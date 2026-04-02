Umat Islam diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah SWT, apalagi ketika menghadapi suatu masalah atau menginginkan sesuatu.

Berdoa menjadi bukti bahwa kita masih bergantung kepada Allah SWT dan membutuhkan pertolongan-Nya.

Kita bisa mengerjakan salat hajat sebanyak dua rakaat hingga 12 rakaat dalam kondisi tersebut.

Kemudian, barulah membaca doa setelah salat hajat agar harapan dan kebutuhan kita lebih muda dikabulkan oleh Allah SWT.

Doa yang Dibaca setelah Salat Hajat

Setelah melaksanakan salat hajat dua rakaat, kita dianjurkan membaca doa berikut ini:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِللِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَههُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Laa illaaha illallaahul-haliimul-kaarim, subhaanallaahi rabbil’arsyil-‘adzim. Al-hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin. As’aluka muujibaati rahmatika wa ‘azaa’ima magfiratika wal -‘ismata min kulli dzambin wal-ganiimata min kulli birrin was-salaamata min kulli istmin, laa tada’ lii dzanban illaa gafartahuu wa laa hamman illaa farrajtahuu wa laa haajatan hiya laka ridlan illaa qadlaitahaa yaa arhamar-raahimiin.

Artinya: “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Mahapenyantun lagi Mahamulia, Mahasuci Allah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku memohon kepada-Mu hal-hal yang mendatangkan rahmat-Mu dan hal-hal yang memastikan ampunan-Mu, dan terpelihara dari semua dosa yang menjarah setiap kebaikan dan selamat dari semua dosa. Janganlah Engkau tinggalkan suatu dosa pun bagiku, melainkan Engkau mengampuninya, dan tidak pula kesusahan melainkan Engkau berikan penawar kepadanya dan tidak pula suatu keperluan yang diridhai oleh-Mu melainkan Engkau memastikan buatku, wahai Yang Maha Penyayang diantara para penyayang.”

Doa Tambahan setelah Salat Hajat

1. Doa Riwayat Bukhari dan Muslim

Selain doa utama, dianjurkan membaca doa Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيْمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَلِيُّ العَظِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيْمِ والحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

La ilaha illallahul halimul karimu, la ilaha illallahul aliyyul adhimu subhanallahi rabbil arsyil adhimi wal hamdulillahi rabbil alamina.

Artinya: “Tiada Tuhan selain Allah yang santun dan pemurah. Tiada Tuhan selain Allah yang maha tinggi dan agung. Mahasuci Allah, Tuhan Arasy yang megah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.”

2. Doa Riwayat at-Tirmidzi

Ada pula doa Nabi Muhammad SAW lainnya yang bisa dibaca, sebagaimana riwayat Imam at-Tirmidzi berikut:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضىً إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Allohumma inni asaluka mujibati rahmatika, wa azaima maghfiratika, wal ghanimata min kulli birrin, was salamta min kulli itsmin la tada li dzanban illa ghafartahu, wa la hamman illa farrajtahu, wa la hajatan hiya laka ridlan illa qadlaitaha ya arhamar rahimina.

Artinya: “Tiada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha mulia. Maha suci Allah, penjaga Arasy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Aku mohon kepada-Mu bimbingan amal sesuai rahmat-Mu, ketetapan ampunan-Mu, kesempatan meraih sebanyak kebaikan, dan perlindungan dari segala dosa. Janganlah Kau biarkan satu dosa tersisa padaku, tetapi ampunilah. Jangan juga Kau tinggalkanku dalam keadaan bimbang, karenanya bebaskanlah. Jangan pula Kau terlantarkan aku yang sedang berhajat sesuai ridha-Mu karena itu penuhilah hajatku. Hai Tuhan yang maha pengasih.”

3. Doa Penutup

Setelah doa-doa tersebut dibaca, kita dianjurkan memohon kepada Allah SWT agar urusan atau hajat yang diinginkan bisa dikabulkan.

Imam an-Nawawi juga menganjurkan melengkapi doa setelah salat hajat dengan bacaan di bawah ini:

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ

Allahumma aatina fid-dunya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa ‘adzaaban-naar.

Artinya: “Ya Allah anugerahkan kebaikan kepadaku baik di dunia maupun di akhirat, dan jagalah aku dari siksa api neraka.”

Niat Salat Hajat

Seperti salat lainnya, seorang muslim yang akan melaksanakan salat hajat wajib membaca niat yaitu sebagai berikut:

اُصَلِّى سُنَّةَ الْحَاجَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلهِ تَعَالَى

Ushollii sunnatal haajati rok'aataini lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku berniat sholat hajat sunnah hajat dua raka'at karena Allah Ta'ala."

Tata Cara Salat Hajat yang Perlu Diketahui

Berikut ini adalah tata cara yang harus dipahami setiap muslim jika ingin mengerjakan salat hajat:

Membaca niat salat hajat Takbiratul ihram Membaca doa iftitah Membaca surah Al-Fatihah Membaca salah satu surah pendek. Pada rakaat pertama dianjurkan membaca ayat kursi atau Al-Kafirun dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas Mengerjakan salat dua rakaat Mengucapkan salam seperti salat lainnya Membaca selawat Membaca tasbih sebanyak mungkin Membaca doa setelah salat hajat

Kapan Waktu Salat Hajat?

Salat hajat dianjurkan dilakukan pada sepertiga malam terakhir atau sekitar pukul 01.00 dini hari hingga menjelang subuh.

Periode itu disebut sebagai waktu mustajab, yakni momen ketika doa kita berpotensi besar dikabulkan oleh Allah SWT.

Sementara, salat hajat dilarang dilakukan setelah salat Subuh hingga usai salat Asar atau saat terbenamnya matahari.

Keutamaan Salat Hajat

Ada banyak keutamaan yang didapat jika kita mengerjakan salat hajat, yakni sebagai berikut: