta ta'lamu anna hādzal-amra - [sebutkan persoalan/hajat] - khairun lī fī dīnī wa ma'āsyī wa 'āqibati amrī, faqdurhu lī wa yassirhu lī, tsumma bārik lī fīh.

Wa in kunta ta'lamu anna hādzal-amra syarrun lī fī dīnī wa ma'āsyī wa 'āqibati amrī, fashrifhu 'annī washrifnī 'anhu, waqdur liyal-khaira haitsu kāna, tsumma arḍinī bih.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku memohon kekuatan kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang agung.

Karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sedangkan aku tidak kuasa, Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang gaib.

Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini - [sebutkan urusan] - lebih baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah ia untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berkahilah aku di dalamnya.

Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku, maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya,

dan takdirkanlah untukku kebaikan di mana pun itu berada, kemudian jadikanlah aku ridha dengannya.”

Dzikir Sebelum Membaca Doa Istikharah

Selain itu, dianjurkan pula untuk membaca zikir sebelum memanjatkan doa setelah salat istikharah.

Setelah mengucapkan salam, berikut adalah macam-macam zikir (asmaul husna) yang bisa dibaca:

يَا قَدِيرُ (Yaa Qadiir) - Wahai Dzat Yang Maha Berkuasa: 336 kali.

يَا مُقْتَدِرُ (Yaa Muqtadiir) - Wahai Dzat Yang Maha Menentukan: 775 kali.

يَا هَادِي (Yaa Haadi) - Wahai Dzat Yang Maha Memberi Petunjuk: 251 kali.

يَا رَحْمَنُ (Yaa Rahmaan) - Wahai Dzat Yang Maha Pengasih: 330 kali.

يَا رَحِيمُ (Yaa Rahiim) - Wahai Dzat Yang Maha Penyayang: 289 kali.

Keutamaan Sholat dan Doa Istikharah

Pada dasarnya, salat dan doa istikharah sangat dianjurkan karena mengajarkan seorang Muslim untuk menyandarkan keputusan sepenuhnya kepada Allah SWT.

Hal ini juga tercermin dalam perintah tawakal di Alquran surat Al-Ahzab ayat 3:

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

Wa tawakkal 'alal laah; wa kafaa billaahi Wakeelaa

Artinya: “Dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.”

Kapan Waktu Terbaik Melaksanakan Sholat Istikharah?

Pelaksanaan salat istikharah sebetulnya sangat fleksibel dan bisa dikerjakan kapan saja, baik siang maupun malam.

Namun, pastikan untuk mengerjakannya di luar waktu-waktu yang diharamkan untuk salat sunnah, seperti setelah salat Subuh hingga matahari terbit, dan setelah salat Ashar hingga matahari terbenam.

Adapun waktu yang paling afdhal (utama) dan mustajab untuk berdoa adalah pada sepertiga malam terakhir, yakni setelah melaksanakan salat Isya hingga sebelum masuknya waktu salat Subuh.