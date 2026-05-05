Salat memang kewajiban setiap umat Islam. Namun, jangan sampai salat kita sekadar pergerakan saja.

Ada orang yang salatnya tergesa-gesa sampai lupa berdoa kepada Allah SWT.

Padahal, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk berdoa dan memohon dalam Surah Gafir ayat 60:

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.”

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda:

"Aku wasiatkan padamu wahai Mu’adz. Janganlah engkau tinggalkan untuk berdo’a setiap akhir shalat: Allahumma a’inni ‘ala dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibadatik. (Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir pada-Mu, bersyukur pada-Mu, dan memperbagus ibadah pada-Mu).” (HR. Abu Daud)

Lantas, apa saja doa yang dibaca setelah sholat, terutama dalam sholat dzuhur?

Bacaan Zikir dan Doa setelah Sholat Dzuhur

1. Membaca Istighfar 3 Kali

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِـيْمِ الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullaahaladziim alladzii aa ilaaha illaa huwalhayyul qayyuum wa atuubu ilaiih

Artinya: "Aku memohon ampun kepada Allah, Zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri. Dan aku bertaubat kepada-Nya."

2. Membaca Pujian untuk Allah SWT dan Doa Taubat

الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ المَعَاصِي وَالذُّنُوبِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِـىِّ الْعَظِيْمِ

Alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaihi min jamii'il ma'aashii wadz dzunuubi wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'adhiim

Artinya: “Tidak Tuhan selain Allah, Yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya dan aku bertobat kepada-Nya dari segala kemaksiatan dan dosa. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.”

3. Membaca doa keselamatan

للَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ فَحَيِّنَارَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْـجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْـجَلَالِ وَاْلإِكْرَام.

Allahumma antassalaam wamingkassalaam wa ilaika ya uudussalaam fa hayyinaa rabbanaa bissalaam wa adkhilna jannata daarussalaam tabaarokta robbanaa wa ta aalaita ya dzal jalaali wal ikroom

Artinya: “Ya allah, Engkau adalah Zat yang mempunyai kesejahteraan dan dari-Mulah kesejahteraan itu dan kepada-Mulah akan kembali lagi segala kesejahteraan itu, maka hidupkanlah kami ya Allah dengan sejahtera. Masukanlah kami ke dalam surga, Engkaulah yang kuasa memberi berkah yang banyak dan Engkaulah Yang Maha Tinggi, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.”

4. Membaca Zikir

اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا رَآدَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita, wa laa mu'thiya limaa mana'ta, wa laa raa-dda limaa qadhaita, wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu

Artinya: “Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak ada yang dapat menolak apa yang Engkau tetapkan. Tidaklah berguna kekayaan/kemuliaan seseorang dari (azab/ketetapan) Engkau.”

5. Membaca Al-Fatihah

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ أمين

Bismillahir rohmanirro’hiim. Al’hamdulillahi robbil’aalamiin. Arro’hmanirro’him. Maliki Yawmiddiin. Iyyaka Na’budu Wa Iyyaka Nasta’iin. Ihdinash-Shiro Tholmustaqiim. Shirotholladziina An’amta ‘Alaihim Ghoiril maghdhuubi ‘Alaihim Wala Dholiin. Aamiin

Artinya: “(1) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang (2) Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam (3) Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang (4) Pemilik hari pembalasan (5) Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus (7) (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

6. Membaca Ayat Kursi

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm; lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazee yashfa'u indahooo illaa bi-iznih; ya'lamu maa baina aydeehim wa mww khalfahum wa laa yuheetoona bishai'im min 'ilmihee illaa bimaa shaaa'; wasi'a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya'ooduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul 'Azeem

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantur dan tidak tidur.milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar.”

7. Membaca Tasbih, Tahmid, dan Takbir

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali.

سُبْحَانَ اللهِ

Subhanallah

Artinya: "Mahasuci Allah."

اَلْحَمْدُلِلهِ

Alhamdulillah

Artinya: "Segala puji bagi Allah."

اَللهُ اَكْبَر

Allahuakbar

Artinya: "Allah Mahabesar."

Lalu, dilanjut dengan bacaan di bawah ini:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ . وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul-mulku walahul-hamdu, wa huwa’alaa kulli syai’in qadiır

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah sendiri-Nya yang tiada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki segala kekuasaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

8. Membaca Doa

الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ. يَا رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ وَسَلِّمْ وَرَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ سَادَاتِنَا أَصْحَابِ سَيِّدِنَا رَسُوْلِ اللهِ أَجْمَعِيْنَ

Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, hamdan yuwaafii ni'amahuu wa yukaafi'u maziidah. Yaa Rabbanaa lakal hamdu wa lakasy syukru kamaa yambaghii lijalaali wajhika wa 'azhiimi sulthaanik. Allaahumma shalli wa sallim 'alaa sayyidinaa muhammadin yaa dzal jalaali wal ikraam. Wa sallim wa radhiyallaahu tabaaraka wa ta'aalaa 'an saadatinaa ash-haabi sayyidinaa rasuulillaahi ajma'iin

Artinya: "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmat-Nya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji dan syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan semoga Allah Yang Maha Berkah lagi Maha Tinggi meridhai para pemimpin kami, sahabat-sahabat junjungan kami Rasulullah.”