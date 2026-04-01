Perintah salat disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur’an, yang menunjukkan keutamaan ibadah tersebut bagi umat Islam.

Salah satunya tertuang dalam Surah Al-Isra ayat 78, yang menegaskan kewajiban mendirikan salat lima waktu.

“Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Namun, jangan melakukan salat dengan sembarangan dan mengira sudah menjalankan kewajiban.

Umat Islam harus memahami tata caranya dengan benar, termasuk juga hal-hal yang bisa membatalkan salat.

Selain itu, umat Islam juga jangan langsung beranjak setelah salat dan dianjurkan untuk berdoa.

Lantas, bagaimana bacaan doa setelah salat fardu lima waktu?

Dzikir dan Doa yang Dibaca Setelah Shalat Fardu 5 Waktu

Berikut ini adalah dzikir dan doa yang dianjurkan dibaca setelah mengerjakan salat wajib lima waktu:

1. Membaca Istighfar

Setelah salat dianjurkan untuk membaca istighfar sebanyak tiga kali sebagai berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ اَلَّذِي لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اْلحَيُّ اْلقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullah hal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qoyyumu wa atubu ilaihi.

Artinya: "Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya."

2. Membaca Tahlil

Setelah membaca istighfar, dilanjutkan dengan membaca tahlil 10 kali.

لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lahu, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu wahua 'alaa kulli syai'in qadiir.

Artinya: "Tiada tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya miliknya kerajaan dan pujian, (Ia) pula yang menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu."

3. Doa Berlindung dari Api Neraka

Kemudian, membaca doa memohon perlindungan dari api neraka sebanyak tiga kali.

اَللَّهُمَّ أَجِرْنِـى مِنَ النَّارِ

Allahumma ajirni minan-naar

Artinya : "Ya allah, jauhkan kami dari api neraka."

4. Doa Keselamatan

Dilanjutkan dengan membaca doa untuk memohon keselamatan.

للَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ فَحَيِّنَارَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْـجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْـجَلَالِ وَاْلإِكْرَام.

Allahumma antassalam, waminkassalam, wa Ilaika ya'udussalam fahayyina rabbana bissalam wa-adkhilnal jannata daras salaam tabaarakta rabbanaa wata'aalayta yaa dzaljalaali wal ikraam.

Artinya: "Ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan dari pada-Mulah datangnya keselamatan dan kepada-Mu kembalinya keselamatan. Maka hidupkanlah kami wahai Tuhan, dengan selamat sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam surga negeri keselamatan. Maha banyak anugerahMu dan Maha Tinggi Engkau Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan.”

5. Membaca Al-Fatihah

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِۗ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُۗ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ەۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۤلِّيْنَ. اٰمِيْن

Audzubillahiminasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al hamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nabudu wa iyyaka nastain. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin. amin

Artinya: “Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terlontar. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada-Mu kami menyembah. Hanya kepada-Mu pula kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin.”

5. Membca Tasbih, Tahmid, dan Takbir

Membaca Subhanallah (tasbih), Alhamdulillah (tahmid), dan Allahu Akbar (takbir) masing-masing sebanyak 33 kali.

سُبْحَانَ اللهِ

Subhanallah

Artinya: “Maha Suci Allah.”

الْحَمْدُلِلهِ

Alhamdulillah

Artinya: “Segala Puji Bagi Allah.”

اللهُ اَكْبَرُ

Allahu Akbar

Artinya: “Allah Maha Besar.”

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca doa berikut:

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا، لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللهِ الْعَلِـيِّ الْعَظِيْمِ

Allahu akbaru kabiran wal hamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa ashila. La ilaha illahu wahdahu la syarika lahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syain qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim.

Artinya: “Allah Mahabesar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Mahasuci Allah, baik waktu pagi maupun sore. Tiada Tuhan yang haq disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Hanya milikinya segala kerajaan dan hanya milikinya segala puji, Dzat yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Dzat yang kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Mahatinggi dan Mahaagung.”

6. Membaca Doa Setelah Salat

Berikut ini adalah doa yang dianjurkan dibaca setelah mengerjakan salat lima waktu:

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ، وَلَا مُبَدِّلَ لِمَا حَكَمْتَ، وَلَا رَآدَّ لِمَا قَضَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

Allahumma la mania lima athaita wa la mutiya lima manata wa la hadiya lima adl lalta wa la mubaddila lima hakamta wa la radda lima qadaita wa la yanfa dzal jaddi minkal jad la ilaha illa anta.

Artinya: “Ya Allah tidak ada orang yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberikan apa saja yang Engkau cegah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada apa saja yang Engkau sesatkan, tidak ada yang bisa mengganti apa yang Engkau putuskan, dan tidak ada yang menolak apa yang telah Engkau tentukan, dan tidak memberi manfaat kekayaan dan kemuliaan kepada pemiliknya, dari-Mulah segala kekayaan dan kemuliaan. Tidak ada tuhan selain Engkau.”

7. Membaca Selawat Nabi Muhammad

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّـيِّ وَعَلى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammadin ‘abdika wa rasulikan-nabiyyil-ummiyyi wa ‘ala alihi wa shahbihi wa salla.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan-Mu yang ummi, beserta keluarga dan sahabatnya.”

Lalu, dilanjutkan membaca doa berikut:

وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

Wa hasbunallahu wa ni’mal wakil la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim.

Artinya: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik yang diserahi. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Mahatinggi dan Mahaagung.”

Mengapa Perlu Membaca Doa Setelah Sholat Fardu 5 Waktu?

Doa setelah sholat fardhu memiliki berbagai keutamaan yang sangat besar bagi kehidupan seorang muslim.

Dalam buku Ampuhnya Fadhilah Dzikir & Doa Setelah Shalat Fardhu & Sunnah karya H. M. Amrin Ra'uf dijelaskan beberapa manfaat membaca doa dan dzikir setelah sholat wajib.

Berikut penjelasan yang lebih lengkap mengenai keutamaannya:

Menghapus Dosa

Membaca doa setelah sholat fardhu dapat menjadi jalan untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan, baik yang disadari maupun tidak.

Salah satu amalan yang dianjurkan adalah membaca istighfar setelah sholat, misalnya dengan mengucapkan Astaghfirullahal ‘adzim sebanyak tiga kali atau lebih.

Kebiasaan ini membantu seseorang untuk selalu mengevaluasi diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

Membuka Pintu Rezeki

Orang yang rutin berdoa setelah sholat fardhu diyakini akan dimudahkan dalam urusan rezekinya.

Setelah sholat, seseorang dapat memanjatkan doa agar diberikan rezeki yang halal dan baik, serta dimudahkan dalam mencarinya.

Dengan doa tersebut, seorang muslim berharap mendapatkan penghidupan yang berkah tanpa kesulitan yang berlebihan.

Mempermudah Segala Urusan

Selain itu, doa setelah sholat juga menjadi sarana untuk memohon kemudahan dalam berbagai urusan kehidupan.

Seorang muslim dapat berdoa agar setiap kesulitan yang dihadapi diberikan jalan keluar dan dimudahkan oleh Allah SWT dalam menyelesaikan setiap masalah.

Meningkatkan Wibawa dan Kehormatan

Orang yang istiqamah berdoa dan berdzikir setelah sholat biasanya juga akan terlihat lebih tenang, sabar, dan berakhlak baik.

Sikap tersebut dapat menumbuhkan rasa hormat dari orang lain, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan wibawa di lingkungan masyarakat.

Memberikan Ketenangan Hati

Dzikir dan doa setelah sholat fardhu juga dapat menenangkan hati dan pikiran.